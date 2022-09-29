烤鴨酥脆、鵝肉美味！汐止2022新餐廳推薦「丞相鵝肉」 咬下瞬間油脂迸發甜香滿溢

[汐止吃什麼？] 住汐止第三個年頭了，不得不說汐止人的生活模式真的很像台北天母，就連我自己搬來汐止都變得很少外食！加上現在外帶非常的方便，所以外出用餐的機會就更少了！

小璇前陣子在熊貓、UberEat外送平台，意外發現這家位於汐止大同路一段的丞相鵝肉爆炸好吃！

上網爬文才知道丞相鵝肉厲害的可不只是鵝，這裡的片皮鴨也非常有水準！除了外送平台提供的油雞/烤鴨/叉燒/三寶/臘味便當！店內居然還供應各式各樣熱炒⋯⋯

深愛熱炒配啤酒的我怎能夠錯過呢？很快的，我就跟朋友相約這裡用餐！擴張我的汐止在地美食版圖！

講起燒臘便當，除了台北鳳城，我基本上都不會走進燒臘店用餐！很大的原因就是多數燒臘店給人雜亂骯髒的印象⋯⋯這對重視吃食環境的我完全不行！

看Google網評與自己喜歡的美食部落客Stancy teacher 都對丞相鵝肉的環境及菜色讚不絕口！我這才一反常態前往用餐！

位於汐止大同路一段，魚中魚斜對面的「丞相鵝肉」 地點相當醒目！大同路上十幾線公車交通便利，距離汐科車站走路也只要8分鐘！店的後方還有大型停車場！

你們可知道汐止停車費出了名的便宜？（第一個小時15元/第二個小時10元！）來丞相鵝肉聚餐，吃喝ㄧ整晚也不用擔心停車費爆表！（如果有喝酒就別開車囉）

丞相這個名字取得挺好！一直讓我想起電影赤壁「丞相，起風了」但今天來我們不借東風來吃飯！所以這句直接換成⋯⋯⋯「丞相，上菜了！」

第一道丞相鵝肉端上的是丞相烤鴨片切兩吃！看倌議論紛紛⋯⋯來鵝肉不是該吃鵝的嗎？話是這麼說沒錯！但⋯⋯你不知道美女們都愛點鴨嗎？主廚19歲做鴨至今都成鴨王了⋯不點鴨上來瞧瞧這些慾女如何罷休？這一語雙關實在好笑！鴨王還沒出場，樓就歪到不行⋯⋯讓在座美女們，各個都笑到東倒西歪、花枝亂顫！

丞相鵝是帶有煙燻味的茶鵝我個人超愛，搭配沾醬後會讓吃的過程只剩下「嗯嗯啊啊」還有吸吮聲⋯⋯不知道的還以為我在講什麼18+！吼！不信你點一盤！我每次都外帶一人獨享，然後自己在家「嗯嗯啊啊」⋯⋯⋯（今天怎麼寫什麼都歪）

丞相鵝肉美味自然不在話下！但比起鵝台灣人更愛烤鴨！丞相鵝肉使用的鴨隻都是最高等級的櫻桃鴨，所以整個個頭也比一般的鴨來得更大！小小一家店生意好到不行！據說這裡每天賣出的鴨多達20隻以上！

講到烤鴨，之前在北京工作小璇就吃過不少榜上有名的北京烤鴨！回到台灣後就甚少吃到令我滿意的口味。

丞相的烤鴨好吃又不貴，風乾製成讓外皮晶亮酥脆⋯⋯咬下瞬間油脂在口中迸發，頓時甜香滿溢！除了外皮酥脆，鴨肉潤嫩紮實的口感也讓人喜歡⋯⋯朋友們此起彼落大讚「好好吃哦」19歲做鴨有成！鴨王技術果然是不同凡響！

片鴨三吃（全鴨）包含一吃鴨肉夾餅、二吃炒鴨架、還有三吃鴨架湯！

一吃鴨肉夾餅

搭配了黃瓜大蔥及甜麵醬！

餅皮刷上甜麵醬後，依照自己喜好添加小黃瓜和大蔥份捲起來吃！

一口咬下可以吃到麵皮香、烤鴨皮的酥脆油香、辛香的大蔥和清爽大黃瓜⋯甜麵醬微微的鹹甜不會過於搶戲⋯滿滿的層次口感實在太太太太好吃了！

二吃炒鴨骨架也很經典！

甘甜的高麗菜加如青蔥、鴨架一同爆炒，並以特調醬汁入味⋯⋯完全就是最佳下酒良伴。

（三吃鴨湯⋯⋯我們待會壓軸介紹）

我真的覺得丞相鵝肉是「被便當店耽誤的辦桌王」平常在外送平台只能點點便當點點臘味炒飯！但來店裡如果沒點一桌好菜！真的千萬別說你來過汐止丞相鵝肉！

這裡的廚師燒的一手好菜⋯大家到熱炒店愛吃的沙茶咖喱羊肉、老饕必點的蒜苗鹹豬肉、內行人才知道的臘味煎蛋、跟超下飯的魚香茄子！小時候沒錢吃海鮮長大一定要點的椒鹽蝦！除此之外，丞相鵝肉還有會讓來客覺得走錯棚的干臭臭豆腐！不論炸的或麻辣都灰熊厲害！（嚴重懷疑老闆副業根本是辦桌）難怪疫情前天天營業到凌晨兩點都座無虛席！

讓人吮指回味的椒鹽蝦 吃得到肥美新鮮！

超下飯的魚香茄子～是大人氣的美味！

很夠味的干臭臭豆腐與炸豆腐～各有特色ㄧ樣好吃～～

我個人大推超下飯的沙茶咖喱羊肉、蒜苗鹹豬肉及臘味煎蛋！

沙茶咖喱羊肉搭配了滿滿的空心菜空心菜選用的也不是老梗，入口濃郁的沙茶咖喱香氣吃起來真是10分過癮！（老闆！白飯一碗喔！）

蒜苗鹹豬肉也超級棒！丞相鵝肉的鹹豬肉處理的很好，吃起來沒有油耗味！它帶有嚼勁越吃越香的口感搭配蒜苗更是人間一絕！（老闆！白飯再來一碗喔！）朋友看到照片就流下口水（這道好像平時在熱炒店也很難吃到）嚷嚷著說我說，為了這一道下禮拜要衝來汐止大快朵頤！

至於臘味煎蛋，更是別的地方吃不到的美味！上桌時我們就已經很好奇這煎蛋看起來為何如此厚實，筷子ㄧ掀開才知道內藏玄機！丞相鵝肉的臘味不會過於死鹹！放在煎蛋裡更提升了雞蛋的香氣與口感！沒想到來丞相鵝肉能吃到這些特色菜！實在太過癮了！（老闆⋯⋯白飯一碗再一碗喔！)

對了對了！這裡就連白飯都豪豪吃唷！粒粒晶瑩飽滿入口Q彈！它讓我這種戒澱粉好一陣子的人，都忍不住多耙好幾口！

吃飽飯足喝著熱騰騰的 「三吃鴨湯」實在舒心⋯⋯喝完一碗還要一碗！愛喝湯的我對這一鍋實在是滿眼愛心！

如果沒點一鴨三吃，店內也有附每日不同的例湯！像我來的這天，店內附的是十分消暑的仙草！有這個當飯後甜點⋯⋯這一頓也太棒了！

可喜可賀啊！汐止/汐科終於也有吃飯喝酒朋友聚餐的好所在！丞相鵝肉通過汐止在地嚮導我本人的五星認證汐止之光！以後不跟你們約台北囉～直接約丞相鵝肉就對了！（吼搭啦）

丞相鵝肉

地址：221新北市汐止區大同路一段345號

營業時間：

《星期一～星期四》上午10:00～凌晨22:00

《星期五、星期六》上午10:00～凌晨24:00

《星期日公休》

電話：02 8692 1343

外送：有外送平台配合

粉絲團：丞相鵝肉

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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