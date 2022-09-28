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倒計時！新北河濱公園、新莊塭仔底濕地公園戲水池10月開始冬眠，錯過再等一年

欣傳媒／ 欣傳媒
▲圖片提供／新北市政府水利局
▲圖片提供／新北市政府水利局

隨著近日天氣開始早晚偏涼，新北市政府水利局預告今年最後玩水時光即將結束，不好好把握怎麼行呢？位於新北河濱公園及新莊區塭仔底濕地公園戲水池玩水倒數7天，9月30日前請市民朋友們趕緊把握時間，攜家帶眷、呼朋引伴免費玩水再衝一波。

▲圖片提供／新北市政府水利局
▲圖片提供／新北市政府水利局
水利局表示，新北河濱園區內開放的多項戲水設施，包括三重熊猴森樂園的海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶型水道戲水區、汐止星際遊戲場水星戲水區、八里噴霧廣場、辰光橋水地毯等，自10月1日起暫停開放，休園期間會持續針對設施進行定期保養維護；而位於新莊區塭仔底濕地公園戲水池也將同步暫停開放，歡迎還沒來體驗及還想再來戲水的市民朋友，趁著秋老虎發威暑氣未消時，把握玩水最後機會，錯過就只能等明年了！

▲圖片提供／新北市政府水利局
▲圖片提供／新北市政府水利局
水利局說，塭仔底濕地公園是中港大排附屬公共設施，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，戲水池雖暫停運作噴水，旁邊還有兒童遊樂區、可愛造型涼亭、休憩廣場和溜冰場等，免費開放使用，沿著生態池旁的步道行走，可以看見池內有魚，時而有水鳥低飛，池邊樹蔭濃密綠意盎然，悠閒散步其中十分愜意舒服！

毗鄰的中港大排河廊，河道牆邊種植水生植物及水道內也有烏龜與小魚悠遊，路上也有一群鴿子在休息，還有鄰近的高樓大廈層層堆疊景緻，美拍景點俯拾皆是，色彩斑斕積木橋、Q萌可愛彩繪牆和水聲悅耳落瀑等，另外沿岸綠植花卉九重葛、紫花蘆莉草、金銀蓮花及翅莢決明等亦悄悄綻放，五顏六色花姿優美令人驚艷連連，這麼美麗又有豐富生態的地方，住在附近就可以天天來，蠻幸福的，市民朋友們若有空來新莊的話，也值得來走一走喔。

【交通資訊】

1. 新莊塭仔底濕地公園：

(1) 自行開車-導航搜尋塭仔底溼地公園

(2)捷運環狀線幸福站下車請轉搭813或918公車於中原路一站下車，下車後，走中華路三段（往五股方向），遇到昌和街口右轉，便會看到白色頂棚的『小廣場』。

2. 三重熊猴森樂園-海世界水樂園：

(1)自行開車-導航搜尋新北大都會公園熊猴森樂園。

(2)大眾運輸-機捷A2三重站A1出口，出站抵達步行即抵達。

3. 新店陽光遊戲場

(1)自行開車-Google map搜尋新店陽光運動公園

(2)大眾運輸-

捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行至中安便橋即可抵達。

搭乘公車8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、

935、橘1、橘9至陽光運動園區站下車後即可抵達。

4. 汐止星際遊戲場

(1)自行開車-汐止區江長抽水站旁(Google map搜尋新北市汐止區長江街180號)

(2)鄰近汐止基隆河自行車道汐止自行車租借站(約1公里)

【精彩照片】

▲圖片提供／新北市政府水利局
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欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207061

公園 戲水 濕地

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