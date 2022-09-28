大推！新北三峽越南料理「西貢廚房」，道地南洋清爽風味，融入斗笠元素更接地氣
udn走跳美食／jason
西貢廚房
位於台北大學附近的越南料理餐廳，結合三峽在地綠竹筍研發出清爽可口的春捲和沙拉，特別是用蝦餅搭配青木瓜，真的令人驚艷，充滿南洋香料風味的咖哩搭配經典越南餐點法國麵包，真的是絕配。
三峽這樣玩
越南料理餐廳
西貢廚房就位在國立台北大學附近，旁邊也有自費停車場，滿方便的，而且這裡居然有一整排餐廳和早午餐，在這裡的學生好幸福。
西貢廚房是間越南料理餐廳，點餐方式很可愛，是用籃子將想要點的餐點牌放進籃子內結帳，但很可惜因為疫情取消這樣的服務，改直接櫃檯點餐。
用餐空間融入『斗笠』
在越南，最具代表之一的就是斗笠，甚至在越南當地的餐廳服務生也會拿斗笠做文章，所以在寬廣的用餐空間，融入斗笠的元素，更貼近越南。
越南在地伴手禮
現場把越南在地品牌的調味料搬到現場了，如果大家對於越南的飲食很有興趣的話，這裡可以買到一些有趣的調味品。
西貢廚房菜單
菜單在這，主要以越南料理為主的餐點，套餐的份量真的滿足夠的。
【陽光青木瓜絲海鮮沙拉】
青木瓜絲在夏天吃真的很清爽解膩，結合三峽當地的綠竹筍增加脆感和甜度。
先把蝦餅當做碗，把青木瓜絲和筍絲放在蝦餅上，一口咬下，蝦餅的脆香和調和甜甜的醬汁，真的很速配，又加上青木瓜和綠竹筍的脆度，十分推薦這道菜，有驚豔到。
【繽紛三味春捲】
越南春捲想必也是越南料理重點之一吧，春捲皮包進了蝦子、綠竹筍、生菜及黃瓜等等，可以沾一旁的沾醬，非常的爽口，無負擔。重點是幸好擺脫香菜的困擾，因為越南料理超愛放香菜，這間很貼心的都去除香菜。
【椰香咖哩雞肉麵包套餐】
套餐非常豐富另有湯品、小菜和春捲，經典的越南料理之一就是法國麵包。因為越南曾經是法國的殖民地，所以留下了一些飲食習慣，去越南旅遊都會隨地看到路邊賣起法國麵包餐點。
使用椰奶的南洋咖哩，是屬於香料味較重的咖哩，非常夠味，會引人一口接一口，法國麵包外脆內軟，沾上咖哩一起享用，非常的好吃。
【松阪豬湯河粉套餐】
越南河粉搭配清爽的湯頭，在夏天吃起來較不會有負擔，脆度有咬勁的松阪豬，可以依照自己喜好擠一點檸檬，讓湯頭更有層次，套餐一樣附有豐富的小菜。
位於台北大學附近的餐廳林立，這間以越南料理為主的餐館，二樓用餐空間寬廣，重點是餐點也滿好吃，綠咖哩的入味和清爽的前菜，真的很推薦，下次如果有經過附近一定會再來吃一次，分享給大家。
西貢廚房
營業時間：週一~週五 11:00–14:00、17:00–20:00(週二公休)／週六~週日 11:00–20:00
地址：新北市三峽區大學路192號
電話：0226681188
文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life
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