旅讀週曆「板橋放送所」放送美好　577天古蹟修復綻放新光芒

文／賴琬琳

知道「板橋放送所」是什麼地方嗎？建立於1930年，是日治時期台北放送局的電台廣播發射設施，2015年8月被新北市政府指定為市定古蹟之後，陸續展開修復工程，歷經577天終於完工，再度呈現在大家眼前。

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新北市市定古蹟「台北放送局板橋放送所」8月27日點燈開放民眾參觀，古蹟主體在柔美燈光烘托下綻放建築立面之美；「當代傳奇劇場」也在現場表演莎翁時尚音樂劇《仲夏夜之夢》；除此之外當天也特別規劃草原舊物市集，園區內工廠B打造親子劇場，展出樂高古蹟展，還有由車庫搖身成為板橋故事屋的主題書和文物展，則配合全國古蹟日展至九月廿五日。

▲當代傳奇劇場莎士比亞改編劇《仲夏夜之夢》

image source：新北市文化局

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▲板橋故事屋

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▲打造成親子劇場的工廠B，現場有5組新北市大型古蹟樂高模型

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板橋放送所鄰近湳雅夜市，逛完就可以步行到夜市去品嚐在地老店小吃，像是懷念排骨酥湯、眼鏡仔豬血湯等等，都開業了超過50年，還有更多地方值得遊客去探索品味。也可以跟著旅讀週曆影音節目一同去看看。

地址：新北市板橋區民族路130巷67號

戶外園區開放時間：週一至週日 07:00-21:00

展覽空間開放時間：週一至週日 09:00-17:00

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