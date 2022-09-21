牛肉麵一級戰區！台北萬華24小時隨到隨吃，100元牛肉麵、牛雜麵，酸菜、牛油自加爽吃，必加辣牛油升級好好味

24小時營業住附近好爽！

說到台灣民國美食，你的排名是什麼？相信很多人都會說當然是牛肉麵，很多外國遊客來台第一站，不是小籠包就是牛肉麵，尤其是牛肉麵更能代表台灣味，今日又來到牛肉麵一條街，來試試「小吳牛肉麵」牛肉麵、牛雜麵100元同樣不傷荷包，桌上酸菜、牛油、辣牛油、醋隨你加，調出自己的牛肉麵～

小吳牛肉麵 在哪？

小吳牛肉麵位在萬華區洛陽街上，西門町牛肉麵一條街其中一間，附近有建宏、富宏、老劉、荐豪牛肉麵（富宏牛肉麵分割）⋯⋯牛肉麵好競爭！旁邊是福星國小，距離洛陽停車場步行約5分鐘，也可以搭乘捷運北門站步行約8分鐘。

地址：台北市萬華區洛陽街45-11號

營業時間：24小時

小吳用餐區分成左右兩邊，右邊是一般開放式小吃，左邊座位區有PVC軟墊隔著，因為裡面有冷氣！

小吳菜單

以台北市來講這價格真的很迷人！品項不但豐富，價格也十分親民，聽說之前小碗只要90元，牛肉湯麵也才50元，只能說競爭強的店，都比較願意薄利多銷？一般正常食量點小碗就會飽，如果不是大胃王，別點大碗開玩笑。

桌上有酸菜、牛油、辣牛油、鎮江香醋和白醋，可以自己取用！調味配料都是一大碗沒有蓋，看起來好霸氣，完全不怕你吃，只是都沒蓋上蓋子，就看你會不會介意～

牛油、辣油

吃牛肉麵就是要加點牛油才爽！店家自己提煉的兩種牛油，亮橘色牛油絕對是必加！另一種咖啡色的是辣牛油，敢吃辣的人兩種都要加，除了提香還能增辣，雙重美味一次滿足！

牛雜麵（小）、牛肉麵（小）、右牛肉湯麵（中）

一碗100元有這樣的份量，只能用CP值高來形容！連桃園也很難找到100元的牛肉麵，更別說這裡是台北市！

牛肉湯麵

湯頭看起來很深，喝起來卻帶點醬油與中藥香醇味，而且完全不死鹹，就算覺得不夠味？也有牛油和醋可以加，中碗的牛肉湯麵，裡面的麵條真不少，軟中帶Ｑ算是老少咸宜，大家都會接受的麵條口感。

牛肉麵

聽說這小碗牛肉麵之前只要90元！現在漲到100元還是同樣物超所值，用料一看就很實在沒在客氣，小碗至少也有六塊肉在裡面，最後撒上一把綠蔥花點綴，肚子餓的時候來一碗，真的太加分了啦。

牛肉塊軟中帶點嚼勁，加上不會難咬或肉乾，就是很中規中矩的牛肉塊。

牛雜麵

牛雜麵也是小碗100元耶！牛雜在東南亞某些國家很常見，在台灣可就不是每家都有賣，畢竟牛內臟處理起來花時間，沒有煮好會有怪味，雖然牛雜我很少點，但這碗牛雜我輕輕鬆鬆就見到碗底，也挺滿足的。

幾乎每個客人都會來上一匙牛油，別看它螢光橘色好像很怪，沒有它牛肉麵等於沒了靈魂，加一匙就能提升香度、辣度又低，牛油與紅燒湯稍微攪勻，讓牛油溶於湯裡，幫整碗牛肉麵畫龍點睛，老饕都愛這一味！ 。

恰到好處的麵條不是很Ｑ，但也不會軟爛，搭配牛雜一起吃，其實挺享受。

接著是有點咖啡色的辣牛油！請斟酌使用喔！畢竟它是有辣度，加太多也會破壞整個紅燒湯底，加一點進去好像來一碗新的牛肉麵，兩種牛油混合一起，果然香辣更有層次，口口勾勒我的味蕾～

＊不管是富宏牛肉麵還是小吳，我覺得CP值都很高！比起來可能郭先生喜歡富宏多一點，我個人喜歡小吳多一點，再怎麼喝湯如果不如意，桌上有牛油、醋可以加，對我們來說增香增辣就對了。

小吳牛肉麵

電話：02-23713201

地址：台北市萬華區洛陽街45-11號

營業時間：24小時

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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