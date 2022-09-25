河景第一排！基隆「十二橋麵食館」數十種小菜均一價40元，平價爽吃在地特色美食

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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常來基隆挖掘美食，居然沒發現基隆著名地標十二生肖橋旁有間十二橋麵食館，是基隆人最常來品嚐在地小吃，現在資訊發達幾乎都是透過網路，若不是剛好經過看到絡繹不絕的人群，還不知基隆原來這間這麼好吃又便宜麵食館，招牌必點就是它的小菜，超多樣式琳瑯滿目陳列在透明冰箱櫃裡，看著人群不管外帶或內用都是一盤一盤的拿，每樣看起來都好好吃，讓我忍不住想來嚐鮮，還真的超美味的，且每份只要40元，列為下次必訪的餐廳。

白色的招牌紅色的字體寫著十二橋麵食館，讓人路過很難不被吸引～

十二橋麵食館位在基隆十二生肖橋旁，河景第一排餐廳。

十二橋麵食館小菜多到讓你眼花潦亂，菜色豐富多樣、空間寬敞乾淨，不知點什麼可以參考十二橋推薦。

除了小菜也有土雞，小份80元就有。

不管你要麵食、飯類、湯類、蘿蔔糕、招裨菜應有盡有。

看著小菜一盤盤盛裝出來，是不是超誘人的～

忍不住拿來兩盤，每份40元，每樣都滷的相當好吃，入味。

招牌必點：蘿蔔糕40元，三大超大塊的港式蘿匐糕，搭配醬料超級美味～

炸排骨65元，金黃色的外皮看起來超誘人的，皮不會炸的很厚，香酥可口，還附薑絲，推～

雞肉飯（小）25元，內含雞油的香，雞肉Q彈，口感極佳。

招牌必點：西魯肉白菜魯50元，份量也不少，下面居然還用酒精燃燒的鐵鍋裝盤保熱，超貼心的。

我們兩個點了滿滿一桌，吃到超多樣的在地美食，每人才百元出頭，真是非常經濟實惠的一餐。

吃飽可以沿著河堤散步尋找十二生肖橋。

穿梭在基隆巷弄內，感受舊與新交替，非常耐人尋味 。

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十二橋麵食館

地址：基隆市仁愛區仁一路295-6號

營業時間：11:00-14:00;16:30-20:50

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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