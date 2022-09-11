快訊

U18亞青女籃／體力耗盡下半場當機 中華射日失敗收第4

烤肉釀大火爺孫2命危…嬤行動不便成焦屍 家庭狀況曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

育兒不無聊！台北時尚親子餐廳推出競速賽車＋真人機甲水彈戰車體驗 在這裡可以盡情狂飆

欣傳媒／ 欣傳媒

今年夏天除了海邊玩水之外，Money Jump 媽妳講親子餐廳特別推出「媽妳講小電動車」體驗活動，於新北市莊敬高職校園內打造專屬賽場，現場提供兩款電動車輛選擇，包括可以沿著賽道飆風的卡丁車，以及能酷炫對戰的機甲戰車，不只是小孩的大玩具，也是大人的小賽車。

目前每週六、日開放體驗，採線上預約制，可在Niceday玩體驗平台上進行購票預約，票券可使用到今年年底，拉近親子距離就趁現在，帶著孩子一起放電，熱血一夏！

照片提供：Money Jump 媽妳講親子餐廳

Money Jump 媽妳講親子餐廳總監黃瑋如表示：「配合全球提倡環保，此次媽妳講小電動車體驗活動提供的車款皆為電動車，無毒無臭、無汙染，操作簡單，現場會進行完整駕駛教學，提供安全裝備確保安全性，到場後皆有專人帶領與服務，盡情體驗對戰、競速、甩尾，非常適合親子同樂。」

電動卡丁車操作簡單，大人小孩都能輕易上手（照片提供：FB粉絲團-菲常好攝。親子旅行育兒教育共學）

卡丁車/機甲戰車實際駕車體驗時間為一次15分鐘，身高未滿 110 公分者，由一位大人報名即可免費與該位大人共乘。線上直接預訂想體驗的時間，更多活動資訊可前往Niceday網站查詢及購票。

▲機甲戰車無設置賽道，全場可任意行進，並提供水彈對戰（照片提供：FB粉絲團- Kate's 育兒烘焙生活日誌）

「媽妳講小電動車」活動資訊●開放時間：每週六、日9:00～12:00、13:00～18:00●體驗地點：新北市新店區民生路45號 莊敬高職彩虹廣場（莊敬駕訓班旁）●預約體驗：Niceday平台購票

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206642

親子餐廳

延伸閱讀

電動車銷量日增 各國投入搶商機

陸軍明年派員赴美展開M1A2T戰車與海馬斯多管火箭接裝

義務役士兵修戰車不幸枉死 陸軍司令部初步調查出爐

遭質疑4個月的義務役為何能操作戰車？ 國軍回應了

相關新聞

育兒不無聊！台北時尚親子餐廳推出競速賽車＋真人機甲水彈戰車體驗 在這裡可以盡情狂飆

今年夏天除了海邊玩水之外，Money Jump 媽妳講親子餐廳特別推出「媽妳講小電動車」體驗活動，於新北市莊敬高職校園內打造專屬賽場，現場提供兩款電動車輛選擇，包括可以沿著賽道飆風的卡丁車，以及能酷炫

現點現沖！ 西門町高品質「茶鬍」平價手搖茶飲 茶底清爽、健康不膩口

不同於一般手搖飲店一桶桶茶桶盛裝事先煮好的茶，「茶鬍Beard Cup 」提供台灣產茶葉單品現沖茶飲與各式奶茶、水果特調茶，讓大家感受不一樣的手搖飲滋味。

超夢幻360度絕美玻璃屋！好丘「On The Road在路上」日式老宅超級好拍

好丘最新店型「On The Road在路上」，已於9月7日起正式於榕錦時光生活園區（原為台北刑務所）開幕，乃是全日式老宅...

麵包控看這邊！淡金路老字號「廣泰香西點麵包」 菠蘿麵包想吃請預訂 同款菠蘿皮的丹麥菠蘿可頌也好吃

https://almablog.com.tw/blog/post/188372 udn走跳美食／艾瑪 算了～丹麥菠蘿可頌也好！ 講到菠蘿麵包會想到哪一家？北部淡金路的「廣泰香西點麵包」，

小資族必訪！PRIME等級美牛這裡吃 不收服務費加套餐還有飲料喝到飽 隱藏版羊肉串超厲害

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念 捷運六張犁美食餐廳推薦！！ 亨利客 原味炭烤牛排鄰近捷運六張犁站，是一間排餐專賣店。老闆Henry是中南美洲華僑，因為本身愛吃牛排所以才開了這間牛排館，不得不說

想吃盡量夾！ 市場飄香30年「呷品香」滷味小吃 還有鴨胸、松阪豬等高級食材

呷品香滷味位在板橋區重慶路的黃昏市場，已是飄香30年的老店，檯面上的滷菜種類繁多，就算戴著口罩也能聞到滷汁的香氣，且價格親民，愈吃愈涮嘴，使得一到營業時間就吸引一大票饕客上門。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。