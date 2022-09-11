育兒不無聊！台北時尚親子餐廳推出競速賽車＋真人機甲水彈戰車體驗 在這裡可以盡情狂飆

今年夏天除了海邊玩水之外，Money Jump 媽妳講親子餐廳特別推出「媽妳講小電動車」體驗活動，於新北市莊敬高職校園內打造專屬賽場，現場提供兩款電動車輛選擇，包括可以沿著賽道飆風的卡丁車，以及能酷炫對戰的機甲戰車，不只是小孩的大玩具，也是大人的小賽車。

目前每週六、日開放體驗，採線上預約制，可在Niceday玩體驗平台上進行購票預約，票券可使用到今年年底，拉近親子距離就趁現在，帶著孩子一起放電，熱血一夏！

照片提供：Money Jump 媽妳講親子餐廳

Money Jump 媽妳講親子餐廳總監黃瑋如表示：「配合全球提倡環保，此次媽妳講小電動車體驗活動提供的車款皆為電動車，無毒無臭、無汙染，操作簡單，現場會進行完整駕駛教學，提供安全裝備確保安全性，到場後皆有專人帶領與服務，盡情體驗對戰、競速、甩尾，非常適合親子同樂。」 電動卡丁車操作簡單，大人小孩都能輕易上手（照片提供：FB粉絲團-菲常好攝。親子旅行育兒教育共學）

卡丁車/機甲戰車實際駕車體驗時間為一次15分鐘，身高未滿 110 公分者，由一位大人報名即可免費與該位大人共乘。線上直接預訂想體驗的時間，更多活動資訊可前往Niceday網站查詢及購票。 ▲機甲戰車無設置賽道，全場可任意行進，並提供水彈對戰（照片提供：FB粉絲團- Kate's 育兒烘焙生活日誌）

「媽妳講小電動車」活動資訊●開放時間：每週六、日9:00～12:00、13:00～18:00●體驗地點：新北市新店區民生路45號 莊敬高職彩虹廣場（莊敬駕訓班旁）●預約體驗：Niceday平台購票

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