跳脫水泥叢林　荷蘭藝術家為羅斯福路手繪一抹鮮活綠意

建設公司拋磚引玉 翻轉冰冷圍籬 公共藝術以身作起落實社區鄰里生活有感美學 舒緩都市緊繃壓力

來自荷蘭的塗鴉藝術家 Fleks，舉凡各城市都可看見他的創作身影；圖片提供／寶舖建設

建築、建設工程的施工一向給人冷漠且難以親近的刻板印象，而城市美感刻不容緩，除了政府單位不定期舉辦評選機制，建設公司主動從產業端拋磚引玉，更能為生冷的建築體與人文藝術之間串連無限可能。以「匯集人文的原生健康建築」自居的寶舖建設，至今也是吳季剛、藤本壯介在台唯一建築設計作品合作對象，繼2012年打造通透全白的「寶舖里民Cafe」帶來自然流動的社區設計後，今年更與荷蘭藝術家Fleks合作，在後疫情時代為羅斯福路創作一抹手繪的「Dream Jungle（理想中的叢林）」鮮活綠意。

來自荷蘭的Fleks同時也是台北市街頭獨樹一幟的手繪藝術家，舉凡致敬黑曼巴的街頭塗鴉、金山的花聚落展等公共藝術、國際藝術博覽會、國際街頭藝術節等都可看見他投入各城市美學的創作身影，談到他最喜愛的台北市以及此次手繪塗鴉初始的設計想法，荷蘭藝術家Fleks：「我很喜歡台北市，尤其這裡的人生活起來自在流動，但也感受到在這裡的工作壓力不小，如能為這座城市推動帶來任何一抹美意、添上活力朝氣的色彩、帶給路人即使是一瞬間的微笑及心裡美好的感受，我想那才是我創作的動力與真正的熱情。」也因此當寶舖建設邀請他作畫時，對Fleks而言，也是因緣際會認識一群對城市美學充滿熱情的建築人，雙方共同思考讓圍籬不只是圍籬，也協力討論創作。

寶舖品牌總監劉于寧：「工地一般給人的感受很冰冷，一般人甚至不太會多看一眼，但寶舖竣工的建築作品在外觀設計上定義為全民皆可欣賞的公共藝術角度出發，比較知名的有藤本壯介於大安森林公園旁邊的玻璃瀑布建築，及位於青田街的極光琉璃建築。但建築從無到有的旅程不是只有在落成那一刻，所以我們思考，如何在興建時期，於車水馬龍的羅斯福路上，將可預想的乏味景象替換成大家都可以欣賞的公共藝術，也提供社區美化最佳的視覺效果，城市生活壓力真的很大，我們希望在人來人往的交通道路上分享給大家即便看一眼也能獲得身心靈的舒適療癒，是這次與Fleks合作的最大意義。」

在水泥叢林中跳脫出親生命的概念，訴求建築工地與人文藝術之間自然流暢的互動，Fleks使用投影機打稿，再親自一筆一劃地注入生命的過程裡，不泛許多家庭帶小朋友駐足觀賞，落實有感生活美學。

寶舖建設企業理念包含最重要的BIO親生命元素，體現於建築設計與日常即景，不泛許多家庭帶小朋友駐足觀賞；圖片提供／寶舖建設

寶舖建設企業理念包含最重要的BIO親生命元素，體現於建築設計與日常即景，同時翻轉城市風貌、活絡周邊居民的生活雅致；圖片提供／寶舖建設

而該圍籬塗鴉日前已完成創作，在人車繁忙的重要交通幹道 — 羅斯福路與辛亥路口上常駐展示至2025年，「Dream Jungle（理想中的叢林）」圍籬塗鴉作品希冀帶來的視覺效果亦為人心的自然流動，也呼應「原生健康建築」的企業核心，同時翻轉城市風貌、活絡周邊居民的生活雅致。

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