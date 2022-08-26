舊「正濱派出所」變身遊客中心！ 榮獲國家卓越建設金質獎

舊正濱派出所成功轉型為遊客中心，更獲得國家建設獎的肯定。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】基隆舊正濱派出所成功轉型為遊客中心，從舊漁會大樓到正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠遺構及和平島的旅遊中繼點，成為正濱地區全新的觀光服務核，備受肯定。基隆市政府觀光及城市行銷處辦理「正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程」更榮獲2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，曾姿雯處長獲邀參加頒獎典禮受獎。

▲正濱漁港色彩屋舉辦的海派浪漫光雕秀活絡了當地觀光。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

曾處長表示近年正濱及和平島地區觀光活絡，連續幾年在正濱漁港色彩屋舉辦的海派浪漫光雕秀、正濱漁港潮藝術及和平島公園的島嶼生活節、共島季等活動更是吸引大批遊客湧入，有大量的旅遊諮詢服務需求，而對於這個區域的歷史文化發展過程也亟需一個展示的空間，於是市府規劃利用閒置的舊正濱派出所5層樓空間，座落於街廓轉角的絕佳地點，活化再利用為遊客中心使用，加上整合後方既有空地、大排水溝加蓋及綠地成為一個大的戶外活動廣場，在腹地狹小的基隆，實屬難得，於2022城博會期間舉辦戶外市集亦獲得遊客一致好評。目前工程已完工驗收完成並取得使照，正準備委外經營中，期能儘速提供遊客服務。

觀銷處表示正濱遊客中心的規劃設計概念，建築師是以微風吹起的水紋，創造屬於基隆海港城市的流動美，立面外觀設計白色曲線造型格柵，如同徐徐微風吹起水波漣漪，掀起入口迎接遊客的大門，潔白的外觀在色彩屋旁更加明顯，夜間照明設計洗牆燈及增設廣場高燈，整體提升漁港周邊光環境亮度，有效改善漁港周邊夜間照明不足的問題，營造正濱漁港懷舊碼頭氣氛，創造一個新的光盒子地標。

▲正濱漁港色彩屋海派浪漫光雕秀。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

除了重新形塑立面意象，內部空間機能包含旅遊諮詢服務中心、和平島地區願景館、選物店及咖啡館，並規劃屋頂觀海平台，增加空間公共性，讓造訪遊客都可一覽基隆正濱漁港周邊270度無敵海景。服務動線採無障礙及通用設計，增設1座無障礙坡道、1部無障礙電梯及3~5層無障礙廁所1間、性別友善廁所5間。室內設計選用漁船作業時使用的燈具、船艙的語彙，呼應漁港船舶特色，遊客來訪時可穿梭於各樓層尋找屬於自己的基隆歷史記憶，與在地居民分享的人生故事，展示空間與出版品以木質調或是溫暖親切的氛圍，讓遊客來到基隆就像回家一樣，提供遊客一個旅遊諮詢、看展、休憩、欣賞海景及活動的複合式觀光服務核，成為正濱漁港地區的觀光地標建築，提升遊客觀光旅遊服務品質，進而帶動在地觀光。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野