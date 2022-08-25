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一秒到京都！台北「京町山本屋」 在日式長屋裡喝抹茶配招財貓最中

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／京町山本屋網站
圖／京町山本屋網站

原為獄政人員宿舍，位於北市金華街、剛整修完不久的「台北刑務所官舍」歷史建築群，其中一間老屋將由「京町山本屋」進駐，推出許多道地日式料理甜點，準備帶大家一秒到京都，療癒大家熾熱想去日本的心情！

圖／京町山本屋網站
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圖／京町山本屋網站
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金華街整修完的七間日式長屋，構成了「榕錦時光生活園區」，「京町山本屋」就是其中的一間；有別於一般大家對日式料理如咖哩、炸物或是拉麵等重口味的印象，山本屋的料理路線走的是京都特有的清爽輕食風，稻荷壽司、飯糰搭配的漬物(「新香」)及玉子燒的飯糰套餐，像春日裡五彩繽紛的花園，意圖使人先拍好拍滿再動口；揉入抹茶粉、冷吃熱食皆宜的抹茶麵套餐，還有抹上甜味噌的鮭魚肉再燒烤的西京燒，都是在台灣較少見的日式餐點；特別的「烤飯糰茶泡飯套餐」，可以先品嘗刷滿特製醬汁的烤飯糰，剩下的部分可以澆上熱騰騰的抹茶做成茶泡飯，再灑上爽脆的米果，多重口感裡還帶有一絲絲鹹香回甘的茶香，這些道地的京都風料理，緩解了大家暫時不能去日本的願望。

圖／京町山本屋網站
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圖／京町山本屋網站
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不只正餐，「京町山本屋」的甜點也很誘人！像是可以自己動手填餡的「最中」組合，將紅豆、抹茶餡及白玉(米糰子)，填入薄輕脆的「招財貓」米餅殼裡，一口咬下就能嘗到綿密豆餡、酥脆餅殼、Q彈糰子三種口感；還有淋上抹茶糖漿與糖漬紅豆，旁邊再放上米糰子的宇治金時刨冰，以及飄著濃厚茶香的煎茶與和菓子組合，更是把人一秒就拉到京都，回到那個逛累了、在路邊吃點心休息的悠閒午後，稍稍滿足了暫時不能飛到日本去玩的遺憾。

圖／京町山本屋網站
圖／京町山本屋網站

圖／京町山本屋網站
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「京町山本屋」另外還販售嚴選的職人工藝品、茶道道具、京都地方物產等；而鋪滿榻榻米的室內空間，與「寺子屋」(類似日本江戶時期的私墊)的功能相似，正式開幕後將提供給客人包場，最多可容納24人，店家自8/31～9/6試營運，在還不能出國的日子，快到這來回味一下京都時光吧！

圖／京町山本屋網站
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京町山本屋

訂位電話：02-23910206

訂位系統

地址：台北市大安區金華街143號

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京都 抹茶 日式料理 甜點 輕食

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