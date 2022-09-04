小資族必訪！PRIME等級美牛這裡吃 不收服務費加套餐還有飲料喝到飽 隱藏版羊肉串超厲害

捷運六張犁美食餐廳推薦！！

亨利客 原味炭烤牛排鄰近捷運六張犁站，是一間排餐專賣店。老闆Henry是中南美洲華僑，因為本身愛吃牛排所以才開了這間牛排館，不得不說以這樣子的價位還可以吃到PRIME等級的美牛，以及最高級的Bellota等級伊比利豬真的相當佛心。來這裡不用花大錢就能吃到品質極佳的牛排之外還免收服務費，CP值爆炸高啊！

亨利客 原味炭烤牛排就在捷運六張犁站旁邊，搭捷運來吃美食超方便。

走進店內就可看到開放式廚房裡廚師正賣力的烘烤牛排中。

覺得這個設計挺好的，讓等待的客人直接看到直火炭烤的牛排畫面。

有誰能不口水直流啊，哈哈哈！

而且使用炭火直烤的好處就是吃起來還帶迷人炭香，重點是這裡的抽風設備很讚，不會像平價牛排一樣吃完全身臭摸摸（笑）

餐廳因為建築規劃為弧形空間，大面落地玻璃白天來用餐可以直接將自然光引進室內，到了夜晚又搖身一變成為氣氛極佳的用餐空間。

室內多為兩人及四人座位居多，若是有多人聚餐的需求請記得一定要提早訂位，不然他們家不管平假日可是生意都非常好的喔！

點餐升級套餐就可以享用軟性飲料喝到飽，可樂、雪碧、果汁、氣泡水通通有。

一般中價位的牛排館大多都是選用Choice等級，會選用到頂級PRIME的美牛價位通常都是一定要千元起跳，不過來到亨利客 原味炭烤牛排不用花大錢就能吃到PRIME等級的牛肉真的很幸福耶！！

想知道你平常喜歡吃的牛肉是哪一個部位，看這張最清楚啦！

附上MENU給你們參考，除了牛排之外也有伊比利豬、櫻桃鴨胸、烤春雞、鱸魚排等選擇。套餐只要加價$90就可以有起士麵包、主廚濃湯、冷飲喝到飽、甜點等，還蠻划算的推薦直接加起來就對了！

桌上都會有吃牛排的好朋友，頂級肉質只要撒上玫瑰鹽和黑胡椒就很厲害啦！

升級套餐的主廚湯，這天喝的是濃郁香甜的南瓜濃湯。

裡面還有紅蘿蔔，西洋芹等配料。

搭配柔軟的香烤起士麵包超對味。

酥炸派對 $320

喜歡炸物的朋友可以直接這盤點起來，洋蔥圈、薯條、起士條、炸雞翅通通有。

喜歡他們家的炸雞翅調味不會過重，皮酥肉多汁。

喜歡吃雞翅的球哥二話不說馬上先啃為快。

媽媽我就來慢慢享受牽絲的起士條，趁熱吃超正點。

羊肉串 $100

原本想說不過就是羊肉串嘛到底是能多好吃還賣到一串一百，咬下第一口我就服了。這羊肉串的調味真心很厲害，其實多年前菲爸有陣子很喜歡自己醃羊肉串來烤，因為是自己吃要吃的所以醃料完全沒在手軟，孜然粉和獨家秘方整個放好放滿。

這間的羊肉串味道就跟菲爸之前做的一模一樣，不僅完全沒有羊肉的惱人腥羶味，還有滿滿孜然香氣，特別選用羊肩肉的部位大塊滿足，而且肉質相當的軟嫩不乾柴，就連咱家球哥也吃得讚不絕口，推薦必點啦！！！

西班牙伊比利豬 $560

上桌時瓷盤還是熱呼呼的可以保持食材的熱度，所以要小心燙手。

配菜部分有杏鮑菇、花椰菜以及薯泥，喜歡薯泥很綿密化口。

一旁的主廚特製莎莎醬酸甜可口，搭配豬排很爽口。

伊比利豬是西班牙國寶級食材，有世界上最好吃的豬肉、豬肉界LV之美稱，只吃橡實長大的豬豬肉質甜美完全不會有惱人的豬臭味，真的是吃一次就愛上。

肥瘦適中的伊比利豬排帶有美麗油花，碳烤過後肉質完全不乾柴且肉汁滿滿還帶有炭香，不吃牛的朋友直接點這道就對了！！

紐西蘭菲力8盎司 $680

喜歡瘦肉的朋友就推薦你直接點菲力，菲力部位是牛牛最少運動到的一塊，所以口感相對軟嫩，但因為油脂含量低，所以吃起來比較不油。

小菲自己平常去牛排館都很愛點菲力，感覺吃起來比較不會胖？

真心覺得主廚的烤工非常厲害，只有美美的炭烤格紋而且熟度拿捏的非常好，看到這粉嫩嫩的色澤是不是口水流滿地，雖然油脂不多但是肉汁還是相當豐厚，一口咬下那肉香在嘴裡蔓延實在是太邪惡啦！！

紐約客牛排12盎司 $880

肉食怪請不要考慮，直上12盎司就對了，你看12盎司還不用破千，這價格是否太佛心！！

這塊牛排是位於里肌肉和腰脊肉之間，因為有著大理石紋油脂加上形狀類似紐約的形狀，所以又被稱為紐約客牛排。口感介於菲力和肋眼之間，油脂分布很均勻吃起來不會像肋眼一樣感覺滿嘴油（笑），然後肉質比菲力稍微緊實些，一樣相當的甜香且細緻軟嫩。

看看這誘人的橫切面啊啊啊！！！！不得不說12盎司吃起來真的非常過癮，可以滿足小資族想要大口吃好肉但又不會太傷荷包。

套餐甜點可選擇冰淇淋或是奶酪，這天吃到的是OREO口味的冰淇淋，上方還有一塊迷你OREO好可愛。

奶酪部分則是原味奶酪搭配巧克力粉，不會過於甜膩，作為牛排大餐的結尾真的是太完美啦！！！

簡單分享這間近期很夯的中價位牛排館，可以用甜甜價吃到PRIME等級的美牛還不用收務費真的很佛心，用力推薦給喜歡吃牛排的朋友們啦！！！

亨利客 原味炭烤牛排

地址：台北市信義區和平東路三段215號

電話：02 8732 6332

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30

FB粉絲團：https://www.facebook.com/henry.steak/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」