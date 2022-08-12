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台北夜景最強外掛！ 陽明大學上的軍艦岩夜景超廣角，結束後再到石牌商圈吃美食

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2022-07-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 陽明大學、軍艦岩親山步道陽明大學登山口、水龜伯古早味。 不用出遠門就可以看到極度廣角的台北夜景，從石牌捷運站走到陽明大學登山口，再爬到軍艦岩，不用花一小時就可以完成，在頂端的夜景真的很chill，結束後再到石牌商圈覓食補充體力🤤，很讚❗

陽明大學 | 15 分鐘

到了陽明大學，接著再往登山口走，真的覺得在學校裡有山可以爬真的滿讚的，相信應該也不少學生情侶上來看夜景吧，到登山口也是大約要走10-15分鐘，沿路是斜坡直上，會流一點小汗，是不錯的暖身運動❗

軍艦岩親山步道陽明大學登山口 | 1 小時

到達軍艦岩的路程中一路上雖然沒有什麼路燈，但是路途都算是還蠻好走的，對於新手是可以很輕鬆勝任，重點是山頂上的夜景真的超級漂亮，根本就是無死角，還可以看到台北101 呢，夏天的晚上在上頭竟然意外地涼，可能是因為有風的關係，看了夜景加上這麼舒服的環境，真的覺得很自在！其實軍艦岩也可以從金面山爬上來，但是因為比較久，適合白天，這次就沒有考慮從那邊上來了

水龜伯古早味 | 40 分鐘

下山之後一定要到石牌商圈來買水龜伯古早味，每次來這裡總是大排長龍，但是排隊的速度算是蠻快的，我都會點雙仙鬧奶再多一份黑糖燒麻糬，美味好吃又消暑，分量真的又很多，是個良心店家，如果大家有來石牌的話一定要來這裡買🥰

陳季炸雞 石牌店 | 1 小時

還有每次我幾乎都會來買陳季炸雞，雞肉入味好吃外皮酥脆，價格便宜很多人都會過來買，還有旁邊的沙威瑪也是在同一條街上，是經典的傳統口味，是使用高麗菜絲這點很棒，當然這條街上還有很多其他的美食，大家可以ㄧ一來享用🙂

石牌商城 | 2 小時

台北石牌捷運站出口一出來右轉有一條美食街，就是石牌商圈，聚集了非常多的小吃店，可以說是當地居民的後廚房，我自己之前滿常來吃的，還有一家水煎包、鍋貼、豆花也不錯，有興趣的朋友自己上網找一些石牌美食的相關資訊，挑一家你喜歡的來試試吧🔥

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：台北夜景最強外掛｜陽明大學上的軍艦岩夜景超廣角，結束後再到石牌商圈吃美食

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夜景 登山 古早味

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