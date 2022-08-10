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新北最短賞海步道！ 金瓜石「報時山步道」優美看海景點 5分鐘輕鬆攻頂，僅需步行166公尺

YUKI'S LIFE／ 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

終於來挑戰大家說的新北最短賞海步道！金瓜石報時山步道，僅需步行166公尺，大約5分鐘輕鬆攻頂，然後你即可擁有360度無敵海景，這處新北東北角看海景觀台得到大家的青睞，因為攻頂一點也不難。這邊也有停車場，非常的方便。

金瓜石報時山步道停車

要到金瓜石報時山步道賞海，導航勸濟堂停車場，下車即可到達步道口！

金瓜石報時山步道介紹

原本以為下車之後還要走一段路才能到達報時山步道，沒想到根本不用一分鐘就來到步道口，然後標示上寫著166公尺，讓我超興奮的跟老公說，這次不會再騙他去翻山越嶺了！

看起來很可怕的階梯，其實蠻平緩的，而且全長也才166公尺，根本還沒喘還沒流汗即可到達，大家別怕，帶著小朋友也能輕鬆攻頂。

才爬上來一下子就看到了乘涼的涼亭，這邊的景色也是很好，但看不太到海，看到的都是天空，還要再往上爬才行。

你們看，最短海景步道的確是真的，我們根本還沒喘到，也還沒覺得熱就已經快要攻頂了哦！

喔耶，這360度零死角的賞海角度有沒有超迷你呀！每次來看海都覺得無比療癒心靈，但是很多的賞海步道都蠻費體力的，尤其夏天來訪更是折磨，這次造訪金瓜石報時山步道，才知道台灣也有這樣輕鬆的賞海棧道，真是太好了！

爬到了頂端，還有一小段往下的階梯，從這個角度拍起來就好像無限延伸到海裡去，超棒的景色讓大家忍不住都會在此拍打卡照！

還好我們是平日來訪，所以完全包場，怎麼拍都沒人，傍晚不但拍起來天空和海水都是藍的，而且還有微風吹過，非常的舒服，若是假日可能就會人潮滿滿了，大家得要有心理準備！畢竟這裡是超輕鬆可攻頂的賞海景點呀！

這就是大家說的陰陽海。

再往前走一小段，往回拍這個步道，感覺好像我們繞過了一個山頭一樣，其實不，從照片還能看到停車場，距離很近

走到景觀台就無法再繼續前行了，這邊就是賞海絕佳地點。

海景的另一邊就是九份山頭，走完金瓜石報時山步道，還能到黃金博物館逛逛，或來個九份一日遊，到九份老街吃美食哦！

金瓜石報時山步道

地址：新北市瑞芳區金瓜石銅山里祈堂路

電話：02-24962800

開放時間：24小時營業

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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