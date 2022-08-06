百坪歐風咖啡廳！中和最新不限時「布納咖啡 BUNA CAFÉ」 摩登藝術空間品嚐「豪華龍蝦海鮮拼盤」

台灣人有多愛喝咖啡？根據國際咖啡組織（ICO）2020年的調查統計，台灣人一年就能喝掉超過28億杯咖啡！台灣咖啡產業的演進從超商精品咖啡興起、連鎖咖啡店霸主交替、到咖啡店林立，近年來更因為飲用咖啡人口年輕化，各種不同特色風格的咖啡廳如雨後春筍般一家接著一家開。

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

逐漸開放與回歸日常的後疫情時代，大家於下半年已開始準備規劃相約朋友們聚餐，於今年七月開業的布納咖啡館最新「中和公園館」絕對是所有人的最佳選擇，讓歐式風格的鏤空雕刻門廊、原創壁畫及室內庭園包廂設計帶你一秒穿越，就算不出國也能天天享受美好的歐洲日常。

宛如置身於歐洲的沈浸式咖啡館原創壁畫、鏤空雕刻、室內庭園等設計細節讓你每天到布納咖啡館都像打開任意門般穿越

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

BUNA CAFÉ布納咖啡館的命名源自衣索比亞語「BUNA」是「豆」的意思，也象徵著衣索比亞家庭至今仍維持以「咖啡」來凝聚家人、朋友情感的傳統社交方式，從炒焙、研磨到烹煮，長達三小時繁複的工序與滿滿儀式感，從第一杯Abol開始互訴祝福、第二杯Tona互話家常、到第三杯Beraka分享心中喜悅，正是BUNA CAFÉ布納咖啡館賴以傳承的熱情待客之道！

於2015年創立於桃園藝文特區的BUNA CAFÉ布納咖啡館，持續提升空間、藝術及咖啡的人文氛圍，致力於打造沈浸式藝術展示空間，讓顧客在品嚐精品咖啡之餘、疊加更多美好生活體驗。目前在全台灣共有七家分店，分別是桃園藝文館、桃園林口館、桃園中壢館、新北新莊館、台北內湖館、台北信義館以及最新的「中和公園館」，所到之處皆為社區注入一股鑑賞藝術與咖啡的人文氛圍。

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

鏤空雕刻門廊入口處營造視覺上平面變立體的空間魔法全新開幕的布納咖啡中和公園館在裝潢風格上結合了歐式的復古與摩登，在同一間館內規劃出各種類型的區域與座位，五大藝術元素的構成包含入口處的「鏤空雕刻門廊」、沙發區的「手繪立體花卉壁畫」、靠窗區的「蒙德里安格子畫窗」、花園區的「室內庭園雅座」及柱體咖啡冰滴機上的「鏤空雕刻教堂」，搭配每個區域多樣風格款式的桌椅與地板。空間設計理念承襲自知名荷蘭幾何抽象藝術派畫家皮特．蒙德里安（Piet Mondrian）的精神，期望能夠激發觀者的正面情緒。此次新開幕的中和公園館更是收藏並常態展出台灣當代藝術家黃志偉的「精．彩」Formidable個展，以穿越新舊時空之間的台灣民俗信仰美學為探索的繪畫未知之域，打造媲美藝術空間的「布納咖啡美術館」。

＃精品手工咖啡

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

提供6種不同產地咖啡豆與烘焙方式，經由布納專業咖啡師職人匠工精神使用虹吸壺以高溫製造出壓力在短時間內快速的將咖啡豆裡的精華萃取出來，因此喝起來口感醇厚，香氣也十分濃郁而飽和。

＃精選雙人套餐系列 – 爐烤特選無骨牛小排海陸拼盤

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

布納的招牌雙人套餐，嚴選牛隻最精華的肋脊部第6到第8根肋骨之間的牛小排，沒有過多油花口感彈牙；鮭魚排則是特選頂級厚切無刺的菲力挪威鮭魚排，油脂豐富，肉質細緻有彈性；炸牡蠣每顆都飽滿鮮甜，每一口都能感受到新鮮濃郁多汁，在口中交織出不凡的舌尖饗宴；最後的炙烤龍蝦肉質鮮甜，連蝦頭裏的蝦膏都味道甘香；超華麗陣容一次滿足想吃肉又想吃海鮮的雙重享受。

＃派對拼盤系列 - 主廚派對大拼盤

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

超大份量的拼盤非常適合派對聚餐時一起享用，有德國豬腳、豬肋排、雞翅、德式香腸、羔羊排及脆薯 。份量感十足，讓人忍不住一口接著一口。

＃派對拼盤系列 - 豪華龍蝦海鮮拼盤

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

拼盤裡有淡菜、鮮蝦、鮭魚、酥炸中卷與炸牡蠣，還附上烤蔬菜，酥炸牡蠣新鮮無腥味，鮭魚烤的多汁鮮甜，還有整尾浮誇的烤龍蝦，當聚會時非常適合多人一起分食，只要一端上來，光用看就覺澎湃。

＃義大利燉飯 - 西班牙海鮮烤飯

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

香料氣味十足的西班牙海鮮烤飯，由廚師從生米拌炒香料入味後再進行烹烤，每顆米飯都帶著些微米芯的口感，搭配上新鮮海鮮，讓每粒米飯除了滿滿薑黃的香料氣味外同時還飄散著海的味道，令人每吃下一口都是難忘的記憶。

＃義大利麵 - 濃蝦醬海鮮義大利麵佐炙烤龍蝦

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

濃郁的新鮮蝦醬佐上彈牙的義大利麵，配上超浮誇的炙烤大龍蝦，麵條與龍蝦肉吸收了醬汁與滿滿的海鮮的鮮味，每一口都感受到龍蝦肉與麵條的彈性，香甜多汁！

＃布納風味燉鍋 - 維爾納札燉章魚蛤蠣

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

光聽菜名就讓人食指大動！以獨家香料和蕃茄一起慢火燉煮的章魚，裁切非常大塊厚實，口感彈牙卻完全不會咬不爛，鍋內鋪著滿滿的淡菜和肥美多汁的蛤蠣，集結大海的鹹香濃郁，讓人忍不住一口接著一口。

＃主廚料理 - 時蔬野菇炒牛肉

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

季節時蔬搭配新鮮軟嫩莎朗牛排，拌炒滿滿的野菇，結合了牛肉油質的香氣，入口鮮嫩，好吃到停不下來，這道菜是每位來到布納咖啡館絕對不可錯過共同享用的開胃菜之一。

＃主廚料理 -炙烤脆皮羅馬豬

▲圖片提供／GOOD DAYS IMC CO.鎂鈤整合行銷公關

說到義大利料理，大家常想到的是麵食，但其實有一道羅馬豬肉，更是不可錯過的經典義式料理，布納在這道料理上特別選用了台灣豬肉，並用義式香料醃製48小時，再蒸過3小時後，以慢火烤到表皮焦香酥脆，讓內層香甜肉汁完美封存，肉嫩多汁。

【分館資訊】新北中和公園館營業地址：新北市中和區中安街85號（國立台灣圖書館旁）營業電話：02 8231 7231

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205439