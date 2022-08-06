北海岸超Chill白色樓房！ 「馬納蒂」給你海景第一排看海、吃漢堡的美式餐廳 來深澳鐵道自行車必吃

瑞芳我最推的行程就是深澳鐵道自行車，去年來過一次，今年6/18~9/30有推出夜間星光夜騎鐵道遊的行程，馬上趁著放暑假又帶孩子來玩一波。

深澳鐵道自行車可以跟深澳漁港排成半日遊，深澳漁港不但有好吃的海鮮餐廳，周邊的象鼻岩、酋長岩、老度咖啡更是必去景點，半日遊剛剛好。

行前在找餐廳的時候發現八斗子車站新開了一間美式餐廳，離搭乘車站走路只要3分鐘，開車過來的朋友對面一排都是停車場，晚餐就決定是它啦。

Manatee Diner 馬納蒂是一棟2層樓的白色樓房，配上藍天、白雲、大海的美景格外的顯眼，也在滿滿的海鮮熱炒店這邊多了新選擇。

白色外觀超級好拍，光這個小角擺上紅色椅子就是大家必拍的一角。

紅白色的裝潢基色給人一種活潑的氛圍，一樓有兩個四人座，旁邊就是大片觀景窗，一眼望出去就是療癒海景。

點餐方式是先拿著菜單，然後自己選好位置，畫單完成就到樓下點餐，餐點做好也是自取，目前只接受現金喔。

二樓位置比較多，沒有太複雜的裝飾，感覺有一股小清新，還特別設置了一桌12人的長桌，兩個親子家庭一起出遊也不用拆開坐。

現在Manatee Diner 馬納蒂都採現場候位的方式，沒有預約喔，光是這邊可以直接看到海景真的會很熱門，選擇平日過來才用等太久。

天兒啊～就是這個view，八斗子可以讓你看海景、吃漢堡的美式餐廳應該就是Manatee Diner 馬納蒂啦，這個位置超夯啦～

我就是看著這個美景享用我的晚餐，美吧～

這邊還有戶外用餐區，如果你不怕熱的話，一定要來坐戶外，眼前只有海景~海景~藍天，這樣還不chill，什麼才叫chill？！

餐具、醬料、飲用水、回收區都擺在一起，全部都採自助式，用餐不額外收取服務費。

這裡就主打美式漢堡，漢堡會附上一罐飲料，如果換別的飲品還享半價更換，除了漢堡之外還有沙拉、炸物、甜點，選擇還不少喔。

來這裡一定要點它們家的紅魽魚、帶骨鮟鱇魚系列的炸物，每天早上到崁仔頂漁港進貨，不是一般美式餐廳出現的魚柳，鮮度口感絕對不同。

經典美式牛肉培根起司漢堡 280元

這裡真的是認真的美式餐廳，不是往美餐廳只有漂漂亮亮的那種，手打牛肉漢堡排配上煙燻培根份量很足，配上脆薯跟飲料這個set剛剛好。

它的牛肉超JUICY，手打的肉排帶有一定的厚度，配上起司和新鮮生菜吃起來很爽口。麵包部分外皮有烤過脆脆的，加上特製的漢堡醬，甜甜的很好吃，不輸其他美式餐廳喔。

黃金炸蝦漢堡 260元

香酥白蝦炸好堆疊在漢堡裡，淋上店家特製的塔塔醬絕配，酥炸的白蝦外酥內彈牙，蝦子都很大一隻。

拿鐵也不錯喝，正餐吃完就帶著拿鐵坐戶外看海去。

英式炸魚薯條 380元

上面的炸魚是野生的紅魽魚做的，旁邊附上的白醬甜甜的滋味不管是搭配炸魚或是薯條都好涮嘴。

我第一次吃到紅魽魚做的炸魚，它吃起來肉質比較偏紮實，跟一般炸魚軟軟的很不同，油質也算脂豐厚，如果是秋季的話紅魽更肥美喔。

炸衣不會太厚、太膩，口感脆脆的，每一塊炸魚都能有份量，吃著吃著也會飽耶，薯條更是好吃，酥脆不含油，跟特製醬非常搭。

這香茅海鮮醬有點辣度，真的跟炸魚非常搭。

看海吃漢堡的成就達成，這景實在太美，下午來的時候是沒那麼熱，但我還是拍完照就衝回室內了，哈哈

來到八斗子這邊不再只有海鮮熱炒可以選，Manatee Diner 馬納蒂的美式漢堡真心好吃，加上這景無價~海景第一排耶~

Manatee Diner 馬納蒂

地址：新北市瑞芳區建基路二段55號

電話：02-2496-9968

營業時間：11:00~20:00

無預約，請至現場

週四固定店休

Manatee Diner 馬納蒂 粉絲專頁

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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