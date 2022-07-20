三芝「挾山超海藝術展」 呈現北海岸山海間美景風情

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-06-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 陰陽海景觀台、黃金瀑布、雲山水小築民宿。 台語的「金瓜」，就是南瓜的意思，岩石像南瓜的大金瓜山，以及西側九份的小金瓜山，因此人們將此地稱為金瓜石。 大金瓜山又稱「本山」，是最早發現金礦礦脈的地方。在經過連年挖掘後，早已失去原先的樣貌，現今為金瓜石地質公園，來到這裡可以認識各式礦石外，也能感受到當時的黃金歲月。 來！請跟著我們一起來到金瓜石，擁抱山林與海洋吧！

2022-07-19 13:01