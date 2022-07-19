登高高吃雞蛋糕！全台最高處89樓「KADOKADO」 推台北101、珍奶、博杯造型超吸睛雞蛋糕
在388公尺的高空處吃雞蛋糕！ 位於台北101觀景台89樓、全台灣最高樓層的雞蛋糕店「KADOKADO」誕生，即日起至10/31，只要憑101觀景台活動票券，滿500元可立減100折扣！
KADOKADO的雞蛋來自勤億蛋品科技，採用來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場的百分百純鮮乳，完全不加一滴水，製作出表皮外脆內鬆軟，充滿雞蛋香味的可愛造型雞蛋糕。
KADOKADO雞蛋糕第一款為台北101大樓，雪梨歌劇院，倫敦大笨鐘，日本富士山，羅馬競技場及新加坡魚尾獅噴泉等造型的「帶我去旅行」系列，以及第二款以台灣小物為主題，如復古電風扇，傳統電鍋，珍珠奶茶，藍白拖，傾斜郵筒及博杯等造型的「印象台灣」系列，兩款原價皆為188元，現在特價158元，現場還提供實境博杯打卡場景，讓民眾盡情合影。
KADOKADO
地址：台北市信義區市府路45號89樓觀景台
活動內容：即日起至10/31，憑101觀景台活動票券，滿500元可立減100折扣
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