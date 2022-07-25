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福隆推薦美食！車站新開上癮海鮮麵、評價最高的宜隆福隆便當、饅頭的夏日冰店

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

福隆便當不稀奇，來福隆吃海鮮麵我倒是頭一次，滿滿的海鮮料只要130元，CP值超高，下回不想吃便當可以來吃海鮮麵，還可以拜訪全台首間沙灘星巴克門市－星巴克福隆觀海門市，品嚐評價最高的宜隆福隆便當、還有炎炎夏日必嚐饅頭的夏日冰店，全都是火車站出站即可滿足～

福隆推薦美食：1.上癮海鮮麵

福隆車站新開美食：上癮海鮮麵就位在福隆便當旁，相當好找。

店內座位乾淨舒適，今年夏天熱到爆，能在冷氣房內吃海鮮麵真的相當幸福～

最新DM，實際DM以店家為主，無低消，上癮海鮮麵130元，川燙蝦子、小卷也只要100元，親民價格就能享用美食～

上癮海鮮麵130元，哇！滿滿的海鮮料有蛤蠣、小卷、吉古拉、虱目魚丸、青菜等超滿足的，湯頭味美鮮甜，值得推薦。

福隆推薦美食：2.宜隆福隆便當

宜蘭評價最高宜蘭創始老店-宜隆福隆便當

店內座位不多，建議外帶食用。

宜隆福隆便當70元，裡面有香腸、高麗菜、雞捲，肉，滷豆腐、魯蛋、蘿蔔乾、酸菜應有盡有。

福隆推薦美食：3.饅頭的夏日冰店，福隆車站出來過個馬路就到了，任選四種冰60元

物美價廉。用料實在，清涼消暑最佳選擇～

福隆後方有一片免費沙灘為在地人私房秘境，玩沙戲水天堂。

福隆最新超夯的星巴克觀海門巿就位在福隆帆船俱樂部旁。

福隆推薦美食：4.福隆星巴克觀海門市

可沿著福隆帆船俱樂部旁的小路過去即可到達

地點有點隱密，開車到不了的星巴克，必須步行前往才能到達。

哇！新開幕吸引滿滿的人潮朝聖，大家一起來共襄盛舉。

這裡的視野真的很好，不僅可以看到海，還可以看到海水浴場，超美的視角～

同樣是星巴克，重點是美景無價，海景第一排星巴克就是特別搶手。

從福容飯店後方也可以到達星巴克。

隆海水浴場沙雕展：主題：36座霹靂布袋戲主題沙雕，展期：2022/5/26-2022/10/10。

福隆必拍－大大的紅色招牌FULONG

現場還有提供座位免費欣賞表演。

來福隆不僅有免費海景沙灘，還有海景咖啡館、美食餐廳，是假日休閒度假好去處。

上癮海鮮麵

新北市貢寮區福隆街17號

星巴克福隆觀海門市(Google設福隆帆船俱樂部)

新北市貢寮區福隆街41號；營業時間：平日09:30-19:00；假日09:30-20:00

宜隆福隆便當

新北市貢寮區福隆街5號；營業時間：09:00-18:00(周一公休)

饅頭的夏日冰店

新北市貢寮區興隆街16號

福隆海水浴場

新北市貢寮區福隆街40號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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福隆 海鮮 星巴克 便當 饅頭 新北景點

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