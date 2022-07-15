基隆和平島公園「島嶼生活節」即將登場！3大主題8種活動 享受日光海洋與月色樂音的浪漫

北觀處主辦的「島嶼生活節」將在7月23日至8月28日於基隆和平島公園登場，以「海洋、療癒、體驗」 為主題，開展為期一個月的島嶼生活節，讓我們一起從和平島公園啟程，一路漫步向基隆的文化核心，邀您感受海洋文化的廣闊與溫柔。

▲島嶼生活節-島嶼夜唱；圖片提供／北觀處

本次「島嶼生活節」將以7月23日及24日兩天的「島嶼市集」與「島嶼夜唱」於基隆和平島公園拉開序幕；將以舒緩、深度、在地與貼近自然的多種體驗串連在地文化、地方特產等觀光資源，藉由島嶼夜唱音樂會、島嶼市集、戶外SUP體驗、海洋攝影展、海洋講座、地方小旅行、沈浸式體驗等8大活動多面向串連。

活動將邀請40組基隆在地團隊與台灣各離島的限定特色店家，用手作與選品來闡述人對自然的共融物件，同時在沙灘上打造無邊際舞台，由熊寶貝、淺堤等6組知名樂團參與演出，在夏日裡，民眾透過參加島嶼市集及夜唱活動，享受這場盛宴！

島嶼生活節期間限定開辦的深度遊程，由星濱山共創工作室創辦人林書豪、雞籠卡米諾召集人單彥博、雨都味掘設計總監徐璽等在地名人親自帶路，帶你漫遊基隆正濱漁港、彩色屋、安樂市場、貨櫃碼頭等地，感受老城市獨特的人文趣味，向旅人們傳遞不同於旅遊手冊裡的基隆在地故事；另外，因應獨自旅遊趨勢的興起，「島嶼覓覓食」將為旅客帶來獨處也OK的沈浸式飲食體驗，透過官方網站看見基隆的特色美食店家如海那邊、叁坪Sanpin、八斗邀等，點擊「聲音故事卡」聽聽老闆告訴你不為人知的基隆故事，並走訪老闆們推薦的基隆特色景點。旅途中錄下你的聲音，北觀處將蒐集所有音軌成為旅人集體的藝術創作，融合成基隆漫遊的特有感悟。

▲2019島嶼生活節-市集；圖片提供／北觀處

「島嶼生態家：海廢出任務」將以水肺潛水的方式，邀請你替海洋來場大掃除！本次特別與國立海洋大學共同舉辦的淨海體驗活動，將帶領你和專業教練與潛伴一起「向海致敬」，守護美麗的海洋生態。同日下午還有因為海洋而改變人生的女子黃小莫老師，與基隆在地團隊慢島旅的生態講座分享，邀請一起加入寓教於樂的親海體驗。

榮獲2018 Svayam Accessibility Awards「最佳無障礙觀光景點獎」的和平島公園近年成為基隆地區新的旅遊景點，特色的地質景觀、天然的海泳池、豐富的生態資源等，為亞洲唯一取得「ISO 20121永續活動管理系統認證」的國家級旅遊景點等，帶給民眾多元及深度的體驗。

活動期間亦有「島嶼漂浮SUP立式划槳體驗」課程、讓外國人也能參觀和平島公園的「島嶼地球村」以及為期1個月的「島嶼攝影展」等精彩活動，透過生態、運動休閒、藝文等不同的切入點，邀請生活在城市中的居民以不同的方式與海洋連結，期待到訪的旅人都能以最放鬆且深刻的接觸，重新感受人與自然的關係。

▲和平島美景；圖片提供／北觀處

▲島嶼地球村；圖片提供／北觀處

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