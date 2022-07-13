開門見海！網美最愛8間「北海岸望海民宿」推薦 社群打卡海系住宿大公開

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@ariel_ycc、IG@shihtien_lin、IG@cocacora623
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涵蓋新北市五股、八里、三芝、石門、金山、萬里區的北海岸，以兼具海濱和山域的景觀而成為週末輕旅行的首選之一，而在這個好山好水的地帶，民宿當然也是各具特色！現在最搶手的北海岸住宿有哪些？能在房間欣賞到無敵海景的民宿又是哪一間？接下來就與我們來一探究竟吧！

暮光民宿

自謙什麼都沒有的「暮光民宿」，沒有早餐、管家以及任何干擾，靜靜地座落於金山的淡金公路旁，能居高眺望湛藍的太平洋美景，因此一直是討論度極高的民宿。暮光民宿的房型分為海景雙人房與壁爐海景四人房，空間採挑高設計，且全都享有超大片的落地窗，天氣好的話在房間就可以看到日出，裝潢搭配上純白色系的家具，營造出溫馨而不簡陋的舒適氛圍。

圖／IG@ariel_ycc
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地址：新北市金山區忠義路38號

電話：0938-382-244

三芝洋房

踏進芝柏藝術村內，便能感受到濃厚的藝術氣息，而這邊有間由老宅改建的「三芝洋房」，經過屋主的巧手改造下，打造出如美式鄉村風格的住宿空間。三芝洋房僅接受包棟住宿，房型提供雙人房和四人房，不過就算一個人訂房也是包棟，所以其實多找一些朋友包棟更划算喔！而民宿備有早餐、膠囊咖啡機和音響等設備，在主臥室外還有一個玻璃屋發呆亭，就像是去別墅度假一樣愜意享受呢。

圖／IG@shihtien_lin
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地址：新北市三芝區迎旭街13號

電話：0926-000-596

沐舍溫泉渡假酒店

提到金山，你會想到溫泉嗎？鄰近金山老街的「沐舍溫泉渡假酒店」，擁有純淨天然的海底溫泉，具有美容去脂和消除疲勞的效果，而飯店提供多種溫泉套房，以及南洋渡假風的 Villa 套房房型，不僅待在房內就能享受好湯，也可以前往公共的露天風呂區，體驗寬敞舒適的泡湯空間。

圖／IG@sunjoching
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圖／IG@irvin.world
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地址：新北市萬里區大鵬里萬里加投166-1號

電話：02-2408-2559

魚礁十五號民宿

建築外觀看起來像是不規則魚礁的「魚礁十五號民宿」，是民宿主人耗時整整五年的時間，精心打造出來的住宿空間，希望能提供來自各地的旅人們一個溫馨而悠活的棲地。民宿的裝潢以簡單明亮的風格為主，而有些浴室還能邊泡澡邊賞海景，最重要的是許多房型都設有陽台，能一覽無遺整個山海之景，晚上還能伴隨著海浪聲睡著，有機會住上一晚實在是太幸福了呀！

圖／IG@c86016
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地址：新北市瑞芳區建基路二段15號2樓

電話：0908-203-789

三芝老時髦 villa

同樣也是位在芝柏藝術村的「三芝老時髦 villa」，總共包含三間房間，包棟最多可以住到 10 人，非常適合辦家族聚會和朋友慶生等活動。民宿的佈置相當溫馨，以木質家具基底，呈現出悠閒安逸的生活感，而庭院的部分則規劃為有躺椅和淺水池的空間，旁邊還放置了桌椅，想像一下夜晚在這邊吃點東西和小酌的畫面，氣氛應該會很不錯吧？

圖／IG@anna827520
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地址：新北市三芝區芝柏路73號

電話：0926-000-596

Chill Chill House 白沙啾啾

想帶寵物一起旅行的讀者，不妨參考鄰近白沙灣海水浴場的「白沙啾啾」！白沙啾啾是寵物友善民宿，訂房時只要提前通知主人一聲，付款時再另加寵物清潔費即可。而民宿的地點很吸引人，幾乎每間房型都可以看到海景，而且離沙灘也超級近，一下樓走到外面就可以踏到浪了，此外也可以自由使用廚房設備，就像在家一樣自在。

圖／IG@shihtien_lin
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地址：新北市石門區八甲路1-5號

電話：0909-629-815

逸閒居精品民宿

裝潢採歐式古典風格挑高設計，貢寮的「逸閒居精品民宿」共有三層樓，每層樓每次僅接待一組客人，而包棟上限人數則為 15 人，住客可以使用家庭電影院、復古餐廳、私人吧檯與卡拉 OK 等設施，很適合揪三五好友一起共度美好時光。至於房型的部分，民宿提供有絕美的海景天空套房，以及附設陽台的山海景觀房等房間，可說是視野極佳又極具質感，回訪率超高喔！

圖／IG@eatfunfun
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地址： 新北市貢寮區福連里福連街38號

電話：0988-339-803

雲頂Villa

隱藏於萬里的「雲頂Villa」，被群山環繞，園區內種植了許多櫻花樹，每到春天就會開滿櫻花，景觀十分吸引人。而住在這裡，還可以使用他們的無邊際泳池、綜合球場、高爾夫球發球台和幼兒遊戲室，不僅可以徹底放鬆身心，同時還能享受大自然之美，是個讓自己偶爾遠離塵囂，喘口氣的好地方！

圖／IG@yundingvilla
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圖／IG@cocacora623
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地址：新北市萬里區雙興里太和路7-10號

電話：0905 399 009

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