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老圓山人的回憶！ 圓山大飯店深藏半世紀的幕後故事「孔二小姐」 焉能辨我是雌雄

欣傳媒／ 欣傳媒

紅房子一共有三對石獅子：「麒麟廳」上一對、圓山大飯店牌坊下一對、廣場上一對。牌坊下的獅子，外形渾厚雄健，骨線顯明，粗獷的模樣是北方獅子，有鎮守作用。廣場上獅子則為南方獅，文雅秀氣，嘴含圓球，活潑靈巧。按禮制，獅子公母擺放應分右左，但廣場上的石獅子擺放錯了，於是便有好事者稱因為石獅子顛倒方位，故而飯店陰盛陽衰，女性員工多於男性員工，也是人稱孔二的孔令偉顛鸞倒鳳，能在紅房子呼風喚雨的緣故。

孔令偉參與了圓山大飯店的設計與監工。圖片來源／Sasa

孔令偉是已故財政部長孔祥熙與宋靄齡之女，宋美齡外甥女。孔祥熙、宋靄齡生四子女，依序是孔令侃、孔令儀、孔令偉（孔令俊）、孔令傑。孔令偉為次女，故而外界便稱呼 她「孔二」，當然，只能背地裡偷偷叫，她喜歡人家當面喊她「總經理」，那是她在上海開「嘉陵」貿易公司的職銜。

孔總經理個性豪邁，自幼極愛掄刀弄槍，在十里洋場梳油頭、穿西裝，好做男子打扮。

當年，宋美齡應美國羅斯福總統之邀，赴白宮作客，當安全人員為同行的孔令偉安檢，看見這小夥子居然佩帶手槍，大吃一驚，隨後發現她竟是女兒身，訝異程度更甚於先前。

從重慶小紅山官邸到臺北士林官邸，孔令偉和兄長孔令侃從來都是宋美齡身邊的金童玉女。孔令侃是哈佛碩士與博士候選人，中英文造詣俱佳。蔣宋美齡赴美演講，演講稿多半出自這個外甥之手。孔令偉不愛讀書，上海「聖約翰大學」念了一半就不念了，學歷不及兄長，但思慮敏捷，做人有手段，更為蔣宋美齡所信任。她參與了婦聯會出資興建忠孝眷村的工程、幫蔣宋美齡打點「振興醫院」，當然，更為人津津樂道的乃是孔令偉參與了紅房子的設計與監工。

圓山大飯店外觀、內部俱相當氣派。圖片來源／Sasa

傳奇的大飯店從來不缺乏那些風聲水影的傳說。有說孔令偉並非宋美齡外甥女，而是私生女。有說她在飯店藏著巨大寶藏，說她在紅房子養著幾房姬妾。她穿著馬靴在飯店走來走去，誰得罪了她，她就要這個人上劍潭山去打獵，沒抓幾隻麻雀回來謝罪，明天就不要來上班了。房務經理林寅宗早年在圓山當清潔人員，某日下午，他在十樓擦拭地板，突聽得身後有人喊：「總經理來了！」，轉頭一看，見一群人浩浩蕩蕩走來。為首的，個頭小小的，穿著西裝馬靴，一臉肅殺之氣。

孔二來了。

林寅宗本想躲在廊柱背後，但閃避不及，被孔二叫住：「那個是誰？跟在後面走。」 林寅宗初來乍到，搞不清楚狀況，也不知道總經理視察什麼，就被喊進隊伍裡了。孔二走一步，人群就跟著走一步，她停，大家也跟著停，步伐一致，彷彿跳舞一樣。

一群人來到十樓的夜總會，空蕩蕩的大廳迴盪著刺耳的聲響，孔二停下腳步，回頭厲聲 問道：「什麼聲音?」人群中站出一名男子，是工程部李副理。李副理怯生生地說道：「報告總經理，是我鞋子的聲音。」原來李副理個子矮小，在皮鞋鞋底釘上厚厚鞋墊，刺耳噪音就是鞋墊踩在木頭地板刮出的聲響，孔二喝令：「鞋子脫掉！」李副理莫可奈何，只得當眾脫鞋，並拎在手上，鑽入隊伍中，狼狽地隨著大隊人馬穿梭在紅房子無盡的長廊之中。

孔二見著夜總會紅色廊柱釘著小桌板，問旁人這作何用途？身邊的高層說桌板上可以擺放飲料，孔二不喜，下令拆掉，隔天，桌板就不見了。走著走著，又停下腳步，問假使在這房間辦派對跳舞，腳步聲可會吵到九樓房客？過幾天證實腳步聲會吵到樓下房客，她責令拆掉木板，在中間加裝一層軟墊隔音，木板都是上好檜木，但孔二說拆就拆，完全不惜工本。

孔令偉重排場，在飯店巡視時，見著了員工，就要員工入列。單純的高層視察，往往會讓她把五、六個人的隊伍走成十幾人、甚至上百人的陣容。林寅宗的回憶就是老圓山人的回憶，孔令偉就是這樣以殺氣騰騰、威風凜凜的姿態走進紅房子的。

延伸閱讀：穿越50年的懷舊時光 看見那隱身於圓山大飯店下的東密道

《紅房子：圓山大飯店的當時與此刻》

美國駐軍殺妻、電影大亨墜機、中美斷交談判、黨外運動祕辛，少帥的壽宴、明星的喜宴，元首的管家、總統的理髮師，如今都隱沒在只屬於紅房子的時光密道裡……最會寫故事的記者李桐豪，首度揭露紅房子深藏半世紀的幕後故事。

出版社：鏡文學

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Editor／Sasa

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圓山大飯店 美國 上海

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