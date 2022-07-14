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盛夏「荷」處去？山佳賞荷打卡秘境 樹林河濱公園捕捉荷花美景

欣傳媒／ 欣傳媒

炎炎盛夏展綠裳，隨風搖曳秀紅妝，又來到了荷花盛開的季節，夏荷在池畔中婆娑搖擺的姿態，與池面相互輝映，是夏日高灘地限定的河畔景致，而大漢溪左岸山佳荷花池的荷花正熱情綻放，歡迎民眾「荷」家光臨來賞花。

▲圖片提供／新北市政府

樹林山佳荷花池在新北市政府高灘地工程管理處110年1月開始進行環境優化工作，並積極復育荷花，經歷7個多月的封閉整修，讓荒地再生，繼爆紅的打卡秘境「沐心池」後，重磅推出的第2處樹林秘境，面積約達8,350平方公尺。

此外，高灘處在山佳荷花池旁規劃了漂流木遊戲體驗區，主打漂流木再生的概念，將大漢溪既有的原始素材－廢棄的漂流木，透過重塑雕刻並賦予朽木新生的樣貌，期能透過潛力資源再造及串連打造生態共榮、休閒運動及文化交織複合型休憩場域，提供民眾一處能放空漫步、賞荷觀景與遊憩打卡的私房秘境。

▲圖片提供／新北市政府

夏荷在盛夏舞驕陽，微風徐徐吹來散發清香，不僅為河濱妝點了風采，更是淨化水質的好幫手。荷花的種植，增加微生物分解及消化水中污染物的面積及相關植物對污染物的生長吸收作用，而達到水質淨化的效果。

歡迎民眾一起來荷花池畔共享，捕捉荷花美景，徜徉盛夏風光。最後提醒市民朋友們，目前仍在疫情期間，出入人多的公眾場所時，請注意自身防護，平時也要養成勤洗手的好習慣，若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報 1922 防疫專線，依照指示就醫檢查！▶▶延伸閱讀：詩畫荷花 2022攝影人不私藏 熱門賞荷賞蓮景點全攻略

▲圖片提供／新北市政府

▲圖片提供／新北市政府

▲圖片提供／新北市政府

【荷花池池交通資訊】自行開車：以「樹林河濱公園露營區」作為導航點，可將車輛停放至一旁的柑園停車場，現場設有小型車格74格、大型車格5格。由停車場進入河濱公園內後，沿著自行車道往樹林方向直行約200公尺即可到達「荷花池」。

大眾運輸：1、台鐵：搭乘至山佳站，由佳園路一段往河濱方向前進，經由柑園陸橋進入河濱公園，沿自行車道往樹林方向直行即可到達「荷花池」。2、自行車：沿大漢溪左岸自行車道往樹林樹林方向，過柑園橋後往柑園停車場方向騎乘，於柑園棒球場左轉，並沿方向指標牌導引往樹林方向，即可到達「荷花池」。

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秘境 公園 賞荷

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