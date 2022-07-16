免費續加黑糖粉！ 「藍儂說 Then Espresso」隱藏在士林夜市旁的招牌黑糖拿鐵及牛奶
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台北士林美食「藍儂說 Then Espresso」，位於士林夜市週邊的隱藏版飲料店，主打黑糖拿鐵和黑糖牛奶！如果覺得黑糖粉不夠～店家都可以免費無限續加唷！黑糖味道香甜濃郁～黑糖控千萬不能錯過！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！
「藍儂說 Then Espresso」是士林夜市週邊的外帶飲料店，他藏在文林路110巷裡面，從巷子走到底的右手邊就會看到他！非常的隱密！
「藍儂說 Then Espresso」在這邊已經營業近7個年頭，雖然主打外帶咖啡，但是在店門口有提供一些椅子，如果想要直接坐在店門口喝飲料也沒問題！
店家除了販售現做飲品以外，還有咖啡包可以購買！
藍儂說 Then Espresso｜完整菜單MENU
這是「藍儂說 Then Espresso」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。
最招牌的是黑糖拿鐵和黑糖牛奶這兩款，我們今天不太想喝咖啡所以點了兩杯黑糖牛奶，黑糖牛奶加入鮮奶與厚厚1層奶泡，出餐前再加上大量的黑糖粉，搭配在一起喝會有濃濃的幸福感！
黑糖粉都是可以免費續加的！但我覺得老闆原先給的量就已經很足了～如果再多會太甜～這樣已經是黃金比例了。
因為我們要現場喝，所以老闆沒有額外幫我們加蓋子，只是這黑糖粉都聚集在頂部，我們大概喝了幾口就直接和老闆要了吸管，把黑糖粉和牛奶攪拌均勻一起喝。
其實在「藍儂說 Then Espresso」剛開幕時我就曾經造訪過，殊不知隔了那麼多年他們還是屹立不搖的在士林夜市旁開著，相當不簡單！
因為天氣太熱，所以我們兩杯都是點冰的，上層滿滿的黑糖粉遠看還以為是肉鬆呢！我之前喝過熱的覺得口感更棒，因為熱牛奶和黑糖更能融為一體，如果喝冰的則會喝到黑糖脆脆的口感，風味不太一樣！就看你自己喜歡哪一種囉～
藍儂說 Then Espresso
地址：台北市士林區文林路110巷13號
電話：0921-954-156
營業時間：15:00-22:00(每週三公休)
官方臉書：點我看店家粉絲團
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