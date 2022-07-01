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國旅振興7/15開跑 東北角安心旅遊帶您找「鯨」喜

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龜山島海域老船長找鯨豚（資料照片）。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
龜山島海域老船長找鯨豚（資料照片）。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接今年炎炎夏日季節，提振旅遊景氣，交通部觀光局將於7／15啟動新一波國旅觀光產業補助措施，從上週起東北角沿線旅宿、餐飲、賞鯨、活動等人氣，已提前感受這波回溫熱潮，讓業者們士氣大增，要在暑假期間衝一波商機，尤其旅行社更看好後續發展，推出「專屬空間安心旅遊」方案，希望響應政府，再度炒熱國旅市場。

▲龜山島繞島遊程。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲龜山島繞島遊程。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角管理處馬惠達處長表示，由於疫情逐漸降溫，加上交通部觀光局為振興觀光產業，提前啟動補助政策作法，從7／15開跑，對象包括旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，民眾也跟著受惠，因此，東北角沿線的新北市貢寮區福隆國際沙雕藝術季、新開幕的「星巴克觀海門市」、頭城鎮及礁溪溫泉旅宿餐飲、烏石港賞鯨船等產業，人氣開始回流，尤其7／15以後訂房及搭船率明顯提升，管理處仍持續要求轄區業者，做好防疫措施，讓民眾來此能安心旅遊。

▲9號溫泉旅店。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲9號溫泉旅店。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

鳳凰旅行社執行長陳樂強指出，疫情爆發後，旅遊業位於「海嘯第一排」影響甚鉅，感謝觀光局再次提出國旅補助旅行業，包括每團15人、旅遊天數為2天1夜以上，即可補助2萬元，另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元，因此旅行社特別推出全臺首創「家族式專屬空間安心三日遊」方案，希望增加民眾旅遊意願，提升業績！

頭城農場業者江富美說，旅宿業補助專案，現在跟7/15之後相比，訂房的確增加約3-4成；礁溪9號溫泉旅店總經理謝欣樺說，本週明顯感受暑期訂房回溫，目前7月份將近7-8成、8月也有5-6成多，待方案細節公布後，相信會再有一波訂房潮；賞鯨船家劉厚漢指出，雖然補助沒有直接受惠，但受到周邊旅宿業連帶影響，搭船人數也有成長約2成。

▲龜山島海域老船長找鯨豚（資料照片）。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲龜山島海域老船長找鯨豚（資料照片）。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

有39年開船經驗的蘭鯨號游船長表示，暑假是登龜山島及賞鯨黃金期，鯨豚經常是群聚出現，一般500～600隻，有時甚至可達上千隻，場面十分壯觀，東北角的鯨豚多為瓶鼻海豚、長吻飛旋海豚、小虎鯨、偽虎鯨等，雖然現在有衛星定位，但也需要靠運氣，因此「賞鯨前哨船」每日凌晨6點半左右就會出港，等找到鯨豚後，即以對講機告知各船船長今日鯨豚出沒的經緯度，快速增加找鯨豚機率、拉長與鯨豚相遇時間，也減少遊客在海上因找鯨豚而造成暈船的機率！

▲福隆海水浴場-星巴克觀海門市。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲福隆海水浴場-星巴克觀海門市。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

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