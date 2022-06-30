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孩子們衝啊！新店水陸空三棲「陽光綠洲」特色遊戲場正式啟用

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新店水陸空三棲特色遊戲場正式啟用！市府為打造友善、共融及多元的河濱遊憩空間，改造新店陽光運動園區的兒童遊戲區，以「陽光綠洲」為主題，打造特色共融遊戲場。

▲新北市政府改造新店陽光運動園區的兒童遊戲區，以「陽光綠洲」為主題，打造特色共融遊戲場；圖片提供／新北市政府

全新的陽光遊戲場佔地1公頃，市府打造多項設施及共融遊具，並以「陽光綠洲」為主題，其中最大特色是融入周圍新店溪溪流的意象，設置碟型水道和水霧廣場，且水源都是透過水循環過濾系統處理的自來水，讓孩子們玩得開心，家長也能放心。

改造後陽光遊戲場結合了在地特色、全齡共融，規劃六大主題區及水陸空三棲的遊戲方式，不僅讓孩子們有不同遊戲區可以玩上一整天，園區內也設有成人體健設施及野餐區，讓大人及小孩共度快樂的休閒時光。

▲全新的陽光遊戲場融入周圍新店溪溪流的意象，設置碟型水道和水霧廣場；圖片提供／新北市政府

透過遊戲場與大自然環境的結合，並利用兩座天然小山丘及大面積自然礫石灘，提供以天然材質為主軸之遊戲空間，如天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡木等。其中，冒險刺激的「樹梢鑽籠」高達6米，高低攀爬穿梭於樹梢之間彷彿置身森林當中，至高點還可俯瞰整個陽光運動園區及新店溪景致。此外，場內也提供鞦韆、彈跳床、沙坑等受歡迎之傳統兒童遊具，結合大樹蔭下之成人體健設施，歡迎全家大小一同來體驗！

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