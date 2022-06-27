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新北熊猴森「海世界水樂園」7／1正式開幕！免費暢玩7座超萌動物親水設施

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／新北市政府高灘地工程管理處@官網
圖／新北市政府高灘地工程管理處@官網

夏日親子消暑行程就決定是你！新北大都會公園「熊猴森樂園」2020年啟用後成為在地人的溜小孩天堂，如今全台最大台灣特色動物主題樂園新增一座「海世界水樂園」，精心打造7款水中生物造型親水設施，變身免費的最新水陸雙園，7/1起正式開幕。

圖／新北市政府高灘地工程管理處@官網
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「海世界水樂園」佔地約453坪，以台灣周邊海洋生物為主題概念，設計了綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等設施，讓民眾可以更加認識這些特色水中生物。此外，現場也規劃了更衣間及戶外淋浴區，讓大家可以及時沖洗不怕回家著涼。

圖／新北市政府高灘地工程管理處@官網
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這處新亮點去年完工，但因疫情攪局無法開放，早前原訂4/3兒童節登場亦被迫展延，如今終於確定7/1起開幕，上週末（6/25、6/26）也搶先開放，吸引不少民眾到訪自備水槍戲水，未來將正式成為大小朋友的暑假玩樂新天地，尤其三重人千萬別錯過啦！

圖／新北市政府高灘地工程管理處@官網
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