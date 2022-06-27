台北新開「昭和浪漫冰淇淋店」復古老屋吃芒果霜淇淋 試營運成大稻埕爆紅打卡夯點
大稻埕迪化街巷弄內有家新開設的霜淇淋專賣店，店外從屋身、門口、招牌等細節都洋溢復古氛圍，甫一試營運即成網路上最狂打卡冰店。這家「昭和浪漫洗濯屋」其實是台北質感「昭和浪漫冰室」暌違三年籌備的二店，冰品口味不同，但仍走質感裝潢及好吃好拍路線，絕對是台北必朝聖的新開店之一。
「昭和浪漫洗濯屋」目前邁入試營運第三週，營業時間尚未確定，主要會於官方IG上另行公告。這家冰店位於台北大同安西街、大稻埕公園旁巷口，原身是歇業已久的洗衣店，由昭和浪漫冰室團隊重新改建，讓屋齡超過80年的老宅變身迪化街新亮點，廢墟風的外墻、懷舊的門、有時代感的看板及招牌都是必拍場景。
此外，主打霜淇淋的「昭和浪漫洗濯屋」也設有胖嘟嘟的霜淇淋造型燈，夜幕低垂時發光的橘燈更顯浪漫，室內更是放有多款古董擺設、日本文豪作品及日系海報，加上木質桌椅，由內到外都貫穿了昭和時代的元素，極少的內用座位也讓人能更加放鬆地感受冰的美味。
而熱門必點「夏日好芒芒果霜淇淋」不僅外表吸睛，濃郁的愛文芒果冰品還有不會太快融化的優點，最重要的是店家採用精緻的限量進口金魚杯承裝冰品，大家吃完還能沖洗後帶回家珍藏，限量1000個，用完為止。另有大人的威士忌巧克力、手工布丁及仙草冰，有望成為炎炎夏日的高顏值消暑逸品，冰品控千萬別錯過啦！
昭和浪漫洗濯屋 霜淇淋專売店
地點：台北市大同區安西街3號營業時間：11:00營業，試營運期間以官方IG為準
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