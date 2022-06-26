台北最新質感「復古茶店」未營運IG已瘋洗版！超Chill雅座沙發、時髦包廂內喝泡沫紅茶

台北近期新開不少復古風店面，而大安區就有家特色茶飲店「Ling Day Sofa」，憑藉絕美的空間設計，在尚未正式營運期間就已於Instagram上深受網友關注。店內主題裝潢走70年代路線，精心擺設許多古董傢俱，各區舒適座位更是打卡亮點，預計最快6月底開幕或7月上旬開幕。

圖／IG@kyla_065授權 圖／IG@kyla_065授權

尚未公佈營運日的「Ling Day Sofa」主打為一家70年代風格茶飲店，供應泡沫紅茶、咖啡、茶酒，並提供古董傢俱拍攝租借服務。而這家質感店面正是由藝人陳艾琳開設，5月首度曝光室內細節照片後引爆網友期待，後續也有受邀搶先造訪的好友、部落客分享現場照，激推每個角落都能拍出時尚大片。

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「Ling Day Sofa」從門口到內部二樓都令人驚艷，室內大部分座位為懷舊沙發，不同區域還有專屬設計的椅子，不論是三五好友齊聚，或是坐在吧台區來杯特調都十分愜意。加上鏡面圓桌、吸睛的圓球燈、蘑菇造型桌燈、迪斯科球燈及古董傢俱等，讓人秒飛70年代感受最應景的懷舊氛圍。

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店面原訂4月底開幕，因應疫情展延，最快預訂6月底或7月初登場，大家一起期待官方公告確切日期時間，準備手刀朝聖台北最美茶店吧！

Ling day sofa

地址：台北市大安區和平東路二段175巷46號2樓

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