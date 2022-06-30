松菸也有親民價「畫畫咖啡廳」召喚你的藝術魂！邊畫邊喝下午茶，落地窗外綠意超Chill

現在有好多手作課程可以讓大家排遣壓力，我有做過蛋糕、皮包、乾燥花束⋯⋯，今天要來挑戰畫畫，好啦～自從畢業後就完全把畫畫丟腦後耶。畫畫咖啡廳有很多種，我覺得最好入門的就是The Escape Artist 娛樂繪畫空間 - 落跑藝術家，它在文昌街跟松菸成品內都有分店，價錢也很親民。畢竟我們只是來試水溫，之間可是比了很多間畫畫咖啡廳，有的動輒好幾千塊真的花不下去，EA松菸店畫部有5種，最便宜只要650元就能完成一幅畫喔。

The Escape Artist 娛樂繪畫空間-松菸店就在松菸誠品2樓，平日的話是不太需要預約，如果假日要過來玩建議先預約比較保險，因為位置不是非常多。半開放式的空間配上大面積的落地玻璃窗，讓你可以一邊作畫一邊欣賞窗外的綠意，整個氛圍也太放鬆了，光這個VIEW就讓我心情好了一大半。

店內也可以點一些飲料、甜點、酒讓你邊畫邊吃點東西，整個空間散發出超輕鬆的氛圍。

畫架就圍繞著窗邊，全部大概10來個位置，四處都有顏料的痕跡，藝術魂慢慢地被CALL出來了，哈哈哈哈。

最美的位置就是這排，剛好我們來的時候都沒人，可以選自己愛的位置。

松菸店有五種畫布可以選，有一款最小的Tiny 20*20cm 650元是松菸店限定，只不過剛好賣完，所以我們就畫3號 Gift R 30*40cm NT.990的。

選好畫布後就可以開始作畫嚕，先帶帶大家看看環境，顏料、畫筆、圍兜、器具通通集中在中間的架子上，想要什麼顏色可以自己調配。

顏料還蠻多顏色的，也有幾款珠光的顏色，如果怕用髒鞋子也有提供拋棄式拖鞋可以更換。

所有用具使用完畢都是要自己清洗乾淨，旁邊有大水槽可以洗用具喔。

圍兜兜也太有藝術感，哈哈。

像這樣的小畫布大概2個小時可以完成，來EA作畫沒有範例，你前一天可以先在家想一下想畫什麼，或者上網找一些資料。顏料用的是壓克力顏料，大家不要畫太細，不然會畫不完，也有小情侶來這邊互畫對方，超級浪漫耶，有任何問題都可以問服務人員喔。像我就選了大色塊的仙人掌，反正就是走一個可可愛愛路線，畫醜也別有一番風味，反正這塊畫布你愛怎麼畫就怎麼畫，大膽落筆吧～

來EA作畫還有一個好處就是店內的服務人員會幫忙拍照，照片會放在他們的粉絲專頁，你可以隔幾天在上去看，另存下來就好。我覺得這一點非常貼心耶，而且它們的構圖都還不錯，幫我抓到幾張認真作畫的模樣，真的太感謝了，還好有戴口罩，不用管臉部表情。

有個小妞硬要畫風景+人，結果他畫好久⋯⋯畫到我肚子餓 哈哈，最後人索性大色塊帶過。

我的範例夠色塊吧，這種文青的配色到哪裡都百搭，而且又好上手啦。

為什麼要大家畫大面積的東西，是因為筆刷其實無法畫太細節，畢竟是公用的刷筆，會分岔是正常的，哈哈哈哈。

最後再用油漆刷點綴白白的斑駁感，我的圖就快完成啦～

是不是～原來畫畫也可以這麼EASY，很多人怕如果2個小時畫不完怎麼辦? 如果沒有客滿，就會讓客人延長時間把作品完成喔。

這小妞還在糾結，哈哈，下次他就知道該畫哪種風格的作品了。

哈哈～不得不說，完成的時候還挺有成就感的，原來畫畫沒有想像中的難，只要來EA真的很輕鬆簡單。

畫畫的過程真的超爆笑的，畢竟這是我們第一次的經驗，EA的空間也都不拘束，在這裡大笑也很自在啊。結束後心情都好了起來，這真的是很療癒的一項DIY活動耶，重點是價格真的好親民，常來也不覺得傷荷包。

拍完照後還會幫你的作品做精美的包裝讓你帶走，一整個超級細心，也很適合畫一幅來送人。

大畫布也可以共同創作，小朋友也可以來玩畫喔。

這一組當禮物也很棒呢～

The Escape Artist 娛樂繪畫空間 - 落跑藝術家 松菸店

地址：台北市信義區菸廠路88號2樓（松菸誠品2F）

電話：02-6636-5888 #1609

營業時間：11：00~22：00

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文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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