北部人隱藏版菜單「玫瑰鴨肉飯」銷魂又好拍！絕美銅板小吃每日限量，預約才吃得到
台灣各地遍佈數不盡的銅板美食，其中鴨肉飯亦是在地人日常必吃的品項之一。而在台北、新北及桃園各有分店的「鐘予原味當歸鴨」，除了販售鴨肉飯、當歸湯等經典品項，還有一款菜單上找不到的「玫瑰鴨肉飯」曝光後備受推崇，每日限量想吃要把握機會！
「鐘予原味當歸鴨」為北部人喜愛的家常味小店，提供鴨油拌飯、鴨肉飯、鴨肉切盤、當歸鴨肉、小菜類及各款湯品等，最低30元吃得到。除了鹹香鴨肉飯與喝得到中藥味的當歸湯為招牌必點，現場還有一款隱藏版「玫瑰鴨肉飯」，從為老饕才懂的美食躍升為部落客推薦的秘密亮點，漸漸吸引粉絲朝聖。
這碗「玫瑰鴨肉飯」由師傅將鴨肉精心切成均勻的薄片，鋪在淋上鴨油的飯上，最重要的是中間還打造了玫瑰花形狀的鴨肉片，讓民眾在小吃店也能獨享精美擺盤，每口家常味更是令人懷念。由於一碗費時費力，每日限量供應，各間分店的方式不一，但建議想吃的人提早預約，才能順利品嘗這款好拍又好吃的北部美味啦！
延伸閱讀：
．想吃免等2年！板橋熟客制名店「門前隱味牛肉麵」驚喜出攤新光三越
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言