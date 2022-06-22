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北部人隱藏版菜單「玫瑰鴨肉飯」銷魂又好拍！絕美銅板小吃每日限量，預約才吃得到

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／IG@amos0716授權
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台灣各地遍佈數不盡的銅板美食，其中鴨肉飯亦是在地人日常必吃的品項之一。而在台北、新北及桃園各有分店的「鐘予原味當歸鴨」，除了販售鴨肉飯、當歸湯等經典品項，還有一款菜單上找不到的「玫瑰鴨肉飯」曝光後備受推崇，每日限量想吃要把握機會！

圖／IG@amos0716授權
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「鐘予原味當歸鴨」為北部人喜愛的家常味小店，提供鴨油拌飯、鴨肉飯、鴨肉切盤、當歸鴨肉、小菜類及各款湯品等，最低30元吃得到。除了鹹香鴨肉飯與喝得到中藥味的當歸湯為招牌必點，現場還有一款隱藏版「玫瑰鴨肉飯」，從為老饕才懂的美食躍升為部落客推薦的秘密亮點，漸漸吸引粉絲朝聖。

圖／IG@amos0716授權
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這碗「玫瑰鴨肉飯」由師傅將鴨肉精心切成均勻的薄片，鋪在淋上鴨油的飯上，最重要的是中間還打造了玫瑰花形狀的鴨肉片，讓民眾在小吃店也能獨享精美擺盤，每口家常味更是令人懷念。由於一碗費時費力，每日限量供應，各間分店的方式不一，但建議想吃的人提早預約，才能順利品嘗這款好拍又好吃的北部美味啦！

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