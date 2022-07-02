當歸湯20元能無限續喝！博愛夜市「鐘及美味斗六當歸鴨」還有鴨腿飯必點

新北最強斗六當歸鴨

誰說當歸鴨只能冬天吃？這家夏天我也常來吃，開業15年的「鐘及美味斗六當歸鴨」，80元的鴨腿飯必點，用了一整隻鴨腿切片給你，熬煮4小時的當歸湯，最便宜一碗清湯才20元，點當歸湯類就能無限續喝，當然要喝到翻過去～

鐘及美味斗六當歸鴨（樹林店）在哪？

鐘及美味（樹林店）在博愛夜市尾端，已經營業8年了，距離樹林車站步行只要2分鐘，汽車可以停放永錡停車場，步行約5~6分鐘，停好車沿路從夜市頭邊走邊逛，走到當歸鴨剛好餓了～～

地址：新北市樹林區博愛街143號

營業時間：16:00～凌晨00:30

樹林店和新莊四維店一樣很忙！明明是夏天大夥兒手腳沒停過，連外送員也是一直來取餐。

牆面貼有店內食材來源，都是來自優良廠商，大家可以放心食用。

雖然是小吃店！但店內乾淨又整齊，自助區有酒精、餐具和醬料供使用。

鐘及美味（樹林店）MENU

招牌鴨肉飯、鴨魯飯和滷肉飯都是40元，還有多種當歸湯系列，像是當歸鴨肉丸、當歸豬心、排骨、虱目魚、鴨肉和三蔬湯，還能選麵線、油麵或冬粉，一家人隨便點也一桌，最重要的是當歸湯無限續！！！

沒看錯！當歸湯可無限續

來鐘及美味一定要點當歸鴨湯系列，不想吃料吃麵也有清湯可選，一碗當歸清湯才20元？而且無限續湯耶，喝完遞給店員繼續喝到飽～

鐘及美味每隻鴨都有履歷證明，經過師傅迅速俐落切盤，一塊塊真材實料鴨肉就在眼前，上桌前還需要把漏掉鴨毛拔除，每個細節都不馬虎。

香醇100%鴨油．手工滷肉

這兩鍋不停沸騰的鴨油和滷肉，可是鐘及美味的好吃關鍵！少了這一味等於沒了靈魂～

滿滿當歸鴨料理！光是當歸湯就要熬煮四小時。

切盤 鴨腿

炸雞腿、滷雞腿很常吃，但當歸鴨腿只能來當歸鴨專賣店才吃得到，剁片雞腿旁擺上薑絲，從鴨腿肉到鴨皮都好香，鴨腿肉好鮮嫩又入味，甘甜好吃，小朋友吃要特別注意一下，鴨腿有小碎骨頭。

米血

每次來鐘及美味一定要來份米血！用當歸湯煮出來的米血糕特別香，每一塊都又Ｑ又軟，淋點醬汁更有味道。

燙大陸妹

吃飯怎能少點青菜！大陸妹和醬油膏攪勻再吃，大陸妹燙的剛剛好，菜梗帶點脆度，加上鴨油香，小孩一下就嗑光光。

鴨腿飯

鐘及美味招牌之一“鴨腿飯”，這一大碗放了一整隻的去骨鴨腿，一碗只要80元也是來這必點！鴨腿片肉排的滿滿的，淋上本店靈魂鴨油汁，加上浸泡在鴨油的特製油蔥，聞起來整個就是香氣四溢～香啊。

鴨腿肉每片都好嫩！鴨皮除了薄香嫩還很好咬，加上白飯大口扒著吃，當然是超過癮～

看鴨腿肉切片就知道有多入味，一旁還有小配菜醬瓜、毛豆和豆枝，不像一般鴨肉飯就真的只有鴨肉飯。

鴨魯肉

想吃鴨肉又想吃魯肉怎麼辦？點鴨魯飯就對了！一絲絲撥撕的鴨肉加上肉燥，這碗吃得到兩種靈魂醬香，肉燥鹹香、鴨肉不柴又濃郁，這種台式鹹香味越吃越涮嘴，底下白飯淋有滿滿肉燥香，肚子餓一下就扒光光，吃鴨魯飯再來口當歸湯更對味。

當歸綜合下水麵線

喜歡下水的朋友！這碗綜合有胗、心、腸三種，趁熱喝一口當歸湯，鐘及美味的當歸湯除了中藥當歸，還有川芎、熟地、桂枝、黃耆、甘草、紅棗⋯⋯熬煮四小時，不會過淡無味又不過濃烈，順口又甘甜，連平常不愛中藥味郭小弟也會喝～

胗腸帶有點脆度！手工麵線吸附當歸湯一起吃，每一口都有當歸香讓人意猶未盡～

梅花豬肉湯

梅花豬煮的剛剛好，肉質還有粉嫩色澤，加上有一定的厚度，不會覺得吃起來沒肉感，使用上等的梅花豬肉，口感Ｑ彈香軟，這碗當歸湯也不錯耶！喝起來一樣很爽口。

鴨腿湯

當歸鴨腿湯也是這的人氣TOP！點鴨腿湯或麵會更香濃，切片的鴨腿泡在當歸湯，連鴨腿縫縫都是當歸湯，對於喜歡吃麵的朋友，這碗當歸鴨腿麵也可以點，一次吃到兩種招牌。

充滿養生的當歸湯，加上薑絲特別暖心，鴨腿肉每一口都好涮嘴，還喝得到當歸湯。

＊當歸麵線和鴨腿飯真的很難抉擇！最後都是妥協都點來吃，月底省錢點法，一碗80元鴨腿飯加一碗20元當歸清湯，100元就能吃飽喝到飽，而且鴨腿肉入味又軟嫩，當歸湯夏天喝也不會燥熱～

斗六當歸鴨鐘及美味（樹林店）

電話：02-86873301

地址：新北市樹林區博愛街143號

營業時間：16:00～凌晨00:30

粉絲專頁：斗六當歸鴨-鐘及美味 樹林店

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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