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新店人又有最新光雕秀！碧潭吊橋化身彩虹河岸　還能騎自行車漫遊新北

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

碧潭吊橋光雕秀全新主題「虹彩幸福碧潭」，猶如一道彩虹劃過夜空。　圖：新北市政府觀光旅遊局 ／提供
碧潭吊橋光雕秀全新主題「虹彩幸福碧潭」，猶如一道彩虹劃過夜空。　圖：新北市政府觀光旅遊局 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為點綴碧潭夜色之美，碧潭吊橋將於6月20日推出全新主題燈光秀，透過為碧潭量身打造且極具動感的光雕裝置，搭配碧潭河岸倒映的優美景緻及河畔美食街傳來的陣陣香味，營造浪漫且悠閒的夜晚時光。

▲「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，暢快遊覽新店溪陽光橋等景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，暢快遊覽新店溪陽光橋等景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

2022碧潭水舞即將在6月19日順利展演完畢，此次大型和美山舞台搭配「雙水幕」動畫投影的精彩演出成功抓住民眾的目光，為碧潭增添活力氣息，58天的演出吸引了逾15萬的觀賞人次，迴響十分熱烈。

▲百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，是往返灣潭與碧潭之間重要的交通工具。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，是往返灣潭與碧潭之間重要的交通工具。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

在碧潭水舞結束後，精彩的碧潭吊橋光雕秀仍不落幕，將接著於6月20日釋出全新主題「虹彩幸福碧潭」，每日18時至22時每個整點，每次演出約5分鐘，透過橋側的光雕燈飾表現緊密且有力度的燈光變換，綿延不斷的七彩顏色使整座吊橋猶如一道彩虹劃過夜空，還能從剪影中看見香魚悠游的身影，搭配著夜晚安靜美麗的新店溪水，讓繽紛的色彩喚起來到碧潭的幸福感，也帶來無限的浪漫遐想。

除了精彩的碧潭燈光秀外，碧潭周邊亦有相當多樣的景點，不妨騎乘自行車漫遊「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，沿途行經多座特色主題公園，還可一路騎到新店溪陽光橋等景點，體驗騎乘自行車的暢快。

想要與家人享受悠閒的下午，則可以到新店老街、碧潭餐飲遊憩區品嘗美食、漫步廣場欣賞山水景緻；想了解在地文化歷史，可以走一趟新店渡渡口，乘坐擁有百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，往返灣潭與碧潭之間；此外還有新北市政府經發局所輔導的DCC square碧潭廣場在6月18日、6月19日周末兩天在新店捷運站旁二樓露臺區開設「這髦有意思」碧潭市集，商場於7月暑假期間每周末都有驚喜抽抽樂，歡迎想放鬆購物的民眾前往。

碧潭風景區鄰近都市、交通便利，為民眾休閒旅遊的優先選擇，其中碧潭吊橋更是連通碧潭湖光山色的自然環境與都會生活的重要地標之一，許多民眾喜歡到碧潭欣賞自然美景、休閒運動、享受美食，夜間更是附近居民結束繁忙的一天後休閒放鬆的好去處，因此新北市政府觀光旅遊局致力在碧潭營造多樣的夜間活動，點亮碧潭美麗的河岸，讓白天和晚上呈現不同風貌。

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

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碧潭 吊橋 觀光

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