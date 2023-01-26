最美看海星巴克！全台首間緊鄰沙灘「福隆觀海星巴克」，座落東北角黃金沙灘、邊看夕陽邊品咖啡

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去海邊玩水玩累了，就是想來杯冰涼的咖啡！星巴克在台灣東北角海岸福隆雙溪河及黃金沙灘，打造台灣第一座緊鄰沙灘的星巴克， 不只能在波光粼粼河畔邊品咖啡，望河看海玩沙，從早到晚還能觀賞海岸晨曦曙光與落日夕陽餘暉的美麗海景。6月18日開始，就能去北海岸享受超CHILL的咖啡時光。

首間臨沙灘最美星巴克

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星巴克福隆觀海門市就在福隆雙溪河及黃金沙灘邊，一個獨立建築坐落於此，以以碧藍色斜屋頂，搭配四面落地的穿透玻璃窗，每個區域都能見到不同美景，而面海區就是最無敵的絕美海景。

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整體室內裝飾以明亮漸層色系，呼應了當地金色沙灘的美譽。在靠窗座位看著蔚藍的海岸線，喝著咖啡，暑意全消。而門市內靠窗區座位，也設計成如海洋波瀾的圓弧形靠背沙發，閒適而愜意的獨特感受，等你來體驗。

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此外，門市內的主吧檯區則以中間特別挑高的設計，搭配層層的簡約弧形線條，設計運用左右二側的垂降天花板，猶如坐臥在遊艇甲板，眺望無邊無際的海洋。

星巴克全新商品

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為了慶祝福隆觀海門市開幕，星巴克也推出了多款飲品。皆於6月18日福隆觀海門市首賣。

「金桔調酒啤酒」：以天然發酵的9.99%酒體搭配在地金桔與柳丁蜜，酸甜清爽。

「檸桔的夏天」：柑橘香飽滿的四季桔作基底，加入用檸檬汁調製成的檸檬冰沙，充滿果香與啤酒口感清爽。

「拉格啤酒」：乾淨鮮美的麥芽香氣突顯出勁爽，特別適合在夏日海邊暢飲一番。

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「霞之戀」：呼應福隆觀海門市美麗的晚霞，以柑橘香飽滿的四季桔作基底，上層飾以香甜西印度櫻桃醬製成的Cold Foam ，入口是綿密滑順的質地，而後品嘗到濃郁奔放的果香微氣泡感，彷彿置身於海邊吹拂著晚風觀賞夕陽的愜意感受。

「日出雲朵咖啡」：靈感來自清晨昏暗的天空綻放出第一道曙光，使用冷萃咖啡做成的Cold Foam，搭配金桔調酒啤酒飽滿無比的果香酸甜滋味，一入口醇厚冷萃咖啡的焦糖與釀造香氣，伴隨而來鮮明的柑橘酸甜碰撞在一起，激發出獨具層次的口感。

兩款飲品則於7月2日福隆觀海門市首賣。

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「福隆觀海馬克杯」

「福隆觀海隨行卡」

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「海鹽雪茄捲」

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「24OZBling亮橘TOGO冷水杯」

「24OZBling透明TOGO冷水杯」

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「黑白拼接女神提袋」：以具有立體感的PVC夾網布及較大尺寸的開口寬底設計，戶外用品全都塞得下，選用經典不敗的黑白配色，搭配品牌標誌，帶出質感，在福隆海域藍天與蔚藍的海洋襯托下更顯優雅耀眼，同步於6月18日福隆觀海門市首賣。

【福隆觀海門市 資訊】

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地址：新北市貢寮區福隆街41號

電話：02-24992320

傳真：02-24992378

營業時間：週一~週五 09:30-19:00；週六~週日 09:00-20:00

座席數：137席(1樓105個客席+戶外32個客席)

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