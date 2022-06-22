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基隆百年日式古蹟飄書香　「誠品時光繪本書屋」千本書任你看！順遊彩虹屋喝咖啡、吃布朗尼

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@dreams666666、圖／@rambo.julie2018、圖／@foodlemaps
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前陣子誠品入駐基隆要塞司令部官邸以及校官眷舍的限定店吸引了許多人前往朝聖，在限定店落幕之後，誠品的時光繪本書屋再度進駐基隆這兩座日式古蹟。快來看看基隆還有哪些有趣的景點，可以趁著時光繪本書屋開放期間，找機會到基隆走走逛逛！

基隆要塞司令部官邸與校官眷舍

圖／@dreams666666
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近年來修復完成開放參觀的基隆要塞司令部官邸與校官眷舍成為了沙灣歷史文化園區的新亮點，古蹟內保留了日式建築的特色，木造的拉門與窗框，一進到裡面，就有如穿越了時空。兩棟古蹟之間只需走路幾分鐘就能夠抵達，可以一次參觀到兩棟幽靜的古蹟建築，館內也常舉辦展覽或是限定活動，不論是對於日式古蹟建築有興趣、想細細欣賞內部的結構，或是想要感受在古蹟內閱讀繪本的樂趣，都可以進去好好參觀、感受！

圖／@rambo.julie2018
圖／@rambo.julie2018

繼誠品限定店之後，誠品再次以時光繪本書屋進駐了這兩棟古蹟館舍，展示了超過1000本來自世界各地的繪本，打造舒適自在的閱讀、親子共讀環境。除了靜態的展示之外，時光繪本書屋也將舉辦許多新書分享會和工作坊等精彩活動，如果想在鋪著榻榻米的日式建築內踏進繪本的世界，不妨到基隆要塞司令部官邸與校官眷舍走走！

圖／@thisislife3011
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圖／@rambo.julie2018
圖／@rambo.julie2018

誠品書店．時光繪本書屋 營業資訊

地址：基隆市中正區中正路111號（校官眷舍）、230號（要塞官邸）

營業時間：週一～週五 11:00-18:00、週六～週日 10:00-18:00

在看完了沙灣歷史文化園區的古蹟之後，也可以順道前往知名的正濱漁港走走。說道正濱漁港，很多人第一個想到的可能就是彩虹屋，但是除了能夠欣賞彩虹屋五彩美麗的外觀和漁船進港的風光之外，也可以進到彩虹屋內的幾間小店享用美食和甜點。以下將介紹兩間正濱漁港周邊的特色店家，可以在這裡一邊感受漁港風情、一邊大飽口福！

圖們咖啡 tuman café

圖／@foodlemaps
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圖們咖啡就位於正濱漁港的彩虹屋內，店內除了有手沖咖啡、特調飲品和甜點之外，如果剛好在用餐時間到訪，還可以點一份招牌的無水咖哩，餐點都是選用基隆在地的新鮮食材，如果想要坐下來好好喝一杯咖啡、好好吃一頓飯，圖們咖啡會是很好的選擇！

圖／@foodlemaps
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地址：基隆市中正區中正路551號

營業時間：週一～週日 11:00-18:00

小島走走 布朗尼專賣店

圖／@as19881025
圖／@as19881025

吃飽喝足之後，如果還想要來份甜點，那麼絕對不要錯過同在彩虹屋的小島走走布朗尼專賣店！小島走走店內販售多種口味的布朗尼，從透明的展示櫃看過去琳瑯滿目，可以選擇外帶或內用。內用會有一杯飲料的低消限制，坐在店裡喝一杯茶、吃一塊布朗尼，看著窗外的風景，靜靜地享受悠閒的午後時光。

圖／@as19881025
圖／@as19881025

地址：基隆市中正區中正路539號B1(靠港側)

營業時間：週一、週三～週五 11:00-18:00、週六～週日 11:00-19:00

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基隆 咖啡 書店

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