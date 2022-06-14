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北市河濱7M最高溜滑梯曝光！ 「河雙21」河濱兒童遊戲場預計年底完工

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圖片提供／台北市政府
圖片提供／台北市政府

位於北投區的河雙21河濱公園，今年12月底將有遊戲場完工，地點就位於洲美快速道路下，擁有足夠的遮蔭空間，玩遊戲不用曬!遊戲場的亮點是滑梯塔，7公尺的高度是北市河濱最高的滑梯!還有多種以「端午」主題的遊具，完工後可望成為北市熱搜新景點。

▲北市河雙21河濱公園遊戲場 滑梯塔；圖片提供／台北市政府

北市水利處表示，這個遊戲位於於洲美堤外，洲美里有全台唯一以「屈原」為主祀的廟宇，因此水利處以「端午主題」結合主題遊具，運用主題規劃設計，創新遊戲空間與遊戲型態。水利處利用現況地形，設置七公尺高的滑梯塔，銜接上下層遊戲場的鑽管，讓小朋友可以雙重體驗探險和快感的樂趣!

也透過各類型遊具分類，設計多元組合的遊具，像是「龍船擺盪鞦韆」搖晃的船身與龍舟呼應、「五彩攀爬架滑梯」爬網架中穿插象徵吉祥的五色絲線、「綁粽水平架」上懸掛著綁粽裝飾、「白浪滔滔爬網」曲線的網面呈現海浪之造型等， 發展孩童感官感受及反應敏捷度。

▲綁粽水平架；圖片提供／台北市政府

▲白浪滔滔爬網；圖片提供／台北市政府

這個工程除了設置多種好玩的遊具外，同時亦建立休憩座椅提供家長等候休憩空間，增設景觀廁所，提供民眾於河濱公園活動如廁之便利性，鋪面材質除了現鋪式橡膠顆粒鋪面外，更選擇沙材質及木屑等自然鬆散材鋪面，幫助刺激孩童大腦發展提升感官刺激。

河雙21河濱公園兒童遊戲場位於洲美快速道路下方，腹地廣大且擁有足夠的遮蔭空間，常有遊客或單車族駐足休憩，惟周邊少有兒童遊戲空間，整體顯得單調且缺乏活力。因此，為了改善目前環境並活化周遭活動空間，本處於111年4月底，重新整合河雙21號河濱公園周邊相關設施，連結周邊環境賦予地景、視覺變化，豐富民眾感官，建構融合在地特色加入創意設計的兒童遊戲場。

▲鞦韆組；圖片提供／台北市政府

▲五彩攀爬架滑梯；圖片提供／台北市政府

▲河雙21號河濱公園位於北投區，完工後將串聯自行車道，提供單車族休憩空間；圖片提供／台北市政府

此外，洲美里有一間水仙尊王廟，是全台唯一以「屈原」為主祀的廟宇，已佇立於此達200年歷史，保佑海上平安，洲美社區湘水忠靈祭屈原，同時也是臺北市國際龍舟競賽的發源地。這個遊戲場利用屈原宮端午之特色作為設計構想，將空間融入端午節特色作為主題，呼應當地居民的信仰，轉變為遊戲設施的主題如龍舟、粽等，融入居民的生活當中。

河雙21號河濱公園位於北投區，完工後將串聯自行車道，提供單車族休憩空間，多樣特色遊具設施能夠滿足不同年齡層的大小朋友，供親子假日的休憩地點。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204209

公園 北投 單車

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