2022「基隆城市博覽會」吃喝玩樂全攻略！ 哪裡好吃、好逛、好打卡 一次告訴你

2022基隆城市博覽會(簡稱城博會)於6月10日至6月19日舉辦，展現城市即是展場的大尺度，四大展區，高達55個展覽、藝術裝置及上百場精彩展演，從早到晚的不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現基隆24小時不斷電，玩不盡的多元面向，市政府串連北北基共101家合作旅宿業者，合作餐廳及店家87家，城博期間提供不同的優惠，更有城博限定商品伴手禮和水上遊程，各展區也會分別推出特色市集，吃、喝、玩、樂，有感體驗！

城博會不僅有白天的展演活動，晚上的光雕秀更是絢爛奪目；圖片／基隆市政府提供

亮點：整個基隆是展場、光雕秀、海上觀展

城市博覽會的主展館位於西岸碼頭二號倉庫，作為城市博覽會的入口展，引領觀展者認識基隆，4大展區包括國門、正濱、海科及沙灣展區，精彩亮點有三，第一是整個基隆城市都是展場，其次城博會不僅有白天的展演活動，晚上的光雕秀更是絢爛奪目；最後則是全台首次上場，也只有在基隆才看得到的海上觀展，一網打盡屬於基隆獨有的山海城共融生活與海派浪漫情懷。

2022基隆城市博覽會展現城市即是展場的大尺度；圖片／基隆市政府提供

城市博覽會展區在哪裡？

城市博覽會分為A、B、C三個主展區及K副展區，A展區以基隆港口為核心，B展區以正濱舊漁會大樓為中心，C展區以海科館為軸心，K副展區則以沙灣地區為中心。

A展區範圍從西二倉庫、城際轉運站到國門廣場、海洋廣場、延伸至基隆地標及豎梯、太平山城及東三、東四旅運大樓，內容聚焦於基隆的翻轉、文化治理與市民共創等核心內容，並連結港城丘的地理特性來呈現，並在基隆城際轉運站大頂棚下邀請基隆在地商家參與，打造城市選品店，活動期間將結合光雕秀展演、國際級公共藝術等。

B展區以舊正濱漁會大樓為主要展場；圖片／基隆市政府提供

B展區以舊正濱漁會大樓為主要展場，結合正濱漁港近年舉辦活動，包括潮藝術、海派浪漫光雕秀，並與和平島公園做串聯，同時辦理市集，呈現基隆多元文化風情，在此可以品嘗到異國經典美食。

B展區看點532，指的是5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕。5大藝術展覽包含「2022基隆潮藝術」、「水產市－被漁滋養的海事盛地」、「有一種味道在基隆上岸」、「眺望大基隆歷史場景」與「西班牙諸聖教堂考古遺址展示」；3處多元市集富含「正濱海口味」、「大基隆。市」及「原民市集」；2件夜間光雕則是夜晚壓軸，分別是「阿根納造船廠－港邊的煙與結構」和「海派浪漫光雕秀」。

C展區潮境公園；圖片／基隆市政府提供

C展區在八斗子、潮境公園、海科館一帶，其本身為透過環保概念復育海洋的示範，揭櫫環保永續理念。

K副展區修復後首度開放的基隆要塞司令部；圖片／基隆市政府提供

K副展區結合劇場表演及展覽，在沙灣歷史文化園區和要塞司令部之間的歷史建築群為主的K展區，呈現基隆多元文化蘊底。每個展區都由全台最新銳的策展團隊，導入美學、設計、建築、藝術、科技和燈光技術，打造專屬主題特色展演。

國門廣場繽紛炫目的水舞聲光秀；圖片／基隆市政府提供

哪裡好看？

水舞聲光秀

國門廣場繽紛炫目的水舞聲光秀，呼應城市博覽會「起點城市」的主題，未來水景常時態將以鏡面呈現，特定時段或配合活動與節慶將有水舞展演。城博會期間，水舞將於每日18:30、19:30及20:30各展演5分鐘，另外在17時至21時每整點報時50秒。

國門廣場設計師宋鎮邁在當初的競圖時提出「零點廣場」概念，零點是指基隆從建港以來，就是台灣通往世界的客廳。未來國門廣場水景配合基隆地標、城際轉運站山海鳴光公共藝術，打造彩色、炫麗的台灣頭。

國門廣場繽紛炫目的水舞聲光秀；圖片／基隆市政府提供

光雕秀-2022基隆山海城光影藝術

A展區：運用城市地形策劃城市博覽會，聚合優秀藝術家呈現「2022基隆山海城光影藝術」，無論從國門廣場就近欣賞大型公共裝置藝術《山海鳴光》，或是走進太平山城親近《基隆地標》，穿梭海洋廣場以光構築浪潮的《海境》，抬頭望向文化中心新立面展演光雕藝術，360度感受城市綻放新光彩。

位於海洋廣場的《海境》，是由何理互動團隊創作，探討人與海的距離，透過光為媒介，觀者可以穿梭在片片以光構築的浪潮中，感受風的吹拂與海的環繞，有感貼近海洋。展覽期間每日19時起，每15分鐘展演1次。

而文化中心立面光雕投影，則由當若科技藝術設計與知名插畫家Croter繪製，共有《起點城市》、《山海洄游》兩件立面光雕，以每15分鐘輪播方式呈現，透過建築投影，勾勒出基隆歷史文化軌跡及生活樣貌。每日19時起至21時30分展演。

「阿根納造船廠－港邊的煙與結構」；圖片／基隆市政府提供

光雕秀-海派浪漫光雕秀

B展區：2件夜間光雕，分別是「阿根納造船廠－港邊的煙與結構」和「海派浪漫光雕秀」。屬於潮藝術作品的「港邊的煙與結構」，是一座大型的雷射陣列裝置，光束將三棟空心的結構體連結而起，為遺留下來的百年遺址注入新生能量，而冉冉升起的煙霧，也喻示著百年至今阿根納曾經的繁忙與喧囂。「海派浪漫光雕秀」以正濱漁港為布幕，上演滿滿基隆元素的光雕秀，燈光沿著屋簷打亮，接著有大船入港、鯨魚緩緩游進、貓咪搖動尾巴賣萌等畫面，具現基隆浪漫印象，也是邀集小朋友作品的成果展現。

C 展區：國立海洋科技博物館周邊「海科夜未眠-魚路點燈」點燈時間為每日19:00-21:30。

「A3社區設計館」闡述城市治理與人民的關係；圖片／基隆市政府提供

亮點展覽

原太平國小-看展兼登高望遠看風景

來到基隆，想要登高望遠，不可錯過原太平國小及太平青鳥書店，是基隆地標和眺望基隆港的最佳地點。城市博覽會期間，太平國小廢校後第一次將全數空間打開，以「城市參與製造所」為主題，一揭基隆城市參與共創成果，「A3社區設計館」闡述城市治理與人民的關係，並呈現基隆市政府這幾年和市民合作的過程，與見證城市成長演進的歷程。

策展人林書豪表示，展場並以共作的精神，由社區參與動手做木工與編織，共同打造展場，把社區參與的理念也放置於展場中，邀請藝術家楊海茜與長興社區共同編織「雨港小花」，並邀請王國信 、吳浩宇 、莫登峰、黃志豪等與社區共創打造木工休憩空間。

安排每日上午11點及下午3點專人定時導覽，歡迎市民朋友自火車站南口對面中山一路113巷步行前往，或至火車站北口港西街側搭乘接駁車。

海大文創設計系策劃，製作出一艘艘與基隆歷史息息相關的各式船艦；圖片／基隆市政府提供

基隆要塞司令部首度亮相-歷史船艦再現

K展區結合修復後首度開放的基隆要塞司令部，串連沙灣歷史文化園區，匯聚基隆自大航海時代開始的文化精華，也見證近年來城市翻轉的重要過程。海大文創設計系策劃，製作出一艘艘與基隆歷史息息相關的各式船艦。本次展出有西班牙時期的「馬尼拉大帆船」、荷蘭時期的「荷蘭大帆船」、明鄭時期的「鳥船」、清領時期的英國雙軌運輸艦「納爾不達號」與法國「貝雅德號」、日本時期的「高千穗號」等，期望讓民眾感受到穿越基隆歷史時空的感動。

本次「穿越基隆的時空」歷史船模型特展，搭配基隆2022城市博覽會活動展於要塞司令部軍補庫房展出，展示時間自6月8號到19號，上午10點至下午6點。

基隆知名地標林開郡洋樓，近日已完成整修並重啟；圖片／基隆市政府提供

順道一遊新亮點-林開郡洋樓亮起來

基隆知名地標也是傳說中的「鬼屋」–林開郡洋樓，近日已完成整修並重啟，同期間舉辦「光照港灣—林開郡洋樓亮起來!」展覽，成為基隆文化亮點新地標。

林開郡洋樓興建於1931年，是基隆港第一排顯著地標，這棟有著圓形塔樓的建築，它見證基隆市近百年城市發展。「光照港灣—打開林開郡洋樓!」特展，藉文史爬梳，一窺基隆日常神秘建築內人事物，並搜集文史工作者珍藏老照片、基隆賢達手稿插畫。

城市博覽會期間民眾可搭乘夏日海洋號，飽覽基隆港及正濱漁港的雙港美景；圖片／基隆市政府提供

怎麼搭船看展？

夏日海洋號海上看展-15大亮點日夜皆美

城市博覽會期間民眾可搭乘夏日海洋號，將串聯基隆港國門展區及正濱漁港正濱展區，經由海上導覽解說，迎著海風，沿途飽覽基隆港及正濱漁港的雙港美景。

民眾海上可以沿途欣賞到全新的城際轉運站、山海鳴光公共藝術、國門廣場、人間系列-紳士、海洋廣場海境藝術裝置、東岸郵輪廣場光脊丘藝術裝置、文化中心山海洄游、東岸旅客中心麗都蝶客花園、KEELUNG地標、太平國小光電獸#26等國門展區亮點，夜間還有光影展演。正濱展區還有色彩屋海派浪漫光雕秀、潮藝術、阿根納造船廠光雕藝術、正濱舊漁會大樓及全新的正濱遊客中心，海上看展15大景色，日夜都精彩。

B展區規劃「有一種味道在基隆上岸」多元飲食文化展覽；圖片／基隆市政府提供

哪裡好吃？

歷史文化之名美食旅行-海口味餐車派對

B展區規劃「有一種味道在基隆上岸」多元飲食文化展覽，也有匯集數十位知名廚師的海口味餐車派對等。

大基隆。市－特色市集｜以大航海時代以降的歷史為軸，邀請參與品牌設計特色餐點，以料理和城市對話，用味道向基隆致敬。（品牌：興波咖啡｜致敬台灣精品咖啡｜哇咖D辣）；圖片／基隆市政府提供

「有一種味道在基隆上岸」特展，邀請慢食達人徐仲、基隆在地飲食專家曹銘宗老師共同策畫，打造咖哩沙茶、傳統糕餅與港都咖啡3個主題展區，結合「正濱海口味」餐車市集與「大基隆。市」特色市集，展開一場以歷史文化為切入點的美食旅行。

正濱海口味－餐車市集｜基隆在地餐車與台灣知名餐車品牌攜手，打造漁港直送的「限定海味主打料理」；圖片／基隆市政府提供

總策畫團隊左腦創意也在正濱遊客中心戶外廣場推出市集活動，於6月10日至6月16日「正濱海口味」餐車市集登場，集結多國文化風格，推出限定的海味料理。

「港都咖哩排骨便當」；圖片／基隆市政府提供

城博會X臺鐵聯名「港都咖哩排骨便當」

「大基隆。市」特色市集策展顧問的食材達人徐仲，設計代表基隆經典味的「港都咖哩排骨」做為主菜，再藉由臺鐵局七堵餐旅所主廚高超的烹飪手藝詮釋而成。展期間在臺鐵基隆火車站台鐵便當販賣店（南站），每日中午10:30起限量販售，每日供應100個，每個售價120元。

日治時期起，基隆係為臺日海運交通的門戶，因而讓日本洋食文化之一的「咖哩」輾轉傳入臺灣，並逐漸融入基隆當地的飲食中，並採用基隆的在地特產「吉古拉」及「豆干包」為配菜。此外，本款便當腰帶邀請到圖文作家，同時也是「大基隆。市」的策展人米力操刀，以手繪插圖和溫暖的筆觸，勾勒出「基隆嶼、漁船、港口」等意象，讓便當從食材到包材都洋溢港都風情。

〈透抽的指引〉；圖片／基隆市政府提供

哪裡好拿？

基隆團體旅遊、景點票門、住宿享補助優惠

基隆市政府與旅行業者、本市合法旅宿及觀光景點業者合作推出「揪團來基隆｜團體旅遊有補助」、「旅遊來基隆｜景點門票大優惠」及「住宿來基隆｜防疫入住折500」三項優惠，帶動防疫旅遊的人潮及買氣。

市府號召全台旅行社組一日及二日遊來基隆旅遊就享有補助，透過旅行社安排團體旅遊，帶動基隆食、宿、遊、購、行的旅遊商機。一日遊補助旅行社每人200元(6人成團不含司機領隊) ，遊程須包含 :至少二處本市景點(其中一處景點有門票)、一處本市伴手禮店家及一處本市特色美食店家用餐。二日遊(二天一夜)補助旅行社每人500元，每團上限50人(6人成團不含司機領隊) ，遊程須包含 :至少二處本市景點(一處景點有門票)、一處本市伴手禮店家、一處本市特色美食店家用餐及一處本市合法旅宿(含觀光旅館)住宿。

基隆也提供防疫旅客景點門票及住宿的雙重優惠。自由行遊客參觀本市有收取門票的民營景點(陽明海洋文化藝術館、和平島公園、觀光工廠、拉波波村…)每人門票折抵40元，名額1萬人，海科館主題館門票還半價優惠。打滿三劑疫苗及當日快篩陰性自由行之旅客入住本市合法旅宿(不含防疫旅館及觀光旅館) ，每房型人數每人可折抵房費500元，名額1萬名。

基隆市府於城博會期間，於城際轉運站大頂棚下方舉辦聯名市集活動；圖片／基隆市政府提供

基隆市府於城博會期間，於城際轉運站大頂棚下方舉辦聯名市集活動，同時，現場舉辦刮刮樂活動，只要到市集消費購物，就有機會可以把GOGORO給帶回家。

聯名市集分為A、B兩個區域，A區是匯集了最有代表性與指標性的伴手禮商家， B區則齊聚了新創、文創與美食的特色商家，活動期間，民眾可以在市集當中購買到城市博覽會限定的特別商品，包含有基隆郵局提供的限定版集郵冊、郵票、明信片等，還有一卡通所提供的城市博覽會限定聯名悠遊卡，以及各商家推出的聯名款商品，全都在聯名市集才能夠買得到。

民眾每消費滿300元就可以獲得一張刮刮卡，獎項包括GOGORO、IPHONE13、Dyson吸塵器等多項超值大獎，其中價值最高的GOGORO更是加碼到三台，消費越多，機會就越多，刮刮卡數量有限，發完為止。

12款充滿城市意向的星座米信封；圖片／基隆市政府提供

12款城博限定款星座米信封滿額或打卡送

基隆市農會為響應本次城博會，特別攜手市府產業發展處共同推出城博聯名款米信封，搭配12星座與城博限定展區及景點，推出12款充滿城市意向的星座米信封，凡在城博期間，在基隆市農會4個門市(七堵本店及愛六路、百福、安樂店)累積消費滿1,000元，或收集4張在四大展區打卡的照片並分享至個人臉書或instagram一則，或在潮嚮山海基隆粉絲專頁，於本活動貼文按讚及分享，即可免費兌換一包，集點打卡禮僅限於城博C展區海之聲特展服務台兌換，城博期間每日限量50份，每人一天限兌換一次。

展期間提供6條免費接駁車路線；圖片／基隆市政府提供

怎麼去？

外縣市民眾可搭乘高鐵，於台北站或南港站轉乘，基隆往返大台北的公共運輸相當便利，國道客運與火車都可直接到達主展區，大臺北地區民眾也可利用捷運，於主要捷運轉運站轉搭乘國道客運路線，包括臺北車站搭乘國光客運1813路線，捷運市府轉運站搭乘1800、2088、1579路線，或於圓山轉運站搭乘9006、1579路線抵達基隆展區。抵達基隆後交通工具，包括市區公車及往返各展區接駁專車，均免費搭乘。

6條免費接駁車路線

由於展區周邊停車空間有限，為避免尋找車位或排隊等候困擾，建議利用搭乘大眾運輸工具前往會場參觀展覽。基隆市政府於城市博覽會期間，規劃6條免費接駁車路線，包括城博1號線-行經A、B、C、K展區，城博2號線—行經A、B、K展區，城博3號線—行經B、C展區；並以六合停車場及調和街轉運站停車場做為外圍停車空間，提供田寮河環狀線及調和街轉運線接駁車，接駁遊客至A、C展區；A展區太平山城則以9人座車循環接駁。至於市區公車，亦提供免費搭乘服務，在基隆暢遊，大眾運輸工具均免費。

「2022基隆城市博覽會」

◆時間：6月10日至6月19日

◆地點：

．主展區A從西岸碼頭2號倉庫、海洋廣場一路延伸至KEELUNG地標。

．主展區B從漁會正濱大樓、正濱漁港延伸至和平島。

．主展區C以海科館為軸心，往西至八斗子漁港，往東到望海巷漁港。

．副展區K包含沙灣歷史文化園區與要塞司令部。

室內展覽 6/10(五)-6/19(日) 每日10:00-18:00

戶外展覽 6/10(五)-6/19(日) 每日10:00-21:30

夜間觀展 6/10(五)-6/19(日) 每日19:00-21:30

※部分展覽時間有場次時程安排；部分展覽項目需預約及收費詳細請參考大會官網：https://2022cityexpo.tw/

====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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