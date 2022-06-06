快訊

直播／快篩實名制第二輪上路 指揮中心下午2時舉行記者會

普亭的擴大攻擊威脅？俄國再次轟炸基輔

蘇揆施政滿意度死亡交叉 蔡英文這次會和蘇貞昌分手嗎？

「深澳鐵道自行車」6／18嶄新出發！ 全新主題「光隧道」加開星光班次 仲夏夜活動喜迎賓

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

深澳鐵道自行車八斗子站牆面彩繪6月份迎接遊客。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
深澳鐵道自行車八斗子站牆面彩繪6月份迎接遊客。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】睽違已久的深澳鐵道自行車將於6月18日重新開放，此外，迎接仲夏季節來臨，浪漫的星光班次同步於6月18日至9月30日間再現，並有系列活動輪番登場，伴隨夏日暖風，騎乘鐵道自行車欣賞沿線多采多姿的彩繪牆、美麗的山海景緻、全新主題光隧道，來一趟驚喜不斷的海岸騎行。

▲全台唯一海岸線鐵道自行車路段，一邊騎乘一邊欣賞絕美山海景緻。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲全台唯一海岸線鐵道自行車路段，一邊騎乘一邊欣賞絕美山海景緻。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

深澳鐵道自行車是由新北市政府觀光旅遊局翻轉廢棄鐵道重生，然因隧道歷史悠久，加上地震頻繁及潮濕環境影響使壁體出現裂縫，為維遊憩的安全，故規劃隧道修護工程強化隧道結構，在歷經3個月的隧道修復後，如今將於6月18日以全新面貌再度迎接民眾。

從八斗子車站搭上以在地物種意象設計的俏皮河豚車，黃、藍、綠、粉紅、紫色的車廂行走在海岸線上如同彩色的大玩具，每輛車體上都配有沿線導覽的QR連結，遊客在掃描後便能夠選擇八斗子段、觀海段、深澳段的語音導覽，搭配騎乘路線了解深澳在地的故事。

▲騎乘可愛的河豚車出發，1.3公里的旅程體驗多種享受。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲騎乘可愛的河豚車出發，1.3公里的旅程體驗多種享受。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

從八斗子段出發可以見到兩旁民宅牆面上的深澳鐵道自行車吉祥物彩繪，可愛的身影陪同民眾一同暢遊鐵道；來到觀海段，一邊欣賞遼闊的海景一邊騎乘，也是全台灣唯一的海岸鐵道自行車路段；接著便進入全新打造的光隧道，以深澳海洋生物、周邊旅遊地標為主軸，透過動畫編排帶來絢麗的光影感受，隨著不同節慶到來還會推出不同主題變化。深澳鐵道自行車在1.3公里的騎乘之中帶給民眾彩繪藝術、自然景緻、科技聲光三重享受，是出門散心的絕佳選擇。

▲光隧道刻正施作，全新的光隧道以深澳海洋生物、周邊旅遊地標為規劃主軸（光隧道模擬圖）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲光隧道刻正施作，全新的光隧道以深澳海洋生物、周邊旅遊地標為規劃主軸（光隧道模擬圖）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

深澳鐵道自行車也將在6月18日重新對外開放時同步啟動「瑰麗仲夏浪漫騎行」的夜間營運時段，星光班次將持續到9月30日，白天營運時段為每日上午10時至下午5時30分，星光班次則為下午6時至8時30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，即日起開放網路訂票（訂票網站： https://www.railbike.com.tw），民眾亦可至統一超商ibon售票系統購票。

在浪漫的仲夏大好時光，也將陸續於8月、9月推出七夕情人節騎乘贈禮及百人淨灘等系列活動，在疫情期間深澳鐵道自行車在每次搭乘後都會消毒車廂，讓民眾能安心遊玩，也請前來的民眾做好戴口罩、量額溫、消毒的防疫措施，到自然環境療癒身心、保持心情愉悅也是增進身體健康的不二法門。

活動最新消息請關注深澳鐵道自行車官網、新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁。

深澳鐵道自行車官網：https://www.railbike.com.tw/

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

新北旅客臉書粉絲專頁：http://www.facebook.com/ntctour

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 訂票 超商

延伸閱讀

南市里社區嘉年華彩繪學甲登場 逾40件手作開眼界

台東／綠島小旅行 騰雲座艙、只有海餐廳、Toro觀海民宿

防疫主動出擊！空氣清淨機加上UV-C紫外線 消毒更全面

彰化多日確診破四千人 民眾黨組清消大隊深入社區防疫

相關新聞

只賣2種餐點！ 神祕白色餐車出沒北部 讓老饕心甘情願追著跑

一台車身外觀全白、一個字也沒寫的小餐車，只賣炸雞跟炒飯兩大類餐點，在雙北、桃園各地出沒，想吃還得加入社群喊單、喊太慢還會買不到，究竟是什麼樣的美味，讓粉絲甘願等到凌晨也要吃到呢？

巷仔內4.6顆星美食！ 三重「許記麵線」推肥美鮮蚵三寶麵線、一咬爆麻辣汁臭豆腐

udn走跳美食／艾瑪 麻辣“臭豆腐”好霸氣！ 介紹一間巷仔內人氣麵線攤！這家Google4.6顆星的「許記麵線」，即使飄著毛毛細雨，客人依舊不斷上門來買，網友推薦的三寶麵線，一次能吃到三種配料

台北新休憩場所！ 大直「經國七海文化園區」眺望圓山美景 結合休閒與學術、重現歷史遺跡

位於捷運大直站附近的經國七海文化園區於今年1月23日正式對外開放參觀，經國七海文化園區歷經七年的興建與整備，以人為本的現代空間、低碳節能與大自然美好諧和的規劃設計，改頭換面成為隱身台北市的人文新地標！園區內除了有蔣經國先生於台灣居住最久的住所「七海寓所」、學術研究專用的「蔣經國總統圖書館」外，也設有陳列廳及遊客中心等，完整的規劃與舒適的空間成為台北新休憩場所之一。

湯頭美味令人驚嘆！ 新莊「囍富火鍋」推薦必點胡椒老火雞湯頭 每日限量熬煮8小時

udn走跳美食／小胖盈 你們知道新莊的火鍋店數量是全台之冠嗎？不過在新莊走跳這麼久，要我推薦新莊火鍋店，我會豪不猶豫的推薦新莊中港路上的這間囍富火鍋！不僅湯頭美味到令人驚嘆，而且海鮮和肉品都

氛圍很到位！ 內湖「珍珠菓子喫茶屋」日式咖啡廳，茶菓甜點可口、咖哩飯意外超美味

udn走跳美食／老錢 嚮往在迷人的日式木造建築中享用了精緻的和菓子與日式定食嗎？今天要跟各位分享的這間「珍珠菓子喫茶屋」在環境的陳設與整體裝潢上非常用心，一推開大門踏進裡頭就讓人有種彷彿穿越空間

超狂三拼便當！ 南機場夜市「夫妻飯莊」排隊美食，菜色滿到盒子快蓋不起來很超值

udn走跳美食／Irene 南機場夜市有著眾多人氣美食，來來水餃店、好吃炸雞、臭老闆、彰化肉圓、好佳蚵嗲、夫妻飯莊、南機場芋頭大王等等，每次到南機場總是樣樣想吃都吃不完，夫妻飯莊是南機場夜市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。