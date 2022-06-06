「深澳鐵道自行車」6／18嶄新出發！ 全新主題「光隧道」加開星光班次 仲夏夜活動喜迎賓

深澳鐵道自行車八斗子站牆面彩繪6月份迎接遊客。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】睽違已久的深澳鐵道自行車將於6月18日重新開放，此外，迎接仲夏季節來臨，浪漫的星光班次同步於6月18日至9月30日間再現，並有系列活動輪番登場，伴隨夏日暖風，騎乘鐵道自行車欣賞沿線多采多姿的彩繪牆、美麗的山海景緻、全新主題光隧道，來一趟驚喜不斷的海岸騎行。

▲全台唯一海岸線鐵道自行車路段，一邊騎乘一邊欣賞絕美山海景緻。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

深澳鐵道自行車是由新北市政府觀光旅遊局翻轉廢棄鐵道重生，然因隧道歷史悠久，加上地震頻繁及潮濕環境影響使壁體出現裂縫，為維遊憩的安全，故規劃隧道修護工程強化隧道結構，在歷經3個月的隧道修復後，如今將於6月18日以全新面貌再度迎接民眾。

從八斗子車站搭上以在地物種意象設計的俏皮河豚車，黃、藍、綠、粉紅、紫色的車廂行走在海岸線上如同彩色的大玩具，每輛車體上都配有沿線導覽的QR連結，遊客在掃描後便能夠選擇八斗子段、觀海段、深澳段的語音導覽，搭配騎乘路線了解深澳在地的故事。

▲騎乘可愛的河豚車出發，1.3公里的旅程體驗多種享受。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

從八斗子段出發可以見到兩旁民宅牆面上的深澳鐵道自行車吉祥物彩繪，可愛的身影陪同民眾一同暢遊鐵道；來到觀海段，一邊欣賞遼闊的海景一邊騎乘，也是全台灣唯一的海岸鐵道自行車路段；接著便進入全新打造的光隧道，以深澳海洋生物、周邊旅遊地標為主軸，透過動畫編排帶來絢麗的光影感受，隨著不同節慶到來還會推出不同主題變化。深澳鐵道自行車在1.3公里的騎乘之中帶給民眾彩繪藝術、自然景緻、科技聲光三重享受，是出門散心的絕佳選擇。

▲光隧道刻正施作，全新的光隧道以深澳海洋生物、周邊旅遊地標為規劃主軸（光隧道模擬圖）。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

深澳鐵道自行車也將在6月18日重新對外開放時同步啟動「瑰麗仲夏浪漫騎行」的夜間營運時段，星光班次將持續到9月30日，白天營運時段為每日上午10時至下午5時30分，星光班次則為下午6時至8時30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，即日起開放網路訂票（訂票網站： https://www.railbike.com.tw），民眾亦可至統一超商ibon售票系統購票。

在浪漫的仲夏大好時光，也將陸續於8月、9月推出七夕情人節騎乘贈禮及百人淨灘等系列活動，在疫情期間深澳鐵道自行車在每次搭乘後都會消毒車廂，讓民眾能安心遊玩，也請前來的民眾做好戴口罩、量額溫、消毒的防疫措施，到自然環境療癒身心、保持心情愉悅也是增進身體健康的不二法門。

活動最新消息請關注深澳鐵道自行車官網、新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁。

深澳鐵道自行車官網：https://www.railbike.com.tw/

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

新北旅客臉書粉絲專頁：http://www.facebook.com/ntctour

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