快訊

明起實施！解隔標準放寬 中重症達「這些條件」可出院

「確診者限定」看護一天最高7500 亞東醫院：已錄取7位

斬斷普丁的能源生命線？歐盟禁止俄羅斯石油

新北醬玩！賞秀麗十分瀑布、搭火車漫遊菁桐老街

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
十分瀑布園區自6月至9月間延長開園時間。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
十分瀑布園區自6月至9月間延長開園時間。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】春去夏至，隨著白日時段拉長，新北市政府觀光旅遊局於今年6月至9月間延後十分瀑布園區開放時間1小時，自早上9 時整開放入園，下午5時30分為最後入園時間，閉園時間為下午6時整，讓民眾能有更多的時間遊覽十分瀑布的美麗風光。

在夏日的蟬鳴伴隨綠意的簇擁下進入十分瀑布園區，傾聽溪流的簌簌水聲，欣賞素有「台灣尼加拉瀑布」美稱的十分瀑布傾瀉而下的壯闊景色，是放鬆身心、體驗自然悠閒趣味的好去處。自十分遊客中心前的道路可通往十分友善步道，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，乘坐輪椅的遊客也能在家人、朋友的陪同下順利進入，並設有觀景台可遠眺十分瀑布與眼鏡洞瀑布，讓民眾能更輕易接觸大自然。

▲眼鏡洞瀑布因岩壁上的兩處凹洞如眼鏡般而得名。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲眼鏡洞瀑布因岩壁上的兩處凹洞如眼鏡般而得名。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

如繞道遊客中心後方，可經由四廣潭吊橋、觀瀑吊橋進入園區，觀瀑吊橋位於基隆河與月桃寮溪的交會處，常可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，而在橋下即是眼鏡洞瀑布，屬於少見的「侵蝕型瀑布」，主要係河水衝擊侵蝕了岩壁中較軟的部分，造成兩處凹洞形如眼鏡而得名。

▲菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

搭上臺鐵平溪支線的火車往菁桐方向乘坐，在火車車廂間感受群巒層峰的宏偉，首先抵達望古車站，古色古香的站體位處群山之間有一種遺世獨立的獨特氛圍，沿著鐵路旁的產業道路前行，走上木棧道階梯接山腰步道抵達下方溪谷，就可來到「簾幕式瀑布」的望古瀑布，水自岩頂沖瀉而下，落入清澈如碧綠寶石般的水潭，成為許多遊客慕名而來的新拍照景點。

▲純樸的菁桐老街中有許多古色古香的精緻小店。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲純樸的菁桐老街中有許多古色古香的精緻小店。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

隨著火車抵達平溪線終點，在2003年被列為古蹟的菁桐車站為日式木造結構，該車站的出口即是菁桐最熱鬧的老街，歷史悠久的選洗煤場遺址佇立在鐵道旁，當火車駛過時帶來濃濃的鐵軌懷舊風情，是遊客最愛打卡的場景之一。來到菁桐也不能漏掉天燈造型的菁桐電子天燈館，其建築結合平溪天燈文化，如同一盞祈福的巨型天燈立在菁桐老街尾端，為平溪發光祈福！除週三及除夕公休日外，每天下午4時至7時之間的每個整點會播放LED點燈秀，描述菁桐的各種休閒活動，並帶大家一同遊覽周邊重要旅遊地標及特殊風光。

新北旅客Facebook粉絲團 http://www.facebook.com/ntctour

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瀑布 吊橋 天燈

延伸閱讀

公開消失的81分鐘？侯友宜與民進黨團議會火爆交鋒

考生「查無接觸者證明」無法面試 新北允助學生爭取

不用打爆關懷中心電話 新北疫點通解惑5萬人次使用

快篩陽即確診見效 藍新北黨部批綠別整天想罰人300萬

相關新聞

台北新休憩場所！ 大直「經國七海文化園區」眺望圓山美景 結合休閒與學術、重現歷史遺跡

位於捷運大直站附近的經國七海文化園區於今年1月23日正式對外開放參觀，經國七海文化園區歷經七年的興建與整備，以人為本的現代空間、低碳節能與大自然美好諧和的規劃設計，改頭換面成為隱身台北市的人文新地標！園區內除了有蔣經國先生於台灣居住最久的住所「七海寓所」、學術研究專用的「蔣經國總統圖書館」外，也設有陳列廳及遊客中心等，完整的規劃與舒適的空間成為台北新休憩場所之一。

湯頭美味令人驚嘆！ 新莊「囍富火鍋」推薦必點胡椒老火雞湯頭 每日限量熬煮8小時

udn走跳美食／小胖盈 你們知道新莊的火鍋店數量是全台之冠嗎？不過在新莊走跳這麼久，要我推薦新莊火鍋店，我會豪不猶豫的推薦新莊中港路上的這間囍富火鍋！不僅湯頭美味到令人驚嘆，而且海鮮和肉品都

氛圍很到位！ 內湖「珍珠菓子喫茶屋」日式咖啡廳，茶菓甜點可口、咖哩飯意外超美味

udn走跳美食／老錢 嚮往在迷人的日式木造建築中享用了精緻的和菓子與日式定食嗎？今天要跟各位分享的這間「珍珠菓子喫茶屋」在環境的陳設與整體裝潢上非常用心，一推開大門踏進裡頭就讓人有種彷彿穿越空間

超狂三拼便當！ 南機場夜市「夫妻飯莊」排隊美食，菜色滿到盒子快蓋不起來很超值

udn走跳美食／Irene 南機場夜市有著眾多人氣美食，來來水餃店、好吃炸雞、臭老闆、彰化肉圓、好佳蚵嗲、夫妻飯莊、南機場芋頭大王等等，每次到南機場總是樣樣想吃都吃不完，夫妻飯莊是南機場夜市

滿足肉控欲望！全台最便宜威靈頓牛排 公館商圈「YumYum」親民價免破千元就能吃到

udn走跳美食／NANCY將的生活筆計本 三百多元就可以吃到高級感滿滿的威靈頓牛排，超級厚切牛排超過15OZ也只賣你三百多元～到底去那邊可以吃到如此佛心的排餐?別急別急!現在就讓Nanc

信義區宵夜美食！ 平價路線「暖男炸雞」讓人吮指回味，焦糖炸雞跟蒜香炸雞必點

udn走跳美食／老錢 前陣子有跟大家分享過「柒息地串燒居酒屋」跟「柒串燒屋」這兩個定價親民但在調味上非常用心的串燒品牌，不過他們旗下並非所有店都在賣串燒，還有一個叫做「暖男炸雞」的品牌顧名思義就

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。