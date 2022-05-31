新北醬玩！賞秀麗十分瀑布、搭火車漫遊菁桐老街

【旅奇傳媒/編輯部整理】春去夏至，隨著白日時段拉長，新北市政府觀光旅遊局於今年6月至9月間延後十分瀑布園區開放時間1小時，自早上9 時整開放入園，下午5時30分為最後入園時間，閉園時間為下午6時整，讓民眾能有更多的時間遊覽十分瀑布的美麗風光。

在夏日的蟬鳴伴隨綠意的簇擁下進入十分瀑布園區，傾聽溪流的簌簌水聲，欣賞素有「台灣尼加拉瀑布」美稱的十分瀑布傾瀉而下的壯闊景色，是放鬆身心、體驗自然悠閒趣味的好去處。自十分遊客中心前的道路可通往十分友善步道，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，乘坐輪椅的遊客也能在家人、朋友的陪同下順利進入，並設有觀景台可遠眺十分瀑布與眼鏡洞瀑布，讓民眾能更輕易接觸大自然。

▲眼鏡洞瀑布因岩壁上的兩處凹洞如眼鏡般而得名。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

如繞道遊客中心後方，可經由四廣潭吊橋、觀瀑吊橋進入園區，觀瀑吊橋位於基隆河與月桃寮溪的交會處，常可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，而在橋下即是眼鏡洞瀑布，屬於少見的「侵蝕型瀑布」，主要係河水衝擊侵蝕了岩壁中較軟的部分，造成兩處凹洞形如眼鏡而得名。

▲菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

搭上臺鐵平溪支線的火車往菁桐方向乘坐，在火車車廂間感受群巒層峰的宏偉，首先抵達望古車站，古色古香的站體位處群山之間有一種遺世獨立的獨特氛圍，沿著鐵路旁的產業道路前行，走上木棧道階梯接山腰步道抵達下方溪谷，就可來到「簾幕式瀑布」的望古瀑布，水自岩頂沖瀉而下，落入清澈如碧綠寶石般的水潭，成為許多遊客慕名而來的新拍照景點。

▲純樸的菁桐老街中有許多古色古香的精緻小店。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

隨著火車抵達平溪線終點，在2003年被列為古蹟的菁桐車站為日式木造結構，該車站的出口即是菁桐最熱鬧的老街，歷史悠久的選洗煤場遺址佇立在鐵道旁，當火車駛過時帶來濃濃的鐵軌懷舊風情，是遊客最愛打卡的場景之一。來到菁桐也不能漏掉天燈造型的菁桐電子天燈館，其建築結合平溪天燈文化，如同一盞祈福的巨型天燈立在菁桐老街尾端，為平溪發光祈福！除週三及除夕公休日外，每天下午4時至7時之間的每個整點會播放LED點燈秀，描述菁桐的各種休閒活動，並帶大家一同遊覽周邊重要旅遊地標及特殊風光。

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