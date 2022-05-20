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紫嬌花、狼尾草 迪化休閒運動公園「花」現幸福，週末拍照打卡好去處

欣傳媒／ 欣傳媒
▲一大片美麗的紫嬌花；圖片提供／台北市政府
▲一大片美麗的紫嬌花；圖片提供／台北市政府

五月是百花盛開的時節，五彩繽紛的花卉恣意綻放、爭奇鬥艷，每日可處理大臺北地區50萬噸生活污水的迪化污水處理廠，廠區上部4.6公頃的迪化休閒運動公園除了是「全國首座低衝擊開發的全齡化共融水樂園」，更種植多種喬灌木及花卉，歡迎民眾到迪化休閒運動公園拈花惹草、拍美照。

迪化污水處理廠是全國最大二級污水處理廠，採用半地下化設計理念，除了肩負24小時淨化污水的責任，廠區上部更打造為適合闔家出遊踏青的運動公園。公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等，多彩繽紛點亮整個公園，歡迎民眾一同到迪化休閒運動公園「花」現驚奇。其中紫紅色的狼尾草在微風吹拂下搖曳生姿，更是拍美照的絕佳打卡點。

自從迪化休閒運動公園開放後，民眾多了一個休閒、運動、遛小孩的好地方，還能踏上以金檀木為設計原素的「大地重現陸橋」，欣賞波光粼粼的淡水美景，附近還有保安宮、孔廟及老師府等古蹟，歡迎市民朋友在做好防疫措施的前提下，安排一趟兼具健康與文化的大龍峒輕旅行。

▲公園內狼尾草歡迎民眾拍美照打卡；圖片提供／台北市政府
▲公園內狼尾草歡迎民眾拍美照打卡；圖片提供／台北市政府

▲「花」現迪化休閒運動公園；圖片提供／台北市政府
▲「花」現迪化休閒運動公園；圖片提供／台北市政府

▲迪化休閒運動公園大地重現陸橋上欣賞波光粼粼的淡水河美景；圖片提供／台北市政府
▲迪化休閒運動公園大地重現陸橋上欣賞波光粼粼的淡水河美景；圖片提供／台北市政府

▲迪化休閒運動公園是休閒運動拍照打卡好去處；圖片提供／台北市政府
▲迪化休閒運動公園是休閒運動拍照打卡好去處；圖片提供／台北市政府

交通資訊：臺北市大同區延平北路4段200號1.公車：建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。

2.捷運：於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。

3.自行開汽/機車：位於延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園設有24小時汽車收費停車場、機車免費停車格。 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203683

公園 淡水 美景

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