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吃喝玩樂在碧潭！ 優美水舞、吊橋光雕互輝映 可愛「FUN 傘」再抽住宿、泡湯券

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

水舞、碧潭光雕、極光草皮打造極致的視覺盛宴。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
水舞、碧潭光雕、極光草皮打造極致的視覺盛宴。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022碧潭水舞已正式啟動，展期到6月19日，光彩奪目的碧潭水舞、吊橋光雕、極光草皮，自然優美的水岸景觀與繽紛花卉，美味多樣的佳肴與下午茶，一次滿足遊客的視覺、聽覺、味覺，在繁忙的都市生活之餘，不妨來到碧潭放鬆心情，從早到晚都有精彩有趣的體驗。

每日晚間6點到8點30分，第一波兩首曲目「澄碧之潭」及「和美仙境」帶來碧潭在地的生態故事，雙水幕的互動投影及多種噴頭變化組成深受民眾喜愛的精彩演出，水舞前的「極光草皮」上演七彩變換燈光秀，吸引許多遊客紛紛來到碧潭溪岸打卡留影，還沒前來欣賞的民眾要把握機會，趕緊來體驗這場視覺與聽覺的雙重饗宴！

▲水舞曲目間的空檔展出充滿動感的碧潭吊橋光雕秀。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲水舞曲目間的空檔展出充滿動感的碧潭吊橋光雕秀。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

來到碧潭風景區除了欣賞夜間的水舞外，悠遊在碧潭山水景緻之間、逛逛熱鬧的新店老街、騎乘在水岸自行車道，適合大朋友小朋友出門踏青放電。在東岸廣場還可以看見美麗的情人菊和夏堇隨風搖曳，綠色草坡邊色彩繽紛的可愛花朵點綴著絕美的碧色水岸及碧潭吊橋，營造一幅充滿活力的水岸風景，讓遊客們忍不住駐足欣賞。鄰近也有不少豐富的自然景觀，包含和美登山步道、獅頭山步道、銀河洞越嶺步道及小粗坑步道，都是健行的好去處。

▲「FUN 閃」打卡專區繽紛的雨傘和浪漫藝術裝置是情侶的最愛。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「FUN 閃」打卡專區繽紛的雨傘和浪漫藝術裝置是情侶的最愛。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

來到碧潭東岸的餐飲遊憩區，有各種異國美食佳肴，一邊享受著美味餐點的同時，碧綠的水面映入眼簾，堤岸邊的微風吹拂，是絕妙的享受，商店街更搭配水舞推出全新設計的「FUN 閃」打卡專區，可愛的裝置藝術充滿了浪漫氣息；並在5月份的周日假期舉辦「攏虎哩啦」滿額好康放送活動，精彩獎項包含美麗春天觀光大飯店住宿券、烏來溫泉泡湯券、水灣餐廳1元套餐券、商圈50元消費抵用券等，超過2,500個獎項，送完為止！

▲異國風情的餐點讓你一邊欣賞水岸景色一邊大快朵頤。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲異國風情的餐點讓你一邊欣賞水岸景色一邊大快朵頤。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外在新店捷運站旁由本府經濟發展局輔導的dccsquare碧潭廣場，也在5到6月之間推出各種商店優惠，更舉辦周末驚喜抽抽樂，每周六日當日單筆消費399元，就有機會抽中50至500元不等的DCC碧潭廣場抵用卷，很適合假日前來逛逛。

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碧潭 步道 吊橋

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