快訊

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝聖打卡《來吧營業中》新北老屋餐廳！加碼3大石門區最美「海景咖啡廳」一次打包

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@kadie__1015授權、來吧營業中官方IG授權、IG@rabbit_is_me_o授權、IG@lannychenchu授權
圖／IG@kadie__1015授權、來吧營業中官方IG授權IG@rabbit_is_me_o授權IG@lannychenchu授權

台灣實境綜藝節目《來吧！營業中》開播至今話題不斷，由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、鬼鬼吳映潔、顏佑庭合力從無到有打造的「老屋La'vou」餐酒館座落新北石門，今天除了跟大家分享節目的餐廳，也幫大家精選整理石門區3大「海景第一排」咖啡廳，屆時就算只能打卡老屋門口，也有口袋名單可以開車順遊周邊，看海岸線無敵美景、吃下午茶再美拍。

來吧！營業中 老屋La'vou

圖／IG@sylvia85923授權
圖／IG@sylvia85923授權

作為首個餐廳經營主題的台灣綜藝，《來吧！營業中》憑藉六名藝人真性情的互動及現實的營業流程，引起服務業者尤其餐飲業網友的共鳴，早前開放民眾用餐亦引爆排隊潮，即便未開門也吸引粉絲朝聖打卡，展現超高人氣。餐廳落腳北海岸石門區下員坑路，之前幸運一早排隊、成功嘗鮮的網友在IG上分享與炎亞綸的合照羨煞旁人，而根據曝光的餐點菜單，可見現場提供套餐含老屋凱撒沙拉、紅酒牛肉義大利麵、鬼圓圓佐奶油等，從開胃菜、正餐到甜點應有盡有。

圖／IG@sylvia85923授權
圖／IG@sylvia85923授權
圖／IG@kadie__1015授權
圖／IG@kadie__1015授權

若不想做足功課才衝一波，其實沒有錄影的時候，大家仍可在門口打卡到此一遊。由於餐廳隱身麟山鼻漁港，不少人也會搭配麟山鼻步道，海景、夕陽一把抓。

地址：新北市石門區下員坑路16號

豹豹咖啡海邊館

圖／IG@rabbit_is_me_o授權
圖／IG@rabbit_is_me_o授權

位於白沙灣遊客中心旁的「豹豹咖啡海邊館」為一棟夢幻玻璃屋，絕美設計採光極佳，純白設計店裝搭配流淌的光線超好拍，走出戶外就是整片白沙灣。而豹紋主題的黑糖豹紋鮮奶茶、貓咪厚片吐司、豹紋生乳酪蛋糕亦是一大特色，尤其免收服務費超佛心，絕對可納入新北最美海景咖啡廳之一。

圖／IG@rabbit_is_me_o授權
圖／IG@rabbit_is_me_o授權

地址：新北市石門區下員坑33之6號(北海岸觀音山國家風景區管理處旁)
營業時間：11:00-18:00

海灣綠洲

圖／IG@inling0022授權
圖／IG@inling0022授權

同樣位於北海岸的「海灣綠洲」為老梅綠石糟景點附近的知名餐廳，西式美食、炸物拼盤、飲品應有盡有，室內也空間寬敞。其中最吸睛的莫過於大片透明窗景，框住了藍海與沙灘，坐在室內即可坐擁整片海景。尤其正值夏天，大家可在戶外看海玩沙，位置也鄰近富貴角燈塔，不論是親子旅行、情侶出遊甚至三五好友都好玩。

圖／IG@lannychenchu授權
圖／IG@lannychenchu授權
圖／IG@inling0022授權
圖／IG@inling0022授權

地址：新北市石門區楓林25之1號
營業時間：週一至週五11:00-19:00；週六至19:30；週日至20:00

米詩堤極北藍點

圖／foodies__eric.sharon授權
圖／foodies__eric.sharon授權

新北石門「米詩堤極北藍點」原身為北海岸重要軍事基地，經規劃升級變身著名景觀咖啡館，提供多款平價精緻甜點、飲品及咖啡。除了高CP值的下午茶，純白希臘風建築、綠植栽點綴的放電小園區也是洗版社群的取景地，而戶外也有座位可以看海放空，天氣好的時候不妨找一天遊北海岸，收穫悠閒午後吧！

圖／IG@33shandychung授權、foodies__eric.sharon授權
圖／IG@33shandychung授權foodies__eric.sharon授權

地址：新北市石門區頭圍段八甲小段1-101號
營業時間：10:30-18:30

延伸閱讀：

太瘋！星巴克「全品項買一送一」沒在停，連24天數位體驗領軍9大優惠

排隊1小時也要吃到！新北超狂「100元現切生魚片」隱身黃昏市場

史上最佛心！台南「泰式椒麻雞飯」65元鋪滿雞排還附蛋

老屋 必訪 咖啡廳 景觀餐廳 新北景點 大台北旅遊

相關新聞

朝聖打卡《來吧營業中》新北老屋餐廳！加碼3大石門區最美「海景咖啡廳」一次打包

台灣實境綜藝節目《來吧！營業中》開播至今話題不斷，由庹宗康、姚元浩、炎亞綸...

探索火山脈動，攀聽自然聲景：陽明實驗山屋《火山心跳》登場

陽明實驗山屋成功將設計思維導入國家公園，繼以「夜的陽明」為輪廓，探討光污議題的《陽明奈奈》之後，最新一檔展覽《火山心跳》則以「聲的陽明」切入，探索來自地心與地表的聲音訊息，將聲音背後厚實的科普知識，交織火山聲紋裝置、水聲療癒樂器、鳥鳴beats互動裝置等設計，即日起於山屋二樓登場，並同步於一樓推出混合焙度層次的展覽限定咖啡，以及攜手顏社KAO!INC、PUZZLEMAN帶來自然聲景採樣專輯與Live演出。

包子界的高標口味！金山超人氣排隊名店「金山肉包王」必吃必買推薦

udn走跳美食／隨裕而安 這幾天開車經過金山市區時，很難不被這家金山肉包王的排隊人潮給吸引住目光，但每次看到那麼長的人潮，在想想附近停車好像很麻煩，就一直沒真的來買過。總算這天真的停好車，那

沿3座山海小徑遊賞東北角「黃金山城」　朝聖媽祖遶境必經古道、陡峭斜坡索道

位於東北角的水湳洞、金瓜石與九份在過往是知名的採礦重鎮，在當時，水金九礦區的黃金產量年年提昇，金瓜石還被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，儼然成為了熱鬧、繁華的山城，直至1970年代，採礦業邁入終點，這三

自駕出航當航海王 　台北淡水最美「重型帆船」體驗分享

你準備好迎接夏天了嗎？今年試試用不一樣的方式享受夏天吧，今年不去海邊，遠離人群去過過海上的日子！台北淡水重型帆船體驗，不只可以跟親朋好友一起享受海上航行，還可以過過當航海王的癮，讓你體驗駕駛帆船的快感！

「重本書店」開幕！彷彿置身太空，設計師葉忠宜、張軒豪聯手打造「閱讀招待所」

正式開幕前一週，葉忠宜和張軒豪才為店深處的和室包廂牆壁上漆，帶有紋理的銀漆呈現銀箔般質地，走入其中即被包覆，於此這座名為重本書店的太空艙才算完整。從租下這棟公寓三層、火速決定在一樓開間書店開始，本業為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。