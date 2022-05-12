朝聖打卡《來吧營業中》新北老屋餐廳！加碼3大石門區最美「海景咖啡廳」一次打包

台灣實境綜藝節目《來吧！營業中》開播至今話題不斷，由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、鬼鬼吳映潔、顏佑庭合力從無到有打造的「老屋La'vou」餐酒館座落新北石門，今天除了跟大家分享節目的餐廳，也幫大家精選整理石門區3大「海景第一排」咖啡廳，屆時就算只能打卡老屋門口，也有口袋名單可以開車順遊周邊，看海岸線無敵美景、吃下午茶再美拍。

來吧！營業中 老屋La'vou

圖／IG@sylvia85923授權

作為首個餐廳經營主題的台灣綜藝，《來吧！營業中》憑藉六名藝人真性情的互動及現實的營業流程，引起服務業者尤其餐飲業網友的共鳴，早前開放民眾用餐亦引爆排隊潮，即便未開門也吸引粉絲朝聖打卡，展現超高人氣。餐廳落腳北海岸石門區下員坑路，之前幸運一早排隊、成功嘗鮮的網友在IG上分享與炎亞綸的合照羨煞旁人，而根據曝光的餐點菜單，可見現場提供套餐含老屋凱撒沙拉、紅酒牛肉義大利麵、鬼圓圓佐奶油等，從開胃菜、正餐到甜點應有盡有。

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若不想做足功課才衝一波，其實沒有錄影的時候，大家仍可在門口打卡到此一遊。由於餐廳隱身麟山鼻漁港，不少人也會搭配麟山鼻步道，海景、夕陽一把抓。

地址：新北市石門區下員坑路16號

豹豹咖啡海邊館

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位於白沙灣遊客中心旁的「豹豹咖啡海邊館」為一棟夢幻玻璃屋，絕美設計採光極佳，純白設計店裝搭配流淌的光線超好拍，走出戶外就是整片白沙灣。而豹紋主題的黑糖豹紋鮮奶茶、貓咪厚片吐司、豹紋生乳酪蛋糕亦是一大特色，尤其免收服務費超佛心，絕對可納入新北最美海景咖啡廳之一。

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地址：新北市石門區下員坑33之6號(北海岸觀音山國家風景區管理處旁)營業時間：11:00-18:00

海灣綠洲

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同樣位於北海岸的「海灣綠洲」為老梅綠石糟景點附近的知名餐廳，西式美食、炸物拼盤、飲品應有盡有，室內也空間寬敞。其中最吸睛的莫過於大片透明窗景，框住了藍海與沙灘，坐在室內即可坐擁整片海景。尤其正值夏天，大家可在戶外看海玩沙，位置也鄰近富貴角燈塔，不論是親子旅行、情侶出遊甚至三五好友都好玩。

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地址：新北市石門區楓林25之1號營業時間：週一至週五11:00-19:00；週六至19:30；週日至20:00

米詩堤極北藍點

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新北石門「米詩堤極北藍點」原身為北海岸重要軍事基地，經規劃升級變身著名景觀咖啡館，提供多款平價精緻甜點、飲品及咖啡。除了高CP值的下午茶，純白希臘風建築、綠植栽點綴的放電小園區也是洗版社群的取景地，而戶外也有座位可以看海放空，天氣好的時候不妨找一天遊北海岸，收穫悠閒午後吧！

圖／IG@33shandychung授權、foodies__eric.sharon授權

地址：新北市石門區頭圍段八甲小段1-101號營業時間：10:30-18:30

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