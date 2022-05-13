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內行人才知道！ 淡水「六塊厝漁港」迷人秘密沙灘　最美夕陽觀賞祕境

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圖片提供／新北市政府
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六塊厝漁港建於民國63年間，屬於第二級漁港，是一個岩石地質的港灣，出海水道狹長僅可供當地小型船筏及舢舨出入，週遭海岸包含了台灣各種不同的海岸地形，如沙岸、礫岸、岩礁海岸等等。六塊厝漁港位於屯山社區，旁有大屯溪經過，非常迷你，漁港雖小可是也蠻多樣性的，社區居民大多以農漁業為主，信仰則是以玄天上帝為主，祈求出海平安順利、漁獲豐收。

▲六塊厝漁港旁夕照；圖片提供／新北市政府
▲六塊厝漁港旁夕照；圖片提供／新北市政府

在六塊厝漁港兩旁海岸可以看到傳統的石滬，屯山里長李永清表示，「石滬」是傳統捕魚方式，先民以大屯山火山岩石在潮間帶以石塊堆成圓弧狀石堤，隨著漲潮而來的魚群在退潮後無法游離陷入石滬中，漁民再進入石滬內捕捉，這種利用石滬圍捕漁獲方式，在日治時期達到鼎盛，管理上尤其嚴格，石滬就是海中的田地--是有所有權的，規定每一石滬有一定規模，並有漁戶照顧，當時石滬魚貨量相當大。此外，石滬還可以減緩海潮之害，形成海堤外的外堤，可謂一舉數得，以現代的說法來說，石滬就是台灣海岸上最早的生態工法。

漁港旁有一片廣闊迷人的秘密沙灘，不時吸引許多新人來此拍攝婚紗；港邊有間兩層樓的白色房屋「屯山小坊」，據說是全台最接近海的咖啡館，在咖啡館林立的北海岸，別具特色！傍晚時分漁港裡舢舨船三三兩兩停泊，日落前的晚霞，映照眼前港裡港外成一片橙光灩瀲，還可遠眺淡水河口及觀音山，是個靜謐又舒心的小漁港。

▲六塊厝漁港夕照；圖／淡水區漁會提供
▲六塊厝漁港夕照；圖／淡水區漁會提供

新北市漁業處表示，新北市長達145公里海岸線擁有28個大大小小的漁港，是台灣本島漁港最多的縣市，除了淡水漁人碼頭、富基、龜吼、磺港、深澳等主要漁港外，更有許多包含六塊厝在內的小型漁港。這些小漁港雖然沒有主要漁港來的熱鬧，但寧靜純樸的優閒氛圍，卻也常讓人打從心底地被療癒。歡迎大家有空攜家帶眷前來尋幽訪勝，靜賞夕陽美景

▲六塊厝漁港；圖片提供／新北市政府
▲六塊厝漁港；圖片提供／新北市政府

▲六塊厝漁港旁石滬；圖片提供／新北市政府
▲六塊厝漁港旁石滬；圖片提供／新北市政府

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淡水 咖啡 美景

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