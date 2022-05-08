沿3座山海小徑遊賞東北角「黃金山城」　朝聖媽祖遶境必經古道、陡峭斜坡索道

位於東北角的水湳洞、金瓜石與九份在過往是知名的採礦重鎮，在當時，水金九礦區的黃金產量年年提昇，金瓜石還被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，儼然成為了熱鬧、繁華的山城，直至1970年代，採礦業邁入終點，這三座臨山小鎮也隨著塵封的礦洞一同沒落，面臨著人口外流的命運。隨著1989年侯孝賢執導的《悲情城市》上映，拍攝地點九份重新吸引了大眾的目光，搖身一變成為了北台灣重要的觀光景區，至今九份仍舊吸引著源源不絕的遊客；而在九份旁的水湳洞與金瓜石雖不像九份有著高度的商業發展，卻散發著獨特的魅力，不少藝術家及民宿在此落腳，讓這裡褪去蕭條的外衣，再次被重新定義。這次，《欣傳媒》將帶你走進蜿蜒的山城中，找尋過去掏金歲月遺留下的痕跡，看見「黃金山城」獨特的魅力！

（圖來源／欣傳媒資料庫）

水湳洞選煉廠（十三層遺址）

講到水金九的採礦歲月，很難不聯想到這座矗立在台2線旁的水湳洞選煉廠，也就是現在俗稱的十三層遺址，水湳洞選煉廠為昔日水金九一帶最大的選煉廠，負責提煉金銀銅礦，包含試驗工場、碎礦工場、氰化工場、浮選工場等4個單位，雖然稱為十三層遺址，但實際共有十八樓層。水湳洞選煉廠興建於昭和8年（1933），戰後由台灣金屬礦業股份有限公司接手，新建煉金廠，將建築分為選廠與煉場，隨著礦業沒落，1987年結束運作，並由台電接手管理，目前列為歷史建築。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

水湳洞聚落的發展與水湳洞選煉廠可謂息息相關，選礦場興建後，為了員工居住，於九份溪對面的山坡地，陸續興建供日本員工居住的宿舍，台灣礦工則自行在附近銅礦仔、磺窟仔蓋工寮，帶動了聚落的活絡。雖如今水湳洞社區以沒落，但卻透過燈光藝術，水湳洞又被重新聚焦，2019年台電與國際照明藝術大師周鍊、新銳藝術家何采柔共同合作「點亮十三層」公共藝術，讓人再次看見當年黃金山城的壯闊，在十三層遺址神秘的面紗中，每晚6點至9點，讓你在遺址中發現新舊交融的感動。

延伸閱讀：瑞芳水湳洞十三層遺址點燈 最佳拍攝點角度一次告訴你！

水湳洞選煉廠地址｜臺2線濱海公路78.5公里處

山尖古道

山尖古道是過去連接水金九地區的道路，順著採礦所經的道路而建，在山尖古道上，最知名的莫過於摸乳巷以及俗稱「三層橋」的外九份溪圳橋。若從金福宮前往山尖古道，很快就會看見摸乳巷，岩石猶如被劈開般，僅能一人通過的岩壁小徑，長度雖不長卻十分具有特色。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

外九份溪圳橋因為同時存在三個不同時期建造的橋樑，也叫做黃金水圳橋，或稱為「三層橋」，顧名思義，三層橋就是三座不同時期興建的橋梁彼此高低互立，形成難得一見的畫面，目前行走的是位於中間的橋樑，上方的是興建於日治時期專門運水的水圳橋；下方的則是清領時期興建的石橋，橋亮下方潺潺溪水與兩旁蓊鬱樹木襯托著，讓三層橋格外具有魅力。提醒你為了自身安全與維護歷史建物，上下兩座橋都不開放行走哦！

（攝／Jimmy Lin）

值得一提的是，山尖古道是每年金瓜石迎媽祖遶境必經路線，看到媽祖穿梭於山林小徑間的模樣十分特別哦！

山尖古道怎麼去：可由九份隔頂停車場附近往下走；或由金福宮後方小徑向上走。想走完全程建議從九份出發，全程下坡叫輕鬆，若只想看摸乳巷與三層橋，則建議從金福宮出發。

本山礦場

本山礦場近年可以說是IG上的打卡熱點，深山岩壁下整齊排列的石塊頗具神祕氣息，也因此吸引了許多遊客到訪，但若從歷史與地質的角度，本山礦場可以說是一塊美麗的瑰寶。

（攝／Jimmy Lin）

本山，又叫做金瓜山，當地俗稱「大金瓜」，是金瓜石最早發現礦脈的地方。金瓜山原來的高度為638公尺，比附近的茶壺山與基隆山都還高，只不過經歷了近百年的開採，山頭幾乎已被剷平，如今的高度也只剩下500公尺左右。本山礦場是早年金瓜石的重要礦場，1893年，掏金工人沿著基隆河往上探尋金礦的源頭，找到了小金瓜的露天礦脈（也就是今天的九份），並在隔年1894年發現了大金瓜的金脈露頭（也就是本山）。本山礦脈的垂直分佈從海拔600公尺的大金瓜頂延伸到海平面以下130公尺仍未終止，當時從山頂至山腳共設有七坑，如今僅剩目前黃金博物館所在地的「本山五坑」保存最完整，其餘不是剷平就是以湮滅。

本山礦場出產的除了黃金，還有火成作用帶來的次生礦物－銅礦，以及罕見的法馬丁礦，或許一般人不知道，但金瓜石出產的法馬丁礦在礦物界可是舉世聞名的哦！如今走進本山礦場，只剩下漆黑的安山岩壁以及擺放於地面的大礦石，但從這座已剷平的山頭，依稀也能感受本山礦場今昔對比的蕭瑟之情以及礦業在當地發展的歷程。

本山礦場怎麼去：建議從102縣道18K轉彎處出發，亦可從黃金博物館經由金瓜石神社在向上走，但全程皆為階梯，較累人。

金瓜石神社遺址

金瓜石神社就位在黃金博物館上方，沿著階梯往上走便會到達，若繼續向上走則會抵達本山礦場。在日治時期，民間禁止開採礦石，水金九一帶的礦業皆由日本政府指派，以基隆山為界，西邊的九份地區屬於「藤田組」管理；東邊的金瓜石區域則由「田中組」管轄。當時礦山意外頻繁且土匪猖獗，因此田中組為安定人心，便興建了金瓜石神社於本山五坑附近，祭祀日本神衹大國主命、猿田彥命、金山彥命。當時，每年的6月28日會舉辦「金瓜石礦山山神祭」，並且與漢人信仰的迎媽祖祭相互連動規劃，儼然已成為當地的主要信仰。

（圖來源／台灣宗教文化資產）

二戰結束，日人離台後金瓜石神社便無人管理，且依據1974 年「清除臺灣日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點」，全台近200座神社遭到拆除或改建，而金瓜石神社亦無可倖免，遭到了破壞與盜取。如今，民眾只能透過金瓜石神社僅存的兩座鳥居、石燈籠、地基與梁柱遙想當年民俗信仰的活絡與喧騰。

金瓜石神社怎麼去：從黃金博物館進入，沿著指標走即可。

太子賓館

太子賓館位於現今金瓜石派出所與郵局東南方，地點隱密，建築屬傳統日式書院造樣式，融入西式空間，形成當時時興的和洋折衷式建築。日治時期日本田中礦業株式會社為招待當時日本的皇太子（即後來的昭和天皇）來訪視察金瓜石礦業，因而於1922年所興建的臨時行館，只不過最終皇太子並未前來礦山地區，皇室的特派員來住過5、6次，因為鋪紅地毯讓當地人誤解，以為太子來了，就被稱為太子賓館。

（圖來源／文化部文化資產局）

太子賓館在建材選用均為高級木材，如檜木、紫檀、櫻花木等，並使用傳統以榫頭銜接的建築工法，除建築本身，北側建有造景優美的日式庭園，南側則設有迷你高爾夫球場與射箭場，可見其高貴氛圍。戰後，太子賓館由臺灣金銅鑛務局接收，並改名為第一招待所，許多黨政高層都經常來此度假。2007年，太子賓館被公告為市定古蹟，目前僅開放外部庭園供民眾參觀。

太子賓館怎麼去：從黃金博物館進入，沿著指標走即可。

祈堂老街

祈堂老街位於黃金博物館上方，是日治時期因礦業而興起的聚落，與觀光勝地－九份同為山城聚落，只不過現在的祈堂老街少了商業氣息，除了咖啡廳、民宿外，大多為住宅。

（圖來源／新北市觀光局）

在日治時期，台灣礦工分為三個階級，分別為專職的「青簿仔」和「白簿仔」，以及臨時工，而其中只有青簿仔有配發宿舍，其餘的礦工只能在外租屋，在這樣的時空背景下，祈堂聚落因而產生。在當時，祈堂老街曾經是金瓜石最熱鬧的商店街，舉凡銀樓、布樁、理髮店、雜貨鋪等食衣住行育樂相關行業皆聚集於此，更有「金瓜石銀座」之稱呢！

（圖來源／新北市觀光局）

祈堂老街怎麼去：可以由黃金博物館或勸濟堂前往，開車的民眾可以將車輛停放至勸濟堂旁停車場。

金瓜石勸濟堂

金瓜石勸濟堂又稱為「祈堂」，鄰近祈堂老街、報時山、茶壺山，勸濟堂主祀關帝君，被稱為金瓜石的守護神，也是當地的信仰中心。勸濟堂創於清光緒二十二年（1896），最早是供奉關聖帝君的石尾神壇，直至光緒二十八年於現址建廟，目前已有超過百年的歷史。

（圖來源／新北市觀光局）

勸濟堂裡有三項必看的鎮堂之寶：第一項是高35台尺、重25噸，全台最大的純銅關公聖像；第二項是一對國寶級的立體雕琢花鳥人像大石柱，廟方還特別用壓克力小心翼翼包圍保護；第三項是金面關聖帝君，這尊神像是民初由唐山分靈而來，更是全台罕見。此外，近年金瓜石地區於農曆3月23日舉辦的「迎媽祖」大多也由勸濟堂統籌，是全台少有的山城繞境，十分特別！

延伸閱讀：媽祖山城遶境看過沒？ 令人耳目一新的水金九地區迎媽祖

勸濟堂地址｜新北市瑞芳區祈堂路53號備註：車輛可從勸濟堂旁往上開一小段，便有一處停車場。

六坑斜坡索道

早年，金瓜石礦區為了因應地形運送礦產及物資，設置各種運輸工具，包括輕便台車道、空中索道、斜坡索道等設施，隨著廢礦，這些當年肩負重任的設施也逐漸廢棄，漸漸地被草木湮沒。位於勸濟堂旁的六坑斜坡索道則是目前保存較好的斜坡索道遺址，六坑斜坡索道向下連接本山六坑礦場，這條斜坡索道創建於日治時代昭和七年（1932），現存的斜坡索道長317公尺， 海拔落差約105公尺，陡度達45度，十分陡峭。

（攝／Jimmy Lin）

另有一條「無極索道」連接本山六坑與水湳洞選煉廠（十三層遺址），如果你大膽一點，從十三層遺址旁的長仁社區的北隧道進入，一路走至本山六坑遺址，接著再往上走六坑索道，就能到達勸濟堂，沿著遺留下的痕跡，走進過往的採礦歲月中。

六坑斜坡索道怎麼去：定位於勸濟堂停車場即可到達。

延伸閱讀：

來一趟嘉義文化散策！ 在現代嘉義中看見「畫都」、「木都」的老靈魂

隱藏在基隆和平島的文化路徑 看見小島的歷史軌跡與硝煙歲月

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

文／Jimmy Lin 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203375