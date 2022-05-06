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從大溪火車站出發！讀龜山島遷徙故事時光小旅行

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東北角頭城海岸五個漁村站點，各有不同風貌。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
東北角頭城海岸五個漁村站點，各有不同風貌。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年台灣鐵道旅遊年，東北角將首度串聯頭城海岸五個漁村站點，透過五場地方遊程創意工作坊，走訪宜蘭頭城鎮五漁村（石城、大里、大溪、梗枋、外澳），由在地達人帶領進行觀光遊憩資源再發現，透過在地里民與外地參與者的互動思考，共同規劃創造獨特遊程體驗，加深在地服務設計的永續性，一起來看看宜蘭大溪火車站週邊的歷史漁村故事。

▲從大溪火車站出發，走讀龜山島港邊歷史。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲從大溪火車站出發，走讀龜山島港邊歷史。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

從大溪火車站出發，由知名編劇也是在地大溪人卓信元帶領大家走進大溪的時光隧道，認識這個依山面海有著三個不同遷徙背景聚落特色，沿途走讀如何從清朝開墾，經歷日本時代至今興盛及沒落的故事。 首先走訪海岸線，看著龜山島海域進出的漁船，聞著海風飄來的鹹味，認識海岸的生活型態，從聚落老屋開啟遷徙的故事之旅，途中也到知名的打卡點龜山島籃球場以及大溪車站海景平交道。

▲每年春天也是東北角百合花盛開時節。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲每年春天也是東北角百合花盛開時節。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

走過大溪川時，能看見三個時代不同的橋墩，包含關於獅山及象山扒溪口的風水傳說，也提到早期沿著山谷進入的淡蘭古道以及家族開墾梯田的故事，這裡也是一個絕佳的鐵道火車拍攝點。

▲依山傍海的宜蘭，也有幾個鐵道旅遊美拍景點。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲依山傍海的宜蘭，也有幾個鐵道旅遊美拍景點。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

走到大溪舊街，由陳順福老師說著當年馬偕博士來往宜蘭多次途經此地的記事，講述多年前李劍華醫師在街上開設診所服務4代居民偉大的事蹟，以及後續康世肇醫師接手並幫助印尼漁工的故事，讓大家都非常感動。

▲美味的海鮮佳餚，讓人大飽口福。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲美味的海鮮佳餚，讓人大飽口福。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

過了大溪川就進入龜山島社區，顧名思義這個社區的居民多數是從龜山島移居形成村落，這時由當地青年海波浪創辦人黃建圖帶路，到人不多的大溪舊港品嚐代客料理私廚手藝，當天剛捕獲的煙仔虎生魚片、吻仔魚、櫻花蝦炒飯等充滿海味在地食材餐。

接著參觀隱藏在社區中的龜山島漁村文化館，小而美的展館處處充滿驚奇，豐富的收藏讓人嘖嘖稱奇，聽著當地人說著從古至今島上居民的生活故事及信仰習俗、地理傳說等，彷彿身臨其境。

前往社區高點「拱蘭宮」，參觀這間從龜山島搬遷過來的媽祖廟，莊嚴華美的廟宇印證漁民被神民庇護興盛的榮景，廟前可瞭望遠方的龜山島，在廣場上體驗玩著早期住在島上小孩子的童玩遊戲打吋子，在歡笑聲中為行程劃下完美句點，透過不同視角發掘，萃取出更多在地旅遊元素，讓漁村的觀光魅力可以重新被看見。

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龜山島 漁村 觀光

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