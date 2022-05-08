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自駕出航當航海王 　台北淡水最美「重型帆船」體驗分享

聯合新聞網 / 橘子貓TTtrips
圖片來源：海上的日子、圖片來源：菲菲(IG:fei___fe___i)
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你準備好迎接夏天了嗎？今年試試用不一樣的方式享受夏天吧，今年不去海邊，遠離人群去過過海上的日子！台北淡水重型帆船體驗，不只可以跟親朋好友一起享受海上航行，還可以過過當航海王的癮，讓你體驗駕駛帆船的快感！

關於重型帆船

重型帆船也被廣泛稱為龍骨帆船，因為重型帆船的特徵就是船底下用於平衡船隻的壓艙龍骨，使其遇風浪時不易翻船並且能維持航向，因此重型帆船非常適合航行在湖泊、近岸、中長程甚至是越洋航行，為應付較長的航程，船艙內都規劃了臥鋪、衛浴和廚房等空間，所以重型帆船上可以說除了兼具海上的安全，也提供了出遊各方面的舒適性，非常適合想體驗海上航行的旅人。而這次我們預訂的重型帆船 (Keel boat) 是法國造船廠Jeanneau的Sun Odyssey 349海洋橘貓號

圖片來源：海上的日子
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如何預訂帆船體驗

步驟一：確認人數

重型帆船體驗行程最少四人即可成團出航，每個場次上限八人，大人小孩皆可參加，行程中不只大人可以體驗自駕帆船，根據當天風力許可船長也會讓親子共同體驗掌舵、升帆、迎風轉向、順風轉向等操作唷，歡迎對帆船海洋有興趣的朋友們，一起暢遊海上的日子！

圖片來源：海上的日子
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步驟二：選擇出團日

確認人數後建議至少提前兩週選擇出團日，因船隻有限且部分出航時段熱門，尤其是假日的下午場，傍晚時可以從海上看到淡水老街的市景，還能捕捉海上日落美景

步驟三：選擇場次（二擇一）

上午場

09:00 漁人碼頭集合出發 重型帆船介紹

10:00 基本航海概念、船上禮儀、淡水內河或外海體驗駕駛重型帆船的樂趣

12:00 回到港口

下午場

13:00 集合出發 漁人碼頭(Google導航請按我) 重型帆船介紹

14:00 基本航海概念、船上禮儀、淡水內河或外海體驗駕駛重型帆船的樂趣

16:00 回到港口

重型帆船體驗分享

船上認識新朋友

帆船體驗很多時候是一群朋友包船，但也有不少是兩團不認識的朋友一起出航，在海上的日子不只舊朋友玩得開心，新朋友也在船長先前的分工下互相熱絡，一起在交誼廳分享各自帶上船的食物、聊著以前的旅行經驗，還有相約下次的旅行日期，難怪聽說在海上交的朋友都有種革命情感。

圖片來源：菲菲(IG:fei___fe___i)
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團隊合作自駕出航

雖然是出去玩但大家都沒閒著，行程前船長細心說明海上航行的原理和技巧，因為出航前船長已經幫大家分工了，讓每個人都能參與拉繩一起讓船帆升起，航行期間也讓大家輪流體驗操作帆船，感受掌握海上方向的魅力和成就感，這是這趟行程每個人一致認為最珍貴難忘的回憶。

圖片來源：海上的日子
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海上零死角美照

難得的海上旅行當然少不了集結藍天、白雲、大海的美照，除了大合照一定要抓緊時間（趁還沒暈船之前）多捕捉海上美景和獨照，因為很多來參加帆船體驗的人都是被朋友上傳的美照燒到，這次回去還不換你燒他們！船上最佳拍攝點：船帆旁、甲板上、船長掌舵的位置，記住了嗎！

圖片來源：菲菲(IG:fei___fe___i)
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海上的日子

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延伸閱讀：【宜蘭龜山島】搭帆船出海吧！遇見浪漫牛奶海、秘境玩SUP！ 　

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