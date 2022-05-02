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排隊1小時也要吃到！新北超狂「100元現切生魚片」隱身黃昏市場，新鮮豪華款300就有

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
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不必羨慕遠在台中屏東的平價生魚片，新北也有超高CP值秘密基地，100元就能吃到新鮮現切的生魚片，幾張小紅就能吃得極為澎湃，即便平日也大排長龍，展現高人氣。

圖／編輯葉穎樂攝
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這家「津之芳生魚片專賣店」位於重慶國中旁的國慶黃昏市場內，販售各款生魚片，開放饕客自由客製化，也可直接挑選平價組合。其中最便宜「綜合100元」可以吃到10片現切生魚片，指定魚種也吃得到8片，為在地人的愛店。

圖／編輯葉穎樂攝
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現場也提供200元、300元及500元的3種親民款，若一人食用又想吃得豐盛一些，「300元宴客型」就含4款生魚片、天使蝦等，現切的厚度毫不吝嗇，每口鮮甜，搭配極為划算的價格，令人排隊也甘願。

圖／編輯葉穎樂攝
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重慶店目前為外帶限定，每盒都會放入保冰袋，讓大家帶回家也能維持新鮮度，但越快完食越好。編輯日前平日近傍晚時段造訪重慶店，已可見雙排人龍，實際排隊超過一小時終於買到。經觀察在地人多半指定當季黑鮪魚、鮭魚等，提供預算後再由老闆稱重分配，每盒現切時間因此相對拉長。

圖／編輯葉穎樂攝
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值得一提的是，由於鮭魚缺貨，暫不供應綜合100元及鮭魚特餐，但獨愛鮭魚的民眾仍可單買鮭魚，或點購組合嘗鮮。從魚市場起家的津之芳另有中和、致理店，附近居民也可至其他分店就近購買啦！

津之芳生魚片專賣店

板橋重慶店：新北市板橋區重慶路290巷14號
營業時間：13:00至20:30

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