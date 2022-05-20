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夢幻海景第一排！ 北海岸純白玻璃屋「豹豹咖啡」海景咖啡館，白沙灣遊客最佳休憩站

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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北海岸白沙灣一直最佳的戲水天堂，這裡有潔白的沙灘和一望無際的大海，沒想到竟新開一間超夢幻白色玻璃屋－BOBOCAFE 豹豹咖啡，有大片的落地窗，視野極好，可以居高臨下欣賞白沙灣，就位在白沙灣遊客中心旁，地理位置佳，是北海岸白沙灣最佳中繼休憩站。

豹豹咖啡海邊館除了可以欣賞無敵海景外，還能感受到綠色叢林裡的芬多精。

獨特的三角造型，加上整棟玻璃屋，在陽光照射下閃閃發亮，超美的設計建築～

地點就在白沙灣遊客中心旁，前方就是蔚藍的海岸線

突出去三角窗的是最佳的海景座位區

招牌必點：雪豹生乳酪 150元

每人低消160元，平日不限時，假日限時2小時

用餐環境寬廣舒適，採光良好，景觀優美，炎炎夏日，在室內吹冷氣，看海景吃美食，真的超愜意的～

茶水自取，不收服務費

美式咖啡 120元，杯子也是豹豹圖案，咖啡順口好喝。

能在這麼美的環境下用餐，感覺食物都變美味了～

黑糖雞蛋布丁 80元

造型超可愛的，入口即化，甜而不膩，超好吃的。

最新DM，實際DM以店家為主

旁邊就有步道通往白沙灣

白沙灣戲水天堂感覺規劃愈來愈完善，旁邊還有超大的觀景平台，讓我們不用免沾沙也可以欣賞無敵海景。

豹豹咖啡 • 海邊館

新北市石門區號C棟（白沙灣遊客中心旁）

營業時間：11:00-18:00(周一公休)

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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