一覽北海岸美景！ 新北絕美看海秘境「麟山鼻木棧道」 高CP值環狀海景步道

北海岸最推薦濱海步道非麟山鼻木棧道莫屬，這條步道平緩好走，可同時欣賞海岸、沙灘、樹林、藻礁、風稜石等，還可以玩沙、玩水、野餐等適合全家大小一起健行遊玩，沿途有綠蔭遮蔽，全長約1.4公里，來回步行約20分鐘，為北海岸CP值高海景步道。

麟山鼻木棧道規劃完善，步道平緩好走，就算是推車也可以前往。前方就是一望無際的大海，還有一整片的白沙，海景第一排最佳看海區。

噓！不能說的秘密！麟山鼻木棧道為北海岸最佳的玩水秘境沙灘。

入口就是麟山鼻漁港，這條同時也是麟山鼻自行車道。

沿途步道平緩好走，綠蔭遮蔽，適合全家大小一起健行～

步道旁有許多缺口可以下去，可直接通往沙灘、大海，近距離接觸海水～

到處都是最美的景觀座位。

還有藻礁可以欣賞，季節限定之美～

超美的海景步道，聽說最美的時刻就是夕陽西下時，美的讓人沈醉、驚豔。

海天一色，美如仙境。

如果能再增加一些座椅或涼亭那就更完美了～

麟山鼻木棧道

新北市石門區德茂里

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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