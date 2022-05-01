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獨特藍海魅力！悸動東北角秘境婚拍之旅 桃源谷幸福啟程

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圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

前進東北角婚拍微旅行，與美景成就美好回憶。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
前進東北角婚拍微旅行，與美景成就美好回憶。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春夏交替之際，遍地是如詩美好風景，許多戀情也紛紛開花結果，預備迎向人生旅途的嶄新階段。為了讓大眾深度感受臺灣的美，體驗令人悸動的美景與時刻，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）與六便士攝影團隊、新娘秘書巴洛克Zoe造型團隊攜手，邀請戀人們前往東北角的藍海國度，披上暖色金光，收藏天邊的綠與藍，徜徉山海行旅，以時下盛行的「婚拍微旅行」概念，替回憶添上充滿笑聲的幸福紀錄。

▲悸動東北角秘境婚拍之旅，一共11對新人參與。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲悸動東北角秘境婚拍之旅，一共11對新人參與。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

悸動東北角秘境婚拍之旅今年一共有11對準新人參加，其中1對已結婚滿43年的沈先生夫妻，是土生土長瑞芳人，自小到老都在瑞芳生活。女兒轉述爸媽總說不知道什麼是愛，只知道沒有了任何一個就無法生活，因為年少辛苦照片少，所以希望透過此次活動幫爸媽圓一個回憶。

▲孝順的女兒為結縭43載的雙親圓夢。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲孝順的女兒為結縭43載的雙親圓夢。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲擁有天然美景的南雅奇石也是婚攝取景地之一。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲擁有天然美景的南雅奇石也是婚攝取景地之一。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

多數參與的新人也都與東北角有著特別的地緣與愛好山海的大自然景緻，婚拍當天新人們將著婚紗、西服，踩點東北角今年浪漫型塑據點龍洞灣海洋公園與擁有天然美景的南雅奇石，感受屬於東北角獨特海景的藍海魅力，一對對深情身影同時也為景緻點綴滿滿浪漫情懷。

下午前往擁山海大景的桃源谷拍攝絕美婚紗，來到開闊挺拔的桃源谷，滿地綠草如茵，山陵線勾勒大地巍峨的形貌，空氣中充滿微涼海風的清新氣息，彷彿置身人間仙境！婚拍活動結束後，新人們便率性席地而坐，享受山海景緻的下午茶時光，感受大小提琴的美妙弦音，沉浸在放鬆愜意的幸福時光中。

▲東北角浪漫型塑據點─「龍洞灣海洋公園」。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲東北角浪漫型塑據點─「龍洞灣海洋公園」。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角管理處馬惠達處長表示，近兩年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，多數新人的婚禮與婚拍都受到了影響而延宕。東北角管理處期盼透過這樣的浪漫遊程，充分揉合在地自然人文與觀光產業，為新人開啟充滿特色的『婚拍、度假、小蜜月』全新體驗，成為旅客尋覓浪漫景點的優質選擇。

東北角管理處正積極型塑轄區內浪漫景點並開發秘境遊程，期待國人在防疫的前提下，多到戶外體驗國旅新生活，感受東北角獨有的山海景緻之美。 更多活動資訊請至東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處官網（https://www.necoast-nsa.gov.tw）或至「東北角之友」粉絲專頁查詢。

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