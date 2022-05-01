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龜山島不只有鯨豚！東北角百合花盛放　5月來場最美生態旅遊

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圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

龍洞灣海洋公園百合花開。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
龍洞灣海洋公園百合花開。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年4月至5月期間，是東北角風景區賞鯨豚、螢火蟲、潮間帶、百合花最佳季節，龜山島是宜蘭地標，四月起進入賞鯨豚活動的旺季，島上的百合花已進入盛開期，以臺灣原生種百合花及鐵砲百合花居多，主花區位於遊客中心及舊校區對面草坪，遊客登上龜山島後步行約5分鐘即可看見大片花海美景，是生態旅遊的絕佳選擇。

▲每年四月到五月正是東北角百合花開的季節，繁花點綴美景環繞。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲每年四月到五月正是東北角百合花開的季節，繁花點綴美景環繞。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

賞鯨船家劉厚漢指出，春天是到龜山島賞生態景觀與百合花時機，現在船班都加強防疫清消作為，遊客可安心將賞鯨豚和賞百合活動納入行程規劃。

此外，時值螢火蟲漫天飛舞的繁殖旺季，頭城農場業者江富美表示，往年賞螢住客都是滿的，一日遊平均都有三百多人，希望政府有很好防疫政策，讓更多人享受大自然美景！

龍洞灣海洋公園李秀娟經理表示，透過海洋生態保護的努力，野百合花從2017年開始復育，目前園區潮間帶綠意盎然、生態豐富，百合花盛開超浪漫，這麼美的景緻，歡迎旅客前來賞花散心。

為了能讓民眾安心旅遊，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處除了加強同仁防疫演練、監測旅遊狀況外，還特別要求賞鯨船及轄區業者，不管遊客登船或入園前要實名制、量體溫、提供酒精消毒、每日船艙室內外及救生衣、園區設施，都將進行擦拭消毒等！東北角暨宜蘭海岸轄區幅員遼闊，陽光高溫、戶外空氣流通，只要民眾遵守中央防疫規定，可到東北角安心旅遊。

▲龍洞灣海洋公園-潮間帶池海兔。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲龍洞灣海洋公園-潮間帶池海兔。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

現在東北角潮間帶海濱生物、綠藻豐富，觀賞最好的路線，從南雅、龍洞、福隆、卯澳、馬崗、萊萊一帶綿延數公里的海蝕平台；臺灣百合為特有種，分佈於龜山島、台二線自鼻頭至貢寮一帶，也可發現野生種的百合蹤跡，尤其「龍洞灣海洋公園」復育有成，花況更是極佳。相關資訊請上東北角觀光資訊網及「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。

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賞鯨 龜山島 螢火蟲

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